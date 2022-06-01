Рейтинг@Mail.ru
В Россию из Донбасса и с Украины эвакуировали еще 18,8 тысячи человек - РИА Новости, 01.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220601/evakuatsiya-1792486169.html
В Россию из Донбасса и с Украины эвакуировали еще 18,8 тысячи человек
В Россию из Донбасса и с Украины эвакуировали еще 18,8 тысячи человек - РИА Новости, 01.06.2022
В Россию из Донбасса и с Украины эвакуировали еще 18,8 тысячи человек
В Россию из опасных районов Украины и республик Донбасса за минувшие сутки были эвакуированы еще 18,8 тысячи человек, в том числе 2,6 тысячи детей, заявил... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T22:07
2022-06-01T22:07
специальная военная операция на украине
донбасс
украина
россия
днр
лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1778118168_0:169:3141:1936_1920x0_80_0_0_9548136bae6f20a17a398742b4535bd1.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В Россию из опасных районов Украины и республик Донбасса за минувшие сутки были эвакуированы еще 18,8 тысячи человек, в том числе 2,6 тысячи детей, заявил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на все трудности, создаваемые киевским режимом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 18 тысяч 886 человек, в том числе 2663 ребенка, а всего с начала специальной военной операции – 1 миллион 595 тысяч 187 человек, из которых 259 тысяч 819 – дети", - сказал Мизинцев на брифинге в среду.Государственную границу РФ пересекла 228 тысяч 401 единица личного автомобильного транспорта, в том числе за прошедшие сутки – 3312, добавил он.
https://ria.ru/20220531/bezhentsy-1792027208.html
донбасс
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1778118168_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3e5b9762b208dcb7634fc62c9a2f58c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донбасс, украина, россия, днр, лнр
22:07 01.06.2022
 
В Россию из Донбасса и с Украины эвакуировали еще 18,8 тысячи человек

Минобороны: в Россию из Донбасса и с Украины эвакуировали еще 18,8 тысячи человек

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкБеженцы из Херсонской области на российско-украинской границе в Крыму
Беженцы из Херсонской области на российско-украинской границе в Крыму - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в фотобанк
Беженцы из Херсонской области на российско-украинской границе в Крыму. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В Россию из опасных районов Украины и республик Донбасса за минувшие сутки были эвакуированы еще 18,8 тысячи человек, в том числе 2,6 тысячи детей, заявил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Несмотря на все трудности, создаваемые киевским режимом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 18 тысяч 886 человек, в том числе 2663 ребенка, а всего с начала специальной военной операции – 1 миллион 595 тысяч 187 человек, из которых 259 тысяч 819 – дети", - сказал Мизинцев на брифинге в среду.
Государственную границу РФ пересекла 228 тысяч 401 единица личного автомобильного транспорта, в том числе за прошедшие сутки – 3312, добавил он.
Беженцы из Рубежного в столовой пункта временного размещения в лицее №2 города Старобельска - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
31 мая, 14:04Специальная военная операция на Украине
В России запустили проект для помощи беженцам из Донбасса "Будем жить"
 
Специальная военная операция на УкраинеДонбассУкраинаРоссияДНРЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала