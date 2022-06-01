Рейтинг@Mail.ru
Депутат призвал отогнать ВСУ от Донбасса, чтобы исключить применение РСЗО - РИА Новости, 01.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220601/donbass-1792432636.html
Депутат призвал отогнать ВСУ от Донбасса, чтобы исключить применение РСЗО
Депутат призвал отогнать ВСУ от Донбасса, чтобы исключить применение РСЗО - РИА Новости, 01.06.2022
Депутат призвал отогнать ВСУ от Донбасса, чтобы исключить применение РСЗО
Одна из задач спецоперации РФ на Украине сейчас заключается в том, чтобы отодвинуть украинских военных от Донбасса и Херсонской области и исключить любое... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T17:54
2022-06-01T17:59
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
нато
вооруженные силы украины
украина
андрей картаполов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780410611_530:916:2543:2048_1920x0_80_0_0_0e6273fe0665a4f92b6fd83a01a4f1e3.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Одна из задач спецоперации РФ на Украине сейчас заключается в том, чтобы отодвинуть украинских военных от Донбасса и Херсонской области и исключить любое применение тяжелых и дальнобойных систем вооружения, в том числе реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, по этой территории, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.Ранее в Белом доме заявили, что США в среду представят новый пакет военной помощи Украине, который будет включать ракетные систему HIMARS. При этом отмечалось, что поставляемые Киеву ракетные системы США не смогут поражать цели за пределами украинской территории, и Вашингтон не поощряет Украину к нанесению ударов по РФ. США не хотят допустить конфликт между НАТО и Россией, добавили в Белом доме."Это серьезное оружие, современное, оно может применяться на дальность порядка 80 километров. Поэтому важная задача - отодвинуть остатки украинских вооруженных формирований на такое расстояние от Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, тех, кто хочет жить вместе Россией, чтобы исключить любое применение тяжелых и дальнобойных систем вооружения по этой территории", - сказал Картаполов.
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780410611_518:567:2492:2048_1920x0_80_0_0_e430099201f278b2e7142b5de2637eea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, нато, вооруженные силы украины, украина, андрей картаполов, госдума рф
17:54 01.06.2022 (обновлено: 17:59 01.06.2022)
 
Депутат призвал отогнать ВСУ от Донбасса, чтобы исключить применение РСЗО

Депутат Картаполов: необходимо отогнать ВСУ от Донбасса, чтобы исключить применение РСЗО

© AP Photo / Petros GiannakourisВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© AP Photo / Petros Giannakouris
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Одна из задач спецоперации РФ на Украине сейчас заключается в том, чтобы отодвинуть украинских военных от Донбасса и Херсонской области и исключить любое применение тяжелых и дальнобойных систем вооружения, в том числе реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, по этой территории, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Ранее в Белом доме заявили, что США в среду представят новый пакет военной помощи Украине, который будет включать ракетные систему HIMARS. При этом отмечалось, что поставляемые Киеву ракетные системы США не смогут поражать цели за пределами украинской территории, и Вашингтон не поощряет Украину к нанесению ударов по РФ. США не хотят допустить конфликт между НАТО и Россией, добавили в Белом доме.
"Это серьезное оружие, современное, оно может применяться на дальность порядка 80 километров. Поэтому важная задача - отодвинуть остатки украинских вооруженных формирований на такое расстояние от Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, тех, кто хочет жить вместе Россией, чтобы исключить любое применение тяжелых и дальнобойных систем вооружения по этой территории", - сказал Картаполов.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
13:32Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.06.2022
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАНАТОВооруженные силы УкраиныУкраинаАндрей КартаполовГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала