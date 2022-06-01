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Стали известны четыре места для самых удивительных селфи в России - РИА Новости, 01.06.2022
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Туризм
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Стали известны четыре места для самых удивительных селфи в России
Стали известны четыре места для самых удивительных селфи в России - РИА Новости, 01.06.2022
Стали известны четыре места для самых удивительных селфи в России
Эксперты сервиса по бронированию отелей рассказали про места в России, где туристы смогут сделать завораживающие фотографии, сообщает Bronevik.com. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T03:50
2022-06-01T03:50
туризм
туризм
москва
астрахань
курильские острова
новости - туризм
туристы
республика саха (якутия)
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Эксперты сервиса по бронированию отелей рассказали про места в России, где туристы смогут сделать завораживающие фотографии, сообщает Bronevik.com.Якутия, алмазная шахта “Мир”“Мир” — крупный рукотворный карьер глубиной более 500 метров и диаметром 1,2 километра. После того, как геологи обнаружили это место, передали в Москву закодированное послание: “Закурили трубку мира, табак отличный”. Отсюда и название. Дело в том, что именно словом “трубка” специалисты называют месторождения, богатые залежами ценной руды. Сейчас добыча не ведется, сама шахта не используется.Астрахань, гора Большой БогдоГигантская гора бордового цвета возвышается на территории Богдинско-Баскунчакского заповедника посреди степи. Необычный оттенок объясняется высокой концентрацией металлов в почве. Местные рассказывают туристам легенду: кочующие ойраты-монахи были так поражены величием горы, что решили взять ее с собой, покидая родные просторы. Долгое время они несли ее на своих плечах, но один путешественник не сумел справиться с тяжестью, уронив ношу прямо посреди степи.Курильские острова, вулкан КреницынаОдно из самых живописных мест в мире славится двумя особенностями: это остров в острове и вулкан в вулкане одновременно. Он входит в список “Ста чудес России”. По словам туристов, лучшие виды на достопримечательность открываются с северо-восточной части. И именно с этого ракурса получаются шикарные фотографии.Карелия, мраморный каньон РускеалаМраморный каньон, который представляет собой часть одноименного горного парка Рускеала, появился на месте раскопок рудников еще во времена правления Екатерины II. Из недр добывали мрамор для отделки таких достопримечательностей, как Исаакиевский собор и Эрмитаж. Уже к середине XIX века добыча прекратилась, и карьер со временем наполнился водой.
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москва
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курильские острова
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туризм, москва, астрахань, курильские острова, новости - туризм, туристы, республика саха (якутия), республика карелия, куда поехать, куда можно лететь
03:50 01.06.2022
 
Стали известны четыре места для самых удивительных селфи в России

Эксперты рассказали, где в России можно сделать самые удивительные фотографии

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкТуристы в горном парке "Рускеала" в Сортавальском районе Карелии
Туристы в горном парке Рускеала в Сортавальском районе Карелии - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Эксперты сервиса по бронированию отелей рассказали про места в России, где туристы смогут сделать завораживающие фотографии, сообщает Bronevik.com.

Якутия, алмазная шахта “Мир”

“Мир” — крупный рукотворный карьер глубиной более 500 метров и диаметром 1,2 километра. После того, как геологи обнаружили это место, передали в Москву закодированное послание: “Закурили трубку мира, табак отличный”. Отсюда и название. Дело в том, что именно словом “трубка” специалисты называют месторождения, богатые залежами ценной руды.
CC BY 4.0 / Yanaudanenko / Рудник "Мир" спустя 5 лет после затопления, г. Мирный, Республика Саха (Якутия) / Cropped imageАлмазный карьер "Мир" в Якутии
Алмазный карьер Мир в Якутии - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
CC BY 4.0 / Yanaudanenko / Рудник "Мир" спустя 5 лет после затопления, г. Мирный, Республика Саха (Якутия) / Cropped image
Алмазный карьер "Мир" в Якутии
Сейчас добыча не ведется, сама шахта не используется.

Астрахань, гора Большой Богдо

Гигантская гора бордового цвета возвышается на территории Богдинско-Баскунчакского заповедника посреди степи. Необычный оттенок объясняется высокой концентрацией металлов в почве. Местные рассказывают туристам легенду: кочующие ойраты-монахи были так поражены величием горы, что решили взять ее с собой, покидая родные просторы.
CC BY-SA 4.0 / comportal_ / Гора Большое Богдо: п. Нижний Баскунчак, Ахтубинский район, Астраханская область / Cropped imageГора Большое Богдо в Астраханской области
Гора Большое Богдо в Астраханской области - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
CC BY-SA 4.0 / comportal_ / Гора Большое Богдо: п. Нижний Баскунчак, Ахтубинский район, Астраханская область / Cropped image
Гора Большое Богдо в Астраханской области
Долгое время они несли ее на своих плечах, но один путешественник не сумел справиться с тяжестью, уронив ношу прямо посреди степи.

Курильские острова, вулкан Креницына

Одно из самых живописных мест в мире славится двумя особенностями: это остров в острове и вулкан в вулкане одновременно. Он входит в список “Ста чудес России”.
© NASAВулкан Креницына на острове Онекотан Большой Курильской гряды
Вулкан Креницына на острове Онекотан Большой Курильской гряды
1 из 2
Вулкан Креницына на острове Онекотан Большой Курильской гряды
© NASA
© AFP 2022 / NASAСъемка острова Онекотан и вулкана Креницына со спутника.
Съемка острова Онекотан и вулкана Креницына со спутника
2 из 2
Съемка острова Онекотан и вулкана Креницына со спутника.
© AFP 2022 / NASA
1 из 2
Вулкан Креницына на острове Онекотан Большой Курильской гряды
© NASA
2 из 2
Съемка острова Онекотан и вулкана Креницына со спутника.
© AFP 2022 / NASA
По словам туристов, лучшие виды на достопримечательность открываются с северо-восточной части. И именно с этого ракурса получаются шикарные фотографии.

Карелия, мраморный каньон Рускеала

Мраморный каньон, который представляет собой часть одноименного горного парка Рускеала, появился на месте раскопок рудников еще во времена правления Екатерины II.
© Фото : Горный парк "Рускеала"/Мария НовоселецкаяГорный парк "Рускеала"
Горный парк Рускеала
1 из 3
Горный парк "Рускеала"
© Фото : Горный парк "Рускеала"/Мария Новоселецкая
© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанкМраморный каньон в горном парке "Рускеала" в Сортавальском районе Карелии
Мраморный каньон в горном парке Рускеала в Сортавальском районе Карелии
2 из 3
Мраморный каньон в горном парке "Рускеала" в Сортавальском районе Карелии
© РИА Новости / Игорь Подгорный
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© РИА Новости / Олеся ПеченкинаКарелия. Горный парк "Рускеала".
Карелия. Горный парк Рускеала.
3 из 3
Карелия. Горный парк "Рускеала".
© РИА Новости / Олеся Печенкина
1 из 3
Горный парк "Рускеала"
© Фото : Горный парк "Рускеала"/Мария Новоселецкая
2 из 3
Мраморный каньон в горном парке "Рускеала" в Сортавальском районе Карелии
© РИА Новости / Игорь Подгорный
Перейти в фотобанк
3 из 3
Карелия. Горный парк "Рускеала".
© РИА Новости / Олеся Печенкина
Из недр добывали мрамор для отделки таких достопримечательностей, как Исаакиевский собор и Эрмитаж. Уже к середине XIX века добыча прекратилась, и карьер со временем наполнился водой.
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