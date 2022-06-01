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В Донецке мирный житель пострадал при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 01.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220601/donetsk-1792353284.html
В Донецке мирный житель пострадал при обстреле со стороны ВСУ
В Донецке мирный житель пострадал при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 01.06.2022
В Донецке мирный житель пострадал при обстреле со стороны ВСУ
Мирный житель получил ранение в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T14:19
2022-06-01T14:42
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении гражданского лица - мужчины 1957 года рождения в результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) Петровского района Донецка", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало, что с 12.35 по 12.40 (совпадает с мск) украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка три снаряда калибром 152 миллиметра и две ракеты из РСЗО "Ураган".Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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в мире, украина
14:19 01.06.2022 (обновлено: 14:42 01.06.2022)
 
В Донецке мирный житель пострадал при обстреле со стороны ВСУ

Мирный житель пострадал в Петровском районе Донецка при обстреле со стороны ВСУ

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении гражданского лица - мужчины 1957 года рождения в результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) Петровского района Донецка", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало, что с 12.35 по 12.40 (совпадает с мск) украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка три снаряда калибром 152 миллиметра и две ракеты из РСЗО "Ураган".
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
13:23Специальная военная операция на Украине
Украинские войска выпустили по Донецку две ракеты из РСЗО "Ураган"
 
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