Стали известны четыре места для самых удивительных селфи в России
Эксперты рассказали, где в России можно сделать самые удивительные фотографии
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкТуристы в горном парке "Рускеала" в Сортавальском районе Карелии
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Эксперты сервиса по бронированию отелей рассказали про места в России, где туристы смогут сделать завораживающие фотографии, сообщает Bronevik.com.
Якутия, алмазная шахта “Мир”
“Мир” — крупный рукотворный карьер глубиной более 500 метров и диаметром 1,2 километра. После того, как геологи обнаружили это место, передали в Москву закодированное послание: “Закурили трубку мира, табак отличный”. Отсюда и название. Дело в том, что именно словом “трубка” специалисты называют месторождения, богатые залежами ценной руды.
CC BY 4.0 / Yanaudanenko / Рудник "Мир" спустя 5 лет после затопления, г. Мирный, Республика Саха (Якутия) / Cropped imageАлмазный карьер "Мир" в Якутии
Алмазный карьер "Мир" в Якутии
Сейчас добыча не ведется, сама шахта не используется.
Астрахань, гора Большой Богдо
Гигантская гора бордового цвета возвышается на территории Богдинско-Баскунчакского заповедника посреди степи. Необычный оттенок объясняется высокой концентрацией металлов в почве. Местные рассказывают туристам легенду: кочующие ойраты-монахи были так поражены величием горы, что решили взять ее с собой, покидая родные просторы.
CC BY-SA 4.0 / comportal_ / Гора Большое Богдо: п. Нижний Баскунчак, Ахтубинский район, Астраханская область / Cropped imageГора Большое Богдо в Астраханской области
Гора Большое Богдо в Астраханской области
Долгое время они несли ее на своих плечах, но один путешественник не сумел справиться с тяжестью, уронив ношу прямо посреди степи.
Курильские острова, вулкан Креницына
Одно из самых живописных мест в мире славится двумя особенностями: это остров в острове и вулкан в вулкане одновременно. Он входит в список “Ста чудес России”.
По словам туристов, лучшие виды на достопримечательность открываются с северо-восточной части. И именно с этого ракурса получаются шикарные фотографии.
Карелия, мраморный каньон Рускеала
Мраморный каньон, который представляет собой часть одноименного горного парка Рускеала, появился на месте раскопок рудников еще во времена правления Екатерины II.
© Фото : Горный парк "Рускеала"/Мария НовоселецкаяГорный парк "Рускеала"
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Горный парк "Рускеала"
© Фото : Горный парк "Рускеала"/Мария Новоселецкая
© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанкМраморный каньон в горном парке "Рускеала" в Сортавальском районе Карелии
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Мраморный каньон в горном парке "Рускеала" в Сортавальском районе Карелии
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Горный парк "Рускеала"
© Фото : Горный парк "Рускеала"/Мария Новоселецкая
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Мраморный каньон в горном парке "Рускеала" в Сортавальском районе Карелии
Из недр добывали мрамор для отделки таких достопримечательностей, как Исаакиевский собор и Эрмитаж. Уже к середине XIX века добыча прекратилась, и карьер со временем наполнился водой.