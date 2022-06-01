https://ria.ru/20220601/donetsk-1792473652.html

Число раненных при обстреле Петровского района Донецка увеличилось до шести

Число раненных при обстреле Петровского района Донецка увеличилось до шести - РИА Новости, 01.06.2022

Число раненных при обстреле Петровского района Донецка увеличилось до шести

Число пострадавших из-за обстрела украинскими войсками Петровского района города Донецка увеличилось до шести, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T20:33

2022-06-01T20:33

2022-06-01T20:33

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк (днр)

украина

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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Число пострадавших из-за обстрела украинскими войсками Петровского района города Донецка увеличилось до шести, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.Ранее сообщалось о трех пострадавших.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220530/melitopol-1791779976.html

донецкая народная республика

донецк (днр)

украина

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донецкая народная республика, донецк (днр), украина