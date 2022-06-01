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Один из старейших священников Донецка погиб при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 01.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220601/donetsk-1792350426.html
Один из старейших священников Донецка погиб при обстреле со стороны ВСУ
Один из старейших священников Донецка погиб при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 01.06.2022
Один из старейших священников Донецка погиб при обстреле со стороны ВСУ
Один из старейших священников Донецкой епархии погиб при обстреле Донецка, сообщает сайт Русской православной церкви (РПЦ). РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T14:10
2022-06-01T14:10
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
религия
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Один из старейших священников Донецкой епархии погиб при обстреле Донецка, сообщает сайт Русской православной церкви (РПЦ)."Тридцатого мая во время обстрела возле своего дома в Донецке был смертельно ранен протодиакон Александр Ткаченко, один из старейших клириков Донецкой епархии", – говорится в сообщении.В 1990-е годы, по информации сайта, протодиакон Александр служил регентом архиерейского хора Свято-Николаевского храма, который в то время был кафедральным собором Донецка.
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в мире, донецк (днр), религия
14:10 01.06.2022
 
Один из старейших священников Донецка погиб при обстреле со стороны ВСУ

В Донецке при обстреле со стороны ВСУ погиб протодиакон Александр Ткаченко

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПовреждения фасада жилого дома после обстрела ВСУ жилого сектора в Калининском районе Донецка
Повреждения фасада жилого дома после обстрела ВСУ жилого сектора в Калининском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Повреждения фасада жилого дома после обстрела ВСУ жилого сектора в Калининском районе Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Один из старейших священников Донецкой епархии погиб при обстреле Донецка, сообщает сайт Русской православной церкви (РПЦ).
"Тридцатого мая во время обстрела возле своего дома в Донецке был смертельно ранен протодиакон Александр Ткаченко, один из старейших клириков Донецкой епархии", – говорится в сообщении.
В 1990-е годы, по информации сайта, протодиакон Александр служил регентом архиерейского хора Свято-Николаевского храма, который в то время был кафедральным собором Донецка.
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