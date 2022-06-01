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Число раненных при обстреле Петровского района Донецка увеличилось до шести - РИА Новости, 01.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220601/donetsk-1792473652.html
Число раненных при обстреле Петровского района Донецка увеличилось до шести
Число раненных при обстреле Петровского района Донецка увеличилось до шести - РИА Новости, 01.06.2022
Число раненных при обстреле Петровского района Донецка увеличилось до шести
Число пострадавших из-за обстрела украинскими войсками Петровского района города Донецка увеличилось до шести, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T20:33
2022-06-01T20:33
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк (днр)
украина
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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Число пострадавших из-за обстрела украинскими войсками Петровского района города Донецка увеличилось до шести, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.Ранее сообщалось о трех пострадавших.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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донецк (днр)
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донецкая народная республика, донецк (днр), украина
20:33 01.06.2022
 
Число раненных при обстреле Петровского района Донецка увеличилось до шести

В ДНР сообщили, что число раненных при обстреле Донецка увеличилось до шести

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПовреждения фасада жилого дома после обстрела ВСУ, Донецк
Повреждения фасада жилого дома после обстрела ВСУ, Донецк - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Повреждения фасада жилого дома после обстрела ВСУ, Донецк. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Число пострадавших из-за обстрела украинскими войсками Петровского района города Донецка увеличилось до шести, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.
Ранее сообщалось о трех пострадавших.
"В результате сегодняшнего обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) в Петровском районе Донецка число раненых возросло до шести человек", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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