https://ria.ru/20220601/fotografii-1792120516.html

Стали известны четыре места для самых удивительных селфи в России

Стали известны четыре места для самых удивительных селфи в России - РИА Новости, 01.06.2022

Стали известны четыре места для самых удивительных селфи в России

Эксперты сервиса по бронированию отелей рассказали про места в России, где туристы смогут сделать завораживающие фотографии, сообщает Bronevik.com. РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T03:50

2022-06-01T03:50

2022-06-01T03:50

туризм

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москва

астрахань

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новости - туризм

туристы

республика саха (якутия)

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Эксперты сервиса по бронированию отелей рассказали про места в России, где туристы смогут сделать завораживающие фотографии, сообщает Bronevik.com.Якутия, алмазная шахта “Мир”“Мир” — крупный рукотворный карьер глубиной более 500 метров и диаметром 1,2 километра. После того, как геологи обнаружили это место, передали в Москву закодированное послание: “Закурили трубку мира, табак отличный”. Отсюда и название. Дело в том, что именно словом “трубка” специалисты называют месторождения, богатые залежами ценной руды. Сейчас добыча не ведется, сама шахта не используется.Астрахань, гора Большой БогдоГигантская гора бордового цвета возвышается на территории Богдинско-Баскунчакского заповедника посреди степи. Необычный оттенок объясняется высокой концентрацией металлов в почве. Местные рассказывают туристам легенду: кочующие ойраты-монахи были так поражены величием горы, что решили взять ее с собой, покидая родные просторы. Долгое время они несли ее на своих плечах, но один путешественник не сумел справиться с тяжестью, уронив ношу прямо посреди степи.Курильские острова, вулкан КреницынаОдно из самых живописных мест в мире славится двумя особенностями: это остров в острове и вулкан в вулкане одновременно. Он входит в список “Ста чудес России”. По словам туристов, лучшие виды на достопримечательность открываются с северо-восточной части. И именно с этого ракурса получаются шикарные фотографии.Карелия, мраморный каньон РускеалаМраморный каньон, который представляет собой часть одноименного горного парка Рускеала, появился на месте раскопок рудников еще во времена правления Екатерины II. Из недр добывали мрамор для отделки таких достопримечательностей, как Исаакиевский собор и Эрмитаж. Уже к середине XIX века добыча прекратилась, и карьер со временем наполнился водой.

https://ria.ru/20220530/aviafestival-1791704475.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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