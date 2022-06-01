https://ria.ru/20220601/ekokomiksy-1792398201.html
Комиксы "МемПрирода" о заблуждениях на экологические темы появятся в Москве
Комиксы "МемПрирода" о заблуждениях на экологические темы появятся в Москве - РИА Новости, 01.06.2022
Комиксы "МемПрирода" о заблуждениях на экологические темы появятся в Москве
Экокомиксы "МемПрирода" о заблуждениях на экологические темы появятся в Москве, сообщил в среду глава столичного департамента природопользования и охраны... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T16:16
2022-06-01T16:16
2022-06-01T16:16
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
день эколога россии
антон кульбачевский
департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы
москва
мосприрода
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Экокомиксы "МемПрирода" о заблуждениях на экологические темы появятся в Москве, сообщил в среду глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский в ходе пресс-конференции к Дню эколога."Комиксы – это наиболее популярный сейчас формат преподнесения и изучения информации, который легко воспринимается и запоминается. В основе экокомиксов "МемПрирода" будут часто встречаемые заблуждения на экологические темы", - сказал Кульбачевский.Он отметил, что новый эколого-просветительский проект экокомиксов "МемПрирода" будет запущен в день эколога Мосприродой. Также участникам будет предложено самим поучаствовать в проекте и написать свои идеи для экокомиксов, лучшие идеи будут реализованы Мосприродой в течение года.
https://ria.ru/20220526/meropriyatiya-1790856130.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, день эколога россии, антон кульбачевский, департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы, москва, мосприрода