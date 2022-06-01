17:54 01.06.2022 (обновлено: 17:59 01.06.2022)
Депутат призвал отогнать ВСУ от Донбасса, чтобы исключить применение РСЗО
Депутат Картаполов: необходимо отогнать ВСУ от Донбасса, чтобы исключить применение РСЗО
© AP Photo / Petros GiannakourisВоеннослужащие армии Украины
© AP Photo / Petros Giannakouris
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Одна из задач спецоперации РФ на Украине сейчас заключается в том, чтобы отодвинуть украинских военных от Донбасса и Херсонской области и исключить любое применение тяжелых и дальнобойных систем вооружения, в том числе реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, по этой территории, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Ранее в Белом доме заявили, что США в среду представят новый пакет военной помощи Украине, который будет включать ракетные систему HIMARS. При этом отмечалось, что поставляемые Киеву ракетные системы США не смогут поражать цели за пределами украинской территории, и Вашингтон не поощряет Украину к нанесению ударов по РФ. США не хотят допустить конфликт между НАТО и Россией, добавили в Белом доме.
"Это серьезное оружие, современное, оно может применяться на дальность порядка 80 километров. Поэтому важная задача - отодвинуть остатки украинских вооруженных формирований на такое расстояние от Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, тех, кто хочет жить вместе Россией, чтобы исключить любое применение тяжелых и дальнобойных систем вооружения по этой территории", - сказал Картаполов.