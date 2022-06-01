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ПСБ открыл фотовыставку на ж/д вокзалах Москвы и Петербурга - РИА Новости, 01.06.2022
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ПСБ открыл фотовыставку на ж/д вокзалах Москвы и Петербурга
ПСБ открыл фотовыставку на ж/д вокзалах Москвы и Петербурга - РИА Новости, 01.06.2022
ПСБ открыл фотовыставку на ж/д вокзалах Москвы и Петербурга
ПСБ с 1 по 30 июня 2022 года проводит традиционную фотовыставку "Бизнес в объективе" на Ленинградском вокзале в Москве и Московском вокзале в Санкт-Петербурге,... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T15:08
2022-06-01T15:08
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. ПСБ с 1 по 30 июня 2022 года проводит традиционную фотовыставку "Бизнес в объективе" на Ленинградском вокзале в Москве и Московском вокзале в Санкт-Петербурге, которая в этом году приурочена к Петербургскому международному экономическому форуму – ПМЭФ 2022, сообщает пресс-служба банка.Героями фотовыставки по традиции стали клиенты ПСБ - представители малого и среднего бизнеса. Это индивидуальные предприниматели, которые создали свой бизнес с нуля. Сферы их деятельности затрагивают практически все стороны повседневной жизни – производство продуктов питания, мебели, одежды, салоны красоты, пассажирские перевозки, услуги логистики, строительство и многое другое.Фотографии можно увидеть на перронах в зоне прибытия и отправления поездов "Сапсан". В Москве размещены фотографии 24 петербургских предпринимателей, на Московском вокзале в Санкт-Петербурге - фото-истории 20 московских бизнесменов.За время действия проекта "Бизнес в объективе" в нем приняло участие несколько сотен предпринимателей от Владивостока до Калининграда. Участие в проекте бесплатное и дает бизнесу дополнительные возможности для привлечения клиентов, а также внимания к своей деятельности. Партнерами проекта являются объединение предпринимателей "Опора России", Общественная палата Российской Федерации, Фонд развития промышленности, бизнес-школа "Сколково", национальная премия "Бизнес-Успех".
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банки, промсвязьбанк, псб (банк псб), россия
15:08 01.06.2022
 

ПСБ открыл фотовыставку на ж/д вокзалах Москвы и Петербурга

© Фото : Пресс-служба ПСБПСБ открыл фотовыставку на ж/д вокзалах Москвы и Петербурга
ПСБ открыл фотовыставку на ж/д вокзалах Москвы и Петербурга - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© Фото : Пресс-служба ПСБ
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. ПСБ с 1 по 30 июня 2022 года проводит традиционную фотовыставку "Бизнес в объективе" на Ленинградском вокзале в Москве и Московском вокзале в Санкт-Петербурге, которая в этом году приурочена к Петербургскому международному экономическому форуму – ПМЭФ 2022, сообщает пресс-служба банка.
Героями фотовыставки по традиции стали клиенты ПСБ - представители малого и среднего бизнеса. Это индивидуальные предприниматели, которые создали свой бизнес с нуля. Сферы их деятельности затрагивают практически все стороны повседневной жизни – производство продуктов питания, мебели, одежды, салоны красоты, пассажирские перевозки, услуги логистики, строительство и многое другое.
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25 мая, 11:02
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Фотографии можно увидеть на перронах в зоне прибытия и отправления поездов "Сапсан". В Москве размещены фотографии 24 петербургских предпринимателей, на Московском вокзале в Санкт-Петербурге - фото-истории 20 московских бизнесменов.
За время действия проекта "Бизнес в объективе" в нем приняло участие несколько сотен предпринимателей от Владивостока до Калининграда. Участие в проекте бесплатное и дает бизнесу дополнительные возможности для привлечения клиентов, а также внимания к своей деятельности. Партнерами проекта являются объединение предпринимателей "Опора России", Общественная палата Российской Федерации, Фонд развития промышленности, бизнес-школа "Сколково", национальная премия "Бизнес-Успех".
 
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