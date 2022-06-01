https://ria.ru/20220601/donbass-1792278699.html

Украинским военным не сообщали, что они едут в Донбасс, рассказал пленный

Украинским военным не сообщали, что они едут в Донбасс, рассказал пленный - РИА Новости, 01.06.2022

Украинским военным не сообщали, что они едут в Донбасс, рассказал пленный

Руководство отправляло украинских военных в зону боевых действий, скрывая от них место прибытия, рассказал военнопленный Дмитрий Марков, кадры опроса которого... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T11:11

2022-06-01T11:11

2022-06-01T11:18

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

украина

донбасс

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Руководство отправляло украинских военных в зону боевых действий, скрывая от них место прибытия, рассказал военнопленный Дмитрий Марков, кадры опроса которого предоставило Минобороны России."Нас просто ночью вывезли в одно село, в котором пересадили на поезд и просто поездом привезли. В ходе уже поездки мы стали понимать, что мы едем в Донецкую, Луганскую области", - заявил Марков.По его словам, прибыв на место, половина взвода отказалась принимать участие в боевых действиях, два человека написали рапорт."Люди устали и не хотят воевать", - добавил Марков.

https://ria.ru/20220530/ukraina-1791709175.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, донбасс, министерство обороны рф (минобороны рф)