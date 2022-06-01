https://ria.ru/20220601/donbass-1792330647.html

ДНР, ЛНР и юг Украины сами примут решение о своем будущем, заявили в Кремле

ДНР, ЛНР и юг Украины сами примут решение о своем будущем, заявили в Кремле - РИА Новости, 01.06.2022

ДНР, ЛНР и юг Украины сами примут решение о своем будущем, заявили в Кремле

Жители ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей должны сами принимать решения о своем будущем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T13:33

2022-06-01T13:33

2022-06-01T13:48

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

общество

россия

андрей турчак

херсонская область

запорожская область

донецкая народная республика

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Жители ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей должны сами принимать решения о своем будущем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности вхождения этих территорий в состав России.Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сказал в интервью РИА Новости, что Херсонская область, Донбасс войдут в состав России, в этом нет сомнений. То же самое, по его словам, будет и с Запорожской областью."Мы неоднократно говорили, что люди сами должны выбирать свое будущее, и как раз жители двух государств – ЛНР и ДНР – и жители территорий, я имею в виду Херсонщину, Запорожье, именно они должны принимать решение о своем будущем. И мы также не сомневаемся, что они примут самое лучшее решение", - сказал Песков, комментируя мнение Турчака.

https://ria.ru/20220531/kherson-1792027749.html

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Кирилл Волков

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