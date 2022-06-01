https://ria.ru/20220601/donbass-1792278699.html
Украинским военным не сообщали, что они едут в Донбасс, рассказал пленный
Украинским военным не сообщали, что они едут в Донбасс, рассказал пленный - РИА Новости, 01.06.2022
Украинским военным не сообщали, что они едут в Донбасс, рассказал пленный
Руководство отправляло украинских военных в зону боевых действий, скрывая от них место прибытия, рассказал военнопленный Дмитрий Марков, кадры опроса которого... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T11:11
2022-06-01T11:11
2022-06-01T11:18
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
донбасс
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Руководство отправляло украинских военных в зону боевых действий, скрывая от них место прибытия, рассказал военнопленный Дмитрий Марков, кадры опроса которого предоставило Минобороны России."Нас просто ночью вывезли в одно село, в котором пересадили на поезд и просто поездом привезли. В ходе уже поездки мы стали понимать, что мы едем в Донецкую, Луганскую области", - заявил Марков.По его словам, прибыв на место, половина взвода отказалась принимать участие в боевых действиях, два человека написали рапорт."Люди устали и не хотят воевать", - добавил Марков.
https://ria.ru/20220530/ukraina-1791709175.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, украина, донбасс, министерство обороны рф (минобороны рф)
11:11 01.06.2022 (обновлено: 11:18 01.06.2022)
Украинским военным не сообщали, что они едут в Донбасс, рассказал пленный
Пленный рассказал, что украинским военным не сообщали о том, что они едут в Донбасс
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Руководство отправляло украинских военных в зону боевых действий, скрывая от них место прибытия, рассказал военнопленный Дмитрий Марков, кадры опроса которого предоставило Минобороны России.
"Нас просто ночью вывезли в одно село, в котором пересадили на поезд и просто поездом привезли. В ходе уже поездки мы стали понимать, что мы едем в Донецкую, Луганскую области", - заявил Марков.
По его словам, прибыв на место, половина взвода отказалась принимать участие в боевых действиях, два человека написали рапорт.
"Люди устали и не хотят воевать", - добавил Марков.