https://ria.ru/20220601/donetsk-1792350426.html
Один из старейших священников Донецка погиб при обстреле со стороны ВСУ
Один из старейших священников Донецка погиб при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 01.06.2022
Один из старейших священников Донецка погиб при обстреле со стороны ВСУ
Один из старейших священников Донецкой епархии погиб при обстреле Донецка, сообщает сайт Русской православной церкви (РПЦ). РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T14:10
2022-06-01T14:10
2022-06-01T14:10
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
религия
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Один из старейших священников Донецкой епархии погиб при обстреле Донецка, сообщает сайт Русской православной церкви (РПЦ)."Тридцатого мая во время обстрела возле своего дома в Донецке был смертельно ранен протодиакон Александр Ткаченко, один из старейших клириков Донецкой епархии", – говорится в сообщении.В 1990-е годы, по информации сайта, протодиакон Александр служил регентом архиерейского хора Свято-Николаевского храма, который в то время был кафедральным собором Донецка.
https://ria.ru/20220601/obstrel-1792320097.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), религия
Один из старейших священников Донецка погиб при обстреле со стороны ВСУ
В Донецке при обстреле со стороны ВСУ погиб протодиакон Александр Ткаченко