Путин назвал ситуацию с поддержкой Донбасса экстраординарной
Президент Путин назвал ситуацию с поддержкой населения Донбасса экстраординарной
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Проблем у России всегда хватало, и ничего необычного здесь нет, однако текущую ситуацию с поддержкой населения Донбасса и обеспечением безопасности страны можно охарактеризовать как экстраординарную, считает президент РФ Владимир Путин.
"Действительно, проблем у страны много, но их много всегда. Ничего здесь необычного на самом деле не происходит, хотя, конечно, то, что мы видим на отдельном направлении, связанном с обеспечением безопасности нашей страны, с поддержкой наших людей на Донбассе - это, конечно, экстраординарная ситуация", - сказал Путин на встрече в среду с многодетными семьями, награжденными орденом "Родительская слава".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.