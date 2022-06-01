https://ria.ru/20220601/donbass-1792421670.html

Медведев назвал жителей Донбасса большой частью русского мира

Медведев назвал жителей Донбасса большой частью русского мира - РИА Новости, 01.06.2022

Медведев назвал жителей Донбасса большой частью русского мира

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал жителей ДНР и ЛНР большой частью русского мира и заявил, что теперь придется работать в новых... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T17:27

2022-06-01T17:27

2022-06-01T17:49

специальная военная операция на украине

дмитрий медведев

общество

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

единая россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал жителей ДНР и ЛНР большой частью русского мира и заявил, что теперь придется работать в новых условиях, поскольку на пороге стоят немалые перемены."Вы тоже состоите в партии "Единая Россия" и являетесь большой частью нашего русского мира. Нам еще нужно будет осознать те изменения, которые происходят. Они еще не все произошли, но они грядут - вы понимаете, о чем я говорю, - и научиться работать в новых условиях", - сказал он в ходе общения с жителями Донбасса, которые выступили с обращениями в ЕР."Специальная операция продолжается. Мы понимаем, что она будет идти до тех пор, пока не будут достигнуты все ее цели - цели, поставленные верховным главнокомандующим, президентом страны", - добавил Медведев. Он также отметил, что помощь даже в это время должна оказываться всем, кто обратился за ней в ЕР, и попросил обобщать поступающие вопросы и информировать его о них.Медведев обратился к вице-спикеру Госдумы Анне Кузнецовой, которая находится в Луганске. "Я надеюсь, что вы с коллегами сможете помочь в налаживании нормальной жизни в Луганской, Донецкой республиках, на Донбассе целом, в других местах, которые освобождены от националистов", - сказал Медведев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220601/referendum-1792282660.html

https://ria.ru/20220601/rossiya-1792230173.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

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Кирилл Волков

дмитрий медведев, общество, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, единая россия, ситуация в днр и лнр