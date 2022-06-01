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Депутат призвал отогнать ВСУ от Донбасса, чтобы исключить применение РСЗО

Депутат призвал отогнать ВСУ от Донбасса, чтобы исключить применение РСЗО - РИА Новости, 01.06.2022

Депутат призвал отогнать ВСУ от Донбасса, чтобы исключить применение РСЗО

Одна из задач спецоперации РФ на Украине сейчас заключается в том, чтобы отодвинуть украинских военных от Донбасса и Херсонской области и исключить любое... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T17:54

2022-06-01T17:54

2022-06-01T17:59

специальная военная операция на украине

в мире

россия

сша

нато

вооруженные силы украины

украина

андрей картаполов

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Одна из задач спецоперации РФ на Украине сейчас заключается в том, чтобы отодвинуть украинских военных от Донбасса и Херсонской области и исключить любое применение тяжелых и дальнобойных систем вооружения, в том числе реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, по этой территории, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.Ранее в Белом доме заявили, что США в среду представят новый пакет военной помощи Украине, который будет включать ракетные систему HIMARS. При этом отмечалось, что поставляемые Киеву ракетные системы США не смогут поражать цели за пределами украинской территории, и Вашингтон не поощряет Украину к нанесению ударов по РФ. США не хотят допустить конфликт между НАТО и Россией, добавили в Белом доме."Это серьезное оружие, современное, оно может применяться на дальность порядка 80 километров. Поэтому важная задача - отодвинуть остатки украинских вооруженных формирований на такое расстояние от Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, тех, кто хочет жить вместе Россией, чтобы исключить любое применение тяжелых и дальнобойных систем вооружения по этой территории", - сказал Картаполов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, россия, сша, нато, вооруженные силы украины, украина, андрей картаполов, госдума рф