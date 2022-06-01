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В Москве пройдет эксперимент по новому оформлению ДТП на скоростных дорогах
В Москве пройдет эксперимент по новому оформлению ДТП на скоростных дорогах - РИА Новости, 01.06.2022
В Москве пройдет эксперимент по новому оформлению ДТП на скоростных дорогах
Выяснять обстоятельства аварии в ходе эксперимента по оформлению ДТП на скоростных магистралях в Москве предлагается с помощью видеокамер, сообщил начальник... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T23:39
2022-06-01T23:39
2022-06-01T23:39
происшествия
авто
москва
управление гибдд по г. москве
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Выяснять обстоятельства аварии в ходе эксперимента по оформлению ДТП на скоростных магистралях в Москве предлагается с помощью видеокамер, сообщил начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве генерал-майор полиции Александр Быков."В рамках эксперимента планируется позволить водителям, попавшим в ДТП с материальным ущербом на скоростных дорогах, в том числе на МКАД, незамедлительно освободить проезжую часть, не фиксируя и не оформляя происшествие на проезжей части. При этом в качестве инструмента для дальнейшего разбирательства в обстоятельствах предлагается использовать видеоматериалы с комплексов систем видеонаблюдения", - рассказал Быков в интервью "Российской газете".Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что в рамках эксперимента в Москве можно будет покидать место ДТП, если нет пострадавших. Участники аварии смогут оставить место аварии на скоростных магистралях (МКАД, ТТК, ЦКАД, хорды и другие магистрали).
https://ria.ru/20220530/udostoverenie-1791694850.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, москва, управление гибдд по г. москве
В Москве пройдет эксперимент по новому оформлению ДТП на скоростных дорогах
Разбираться в ДТП на скоростных дорогах в рамках эксперимента будут с помощью камер