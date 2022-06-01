https://ria.ru/20220601/donetsk-1792358001.html

В ДНР из-за обстрела со стороны ВСУ были обесточены две шахты

В ДНР из-за обстрела со стороны ВСУ были обесточены две шахты - РИА Новости, 01.06.2022

В ДНР из-за обстрела со стороны ВСУ были обесточены две шахты

Шахта имени Челюскинцев и второй западный вентиляционный ствол шахты имени Скочинского были обесточены в среду в Донецкой народной республике из-за обстрелов со РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T14:34

2022-06-01T14:34

2022-06-01T14:43

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Шахта имени Челюскинцев и второй западный вентиляционный ствол шахты имени Скочинского были обесточены в среду в Донецкой народной республике из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщило министерство угля и энергетики ДНР."Сегодня, 1 июня, в 10:03 (совпадает с мск) в результате очередного обстрела была обесточена шахта им. Челюскинцев и 2-й западный вентствол шахты имени Скочинского ГУП ДНР "Донецкая угольная энергетическая компания", - говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.По данным ведомства, на момент обстрелов под землей в шахте имени Челюскинцев находились 17 горняков. На западной панели шахты имени Скочинского работали 26 человек."Благодаря оперативной работе энергетиков уже в 10:30 было подано напряжение на западный вентиляционный ствол шахты им. Скочинского, в 10:45 восстановлено энергоснабжение шахты им. Челюскинцев", - говорится в сообщении. В министерстве уточнили, что пострадавших нет, угледобывающие предприятия работают в обычном режиме.

https://ria.ru/20220601/donetsk-1792288467.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, донецк (днр)