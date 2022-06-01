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Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 01.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220601/donbass-1792269724.html
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 01.06.2022
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские войска выпустили 18 снарядов калибром 122 миллиметра по трем населенным пунктам Донецкой народной республики, включая Петровский район Донецка,... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T10:43
2022-06-01T10:45
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
петровский район
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 1 июн – РИА Новости. Украинские войска выпустили 18 снарядов калибром 122 миллиметра по трем населенным пунктам Донецкой народной республики, включая Петровский район Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 09:55 (совпадает с мск) – населенный пункт Новомихайловка - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 122 мм; 09:25 – населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Гольмовский: выпущено 7 снарядов калибром 122 мм; 09:40 – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено 8 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220601/donbass-1792256265.html
https://ria.ru/20220601/donbass-1792256265.html
донецкая народная республика
петровский район
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, петровский район, донецк (днр)
10:43 01.06.2022 (обновлено: 10:45 01.06.2022)
 
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли Гольмовский, Пантелеймоновку и Донецк

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкОсколки разбитого окна после обстрела
Осколки разбитого окна после обстрела - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Осколки разбитого окна после обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 июн – РИА Новости. Украинские войска выпустили 18 снарядов калибром 122 миллиметра по трем населенным пунктам Донецкой народной республики, включая Петровский район Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 09:55 (совпадает с мск) – населенный пункт Новомихайловка - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 122 мм; 09:25 – населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Гольмовский: выпущено 7 снарядов калибром 122 мм; 09:40 – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено 8 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Дом, обстрелянный из РСЗО Град ВСУ, в Ясиноватой - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
09:53Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Дом, обстрелянный из РСЗО Град ВСУ, в Ясиноватой - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
09:53Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаПетровский районДонецк (ДНР)
 
 
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