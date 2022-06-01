https://ria.ru/20220601/frantsiya-1792426364.html
Глава Минфина заявил о пике инфляции во Франции
Глава Минфина заявил о пике инфляции во Франции - РИА Новости, 01.06.2022
Глава Минфина заявил о пике инфляции во Франции
Франция находится на пике инфляции, и еще на протяжении нескольких месяцев уровень роста цен на товары и услуги продолжит расти, заявил в среду министр... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T17:38
2022-06-01T17:38
2022-06-01T17:50
франция
в мире
министерство финансов франции
брюно ле мэр
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ПАРИЖ, 1 июн - РИА Новости. Франция находится на пике инфляции, и еще на протяжении нескольких месяцев уровень роста цен на товары и услуги продолжит расти, заявил в среду министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр."Мы находимся на пике инфляции. И самое трудное еще впереди. Еще на протяжении нескольких месяцев инфляция будет на высоком уровне", - заявил Ле Мэр в эфире радиостанции France Inter.Министр уверяет, что власть "предвидела этот инфляционный пик, приняв меры по ограничению цен на энергоносители, которые больше всего подталкивают рост инфляции". "Постепенное снижение инфляции мы увидим к концу 2023 года", - считает глава французского Минфина.Как ранее сообщил Национальный институт статистики и экономических исследований (Insee), инфляция во Франции ускорила рост и достигла 5,2% за год по итогам мая. Если цены на продукты питания выросли за год на 4,2% (по сравнению с 3,8% месяцем ранее), а стоимость слуг - на 3,2% (по сравнению с 3% по итогам апреля), то цены на энергоносители подскочили на 28% за год (26,6%.).
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, в мире, министерство финансов франции, брюно ле мэр
17:38 01.06.2022 (обновлено: 17:50 01.06.2022)
Глава Минфина заявил о пике инфляции во Франции
Глава Минфина Франции Ле Мэр считает, что инфляция останется высокой еще несколько месяцев
ПАРИЖ, 1 июн - РИА Новости. Франция находится на пике инфляции, и еще на протяжении нескольких месяцев уровень роста цен на товары и услуги продолжит расти, заявил в среду министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.
"Мы находимся на пике инфляции. И самое трудное еще впереди. Еще на протяжении нескольких месяцев инфляция будет на высоком уровне", - заявил Ле Мэр в эфире радиостанции France Inter.
Министр уверяет, что власть "предвидела этот инфляционный пик, приняв меры по ограничению цен на энергоносители, которые больше всего подталкивают рост инфляции". "Постепенное снижение инфляции мы увидим к концу 2023 года", - считает глава французского Минфина.
Как ранее сообщил Национальный институт статистики и экономических исследований (Insee), инфляция во Франции
ускорила рост и достигла 5,2% за год по итогам мая. Если цены на продукты питания выросли за год на 4,2% (по сравнению с 3,8% месяцем ранее), а стоимость слуг - на 3,2% (по сравнению с 3% по итогам апреля), то цены на энергоносители подскочили на 28% за год (26,6%.).