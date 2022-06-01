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Путин назвал ситуацию с поддержкой Донбасса экстраординарной - РИА Новости, 01.06.2022
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Путин назвал ситуацию с поддержкой Донбасса экстраординарной
Путин назвал ситуацию с поддержкой Донбасса экстраординарной - РИА Новости, 01.06.2022
Путин назвал ситуацию с поддержкой Донбасса экстраординарной
Проблем у России всегда хватало, и ничего необычного здесь нет, однако текущую ситуацию с поддержкой населения Донбасса и обеспечением безопасности страны можно РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T16:14
2022-06-01T16:14
общество
владимир путин
донбасс
россия
украина
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Проблем у России всегда хватало, и ничего необычного здесь нет, однако текущую ситуацию с поддержкой населения Донбасса и обеспечением безопасности страны можно охарактеризовать как экстраординарную, считает президент РФ Владимир Путин."Действительно, проблем у страны много, но их много всегда. Ничего здесь необычного на самом деле не происходит, хотя, конечно, то, что мы видим на отдельном направлении, связанном с обеспечением безопасности нашей страны, с поддержкой наших людей на Донбассе - это, конечно, экстраординарная ситуация", - сказал Путин на встрече в среду с многодетными семьями, награжденными орденом "Родительская слава".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220511/donbass-1787929687.html
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общество, владимир путин, донбасс, россия, украина
16:14 01.06.2022
 
Путин назвал ситуацию с поддержкой Донбасса экстраординарной

Президент Путин назвал ситуацию с поддержкой населения Донбасса экстраординарной

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Проблем у России всегда хватало, и ничего необычного здесь нет, однако текущую ситуацию с поддержкой населения Донбасса и обеспечением безопасности страны можно охарактеризовать как экстраординарную, считает президент РФ Владимир Путин.
"Действительно, проблем у страны много, но их много всегда. Ничего здесь необычного на самом деле не происходит, хотя, конечно, то, что мы видим на отдельном направлении, связанном с обеспечением безопасности нашей страны, с поддержкой наших людей на Донбассе - это, конечно, экстраординарная ситуация", - сказал Путин на встрече в среду с многодетными семьями, награжденными орденом "Родительская слава".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
11 мая, 15:29
Путин: позиция России о поддержке жителей Донбасса многих не устраивает
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
28 февраля, 02:28Специальная военная операция на Украине
Гуманитарная поддержка Донбассу была нужна уже давно, заявил Небензя
 
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