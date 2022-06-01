https://ria.ru/20220601/donbass-1792269724.html

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 01.06.2022

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска выпустили 18 снарядов калибром 122 миллиметра по трем населенным пунктам Донецкой народной республики, включая Петровский район Донецка,... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T10:43

2022-06-01T10:43

2022-06-01T10:45

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

петровский район

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 1 июн – РИА Новости. Украинские войска выпустили 18 снарядов калибром 122 миллиметра по трем населенным пунктам Донецкой народной республики, включая Петровский район Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 09:55 (совпадает с мск) – населенный пункт Новомихайловка - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 122 мм; 09:25 – населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Гольмовский: выпущено 7 снарядов калибром 122 мм; 09:40 – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено 8 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220601/donbass-1792256265.html

https://ria.ru/20220601/donbass-1792256265.html

донецкая народная республика

петровский район

донецк (днр)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, петровский район, донецк (днр)