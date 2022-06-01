https://ria.ru/20220601/gadzhety-1792282402.html

Россияне рассказали, от чего необходимо защищать современных детей

Россияне рассказали, от чего необходимо защищать современных детей - РИА Новости, 01.06.2022

Россияне рассказали, от чего необходимо защищать современных детей

По мнению 57% процентов россиян, главную угрозу для современных детей составляет зависимость от гаджетов и компьютера, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T11:26

2022-06-01T11:26

2022-06-01T11:27

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. По мнению 57% процентов россиян, главную угрозу для современных детей составляет зависимость от гаджетов и компьютера, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ ко Дню защиты детей.Чаще всего мнения об опасности информационных технологий для детей придерживаются женщины (60%), доля согласных мужчин же составила 57%. С этим выводом меньше всего согласны молодые люди от 18 до 24 лет (36%), среди граждан от 25 до 34 лет 48% солидарных, от 35 до 44 лет – 62%, от 45 до 59 лет – 65%, люди от 60 лет поддерживают эту позицию в 59% случаев.Также, по мнению россиян, угрозу для детей составляют наркотики (43%), травля и насилие со стороны сверстников (39%), нехватка времени со стороны семьи (33%), употребление алкоголя и табака (28%) и агрессия со стороны взрослых (20%).Согласно данным исследования, большинство опрошенных (58%) считают, что жизнь современных детей стала более опасной по сравнению с детством респондентов. В этом убеждены 64% женщин и 51% мужчин. С тем, что условия для молодого поколения стали более безопасными согласны лишь 21% всех опрошенных.Только 28% опрошенных сказали, что в их населенном пункте созданы необходимые условия для безопасного детского досуга. Также 33% на этот вопрос ответили, что условия почти созданы, еще 20% процентов усомнились и 14% заявили, что по их месту жительства совсем нет детской инфраструктуры.Половина граждан поддерживает развитие детско-юношеского спорта и программ ЗОЖ в рамках Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Еще 33% согласны с необходимостью развития программ патриотического воспитания детей, 27% считают, что нужно укрепить защиту детей от вредной информации, с тем, что также важно повысить статут и престиж профессии педагога согласны 23%.Инициативный всероссийский интернет-опрос "ВЦИОМ-Спутник" провели 26 мая среди 1600 граждан РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://sn.ria.ru/20220601/gadzhety-1792260652.html

https://ria.ru/20220601/deti-1791718373.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вциом, общество, россия, социальный навигатор, детские вопросы