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В ДНР из-за обстрела со стороны ВСУ были обесточены две шахты - РИА Новости, 01.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220601/donetsk-1792358001.html
В ДНР из-за обстрела со стороны ВСУ были обесточены две шахты
В ДНР из-за обстрела со стороны ВСУ были обесточены две шахты - РИА Новости, 01.06.2022
В ДНР из-за обстрела со стороны ВСУ были обесточены две шахты
Шахта имени Челюскинцев и второй западный вентиляционный ствол шахты имени Скочинского были обесточены в среду в Донецкой народной республике из-за обстрелов со РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T14:34
2022-06-01T14:43
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Шахта имени Челюскинцев и второй западный вентиляционный ствол шахты имени Скочинского были обесточены в среду в Донецкой народной республике из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщило министерство угля и энергетики ДНР."Сегодня, 1 июня, в 10:03 (совпадает с мск) в результате очередного обстрела была обесточена шахта им. Челюскинцев и 2-й западный вентствол шахты имени Скочинского ГУП ДНР "Донецкая угольная энергетическая компания", - говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.По данным ведомства, на момент обстрелов под землей в шахте имени Челюскинцев находились 17 горняков. На западной панели шахты имени Скочинского работали 26 человек."Благодаря оперативной работе энергетиков уже в 10:30 было подано напряжение на западный вентиляционный ствол шахты им. Скочинского, в 10:45 восстановлено энергоснабжение шахты им. Челюскинцев", - говорится в сообщении. В министерстве уточнили, что пострадавших нет, угледобывающие предприятия работают в обычном режиме.
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донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр)
14:34 01.06.2022 (обновлено: 14:43 01.06.2022)
 
В ДНР из-за обстрела со стороны ВСУ были обесточены две шахты

Минугля ДНР: из-за обстрела со стороны ВСУ были обесточены две шахты

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкШахтер после смены в ДНР
Шахтер после смены в ДНР - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Шахта имени Челюскинцев и второй западный вентиляционный ствол шахты имени Скочинского были обесточены в среду в Донецкой народной республике из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщило министерство угля и энергетики ДНР.
"Сегодня, 1 июня, в 10:03 (совпадает с мск) в результате очередного обстрела была обесточена шахта им. Челюскинцев и 2-й западный вентствол шахты имени Скочинского ГУП ДНР "Донецкая угольная энергетическая компания", - говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.
По данным ведомства, на момент обстрелов под землей в шахте имени Челюскинцев находились 17 горняков. На западной панели шахты имени Скочинского работали 26 человек.
"Благодаря оперативной работе энергетиков уже в 10:30 было подано напряжение на западный вентиляционный ствол шахты им. Скочинского, в 10:45 восстановлено энергоснабжение шахты им. Челюскинцев", - говорится в сообщении. В министерстве уточнили, что пострадавших нет, угледобывающие предприятия работают в обычном режиме.
Последствия обстрела Петровского района Донецка - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
11:42Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка из "Града"
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)
 
 
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