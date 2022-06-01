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В Россию из Донбасса и с Украины эвакуировали еще 18,8 тысячи человек
В Россию из Донбасса и с Украины эвакуировали еще 18,8 тысячи человек - РИА Новости, 01.06.2022
В Россию из Донбасса и с Украины эвакуировали еще 18,8 тысячи человек
В Россию из опасных районов Украины и республик Донбасса за минувшие сутки были эвакуированы еще 18,8 тысячи человек, в том числе 2,6 тысячи детей, заявил... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T22:07
2022-06-01T22:07
2022-06-01T22:07
специальная военная операция на украине
донбасс
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В Россию из опасных районов Украины и республик Донбасса за минувшие сутки были эвакуированы еще 18,8 тысячи человек, в том числе 2,6 тысячи детей, заявил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на все трудности, создаваемые киевским режимом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 18 тысяч 886 человек, в том числе 2663 ребенка, а всего с начала специальной военной операции – 1 миллион 595 тысяч 187 человек, из которых 259 тысяч 819 – дети", - сказал Мизинцев на брифинге в среду.Государственную границу РФ пересекла 228 тысяч 401 единица личного автомобильного транспорта, в том числе за прошедшие сутки – 3312, добавил он.
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донбасс, украина, россия, днр, лнр
В Россию из Донбасса и с Украины эвакуировали еще 18,8 тысячи человек
Минобороны: в Россию из Донбасса и с Украины эвакуировали еще 18,8 тысячи человек