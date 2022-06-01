https://ria.ru/20220601/donetsk-1792350426.html

Один из старейших священников Донецка погиб при обстреле со стороны ВСУ

Один из старейших священников Донецка погиб при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 01.06.2022

Один из старейших священников Донецка погиб при обстреле со стороны ВСУ

Один из старейших священников Донецкой епархии погиб при обстреле Донецка, сообщает сайт Русской православной церкви (РПЦ). РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T14:10

2022-06-01T14:10

2022-06-01T14:10

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

религия

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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Один из старейших священников Донецкой епархии погиб при обстреле Донецка, сообщает сайт Русской православной церкви (РПЦ)."Тридцатого мая во время обстрела возле своего дома в Донецке был смертельно ранен протодиакон Александр Ткаченко, один из старейших клириков Донецкой епархии", – говорится в сообщении.В 1990-е годы, по информации сайта, протодиакон Александр служил регентом архиерейского хора Свято-Николаевского храма, который в то время был кафедральным собором Донецка.

https://ria.ru/20220601/obstrel-1792320097.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), религия