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В Москве пройдет эксперимент по новому оформлению ДТП на скоростных дорогах - РИА Новости, 01.06.2022
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В Москве пройдет эксперимент по новому оформлению ДТП на скоростных дорогах
В Москве пройдет эксперимент по новому оформлению ДТП на скоростных дорогах - РИА Новости, 01.06.2022
В Москве пройдет эксперимент по новому оформлению ДТП на скоростных дорогах
Выяснять обстоятельства аварии в ходе эксперимента по оформлению ДТП на скоростных магистралях в Москве предлагается с помощью видеокамер, сообщил начальник... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T23:39
2022-06-01T23:39
происшествия
авто
москва
управление гибдд по г. москве
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Выяснять обстоятельства аварии в ходе эксперимента по оформлению ДТП на скоростных магистралях в Москве предлагается с помощью видеокамер, сообщил начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве генерал-майор полиции Александр Быков."В рамках эксперимента планируется позволить водителям, попавшим в ДТП с материальным ущербом на скоростных дорогах, в том числе на МКАД, незамедлительно освободить проезжую часть, не фиксируя и не оформляя происшествие на проезжей части. При этом в качестве инструмента для дальнейшего разбирательства в обстоятельствах предлагается использовать видеоматериалы с комплексов систем видеонаблюдения", - рассказал Быков в интервью "Российской газете".Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что в рамках эксперимента в Москве можно будет покидать место ДТП, если нет пострадавших. Участники аварии смогут оставить место аварии на скоростных магистралях (МКАД, ТТК, ЦКАД, хорды и другие магистрали).
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происшествия, авто, москва, управление гибдд по г. москве
23:39 01.06.2022
 
В Москве пройдет эксперимент по новому оформлению ДТП на скоростных дорогах

Разбираться в ДТП на скоростных дорогах в рамках эксперимента будут с помощью камер

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКамера фиксации нарушений правил дорожного движения
Камера фиксации нарушений правил дорожного движения - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Камера фиксации нарушений правил дорожного движения. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Выяснять обстоятельства аварии в ходе эксперимента по оформлению ДТП на скоростных магистралях в Москве предлагается с помощью видеокамер, сообщил начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве генерал-майор полиции Александр Быков.
"В рамках эксперимента планируется позволить водителям, попавшим в ДТП с материальным ущербом на скоростных дорогах, в том числе на МКАД, незамедлительно освободить проезжую часть, не фиксируя и не оформляя происшествие на проезжей части. При этом в качестве инструмента для дальнейшего разбирательства в обстоятельствах предлагается использовать видеоматериалы с комплексов систем видеонаблюдения", - рассказал Быков в интервью "Российской газете".
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что в рамках эксперимента в Москве можно будет покидать место ДТП, если нет пострадавших. Участники аварии смогут оставить место аварии на скоростных магистралях (МКАД, ТТК, ЦКАД, хорды и другие магистрали).
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ПроисшествияАвтоМоскваУправление ГИБДД по г. Москве
 
 
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