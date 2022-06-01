https://ria.ru/20220601/donbass-1792330647.html
ДНР, ЛНР и юг Украины сами примут решение о своем будущем, заявили в Кремле
ДНР, ЛНР и юг Украины сами примут решение о своем будущем, заявили в Кремле - РИА Новости, 01.06.2022
ДНР, ЛНР и юг Украины сами примут решение о своем будущем, заявили в Кремле
Жители ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей должны сами принимать решения о своем будущем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T13:33
2022-06-01T13:33
2022-06-01T13:48
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
общество
россия
андрей турчак
херсонская область
запорожская область
донецкая народная республика
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Жители ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей должны сами принимать решения о своем будущем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности вхождения этих территорий в состав России.Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сказал в интервью РИА Новости, что Херсонская область, Донбасс войдут в состав России, в этом нет сомнений. То же самое, по его словам, будет и с Запорожской областью."Мы неоднократно говорили, что люди сами должны выбирать свое будущее, и как раз жители двух государств – ЛНР и ДНР – и жители территорий, я имею в виду Херсонщину, Запорожье, именно они должны принимать решение о своем будущем. И мы также не сомневаемся, что они примут самое лучшее решение", - сказал Песков, комментируя мнение Турчака.
https://ria.ru/20220531/kherson-1792027749.html
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13:33 01.06.2022 (обновлено: 13:48 01.06.2022)
ДНР, ЛНР и юг Украины сами примут решение о своем будущем, заявили в Кремле
Песков: ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области сами примут решение о своем будущем