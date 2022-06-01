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МСБ заключил договоры через сервис малых закупок на 185 миллионов рублей - РИА Новости, 01.06.2022
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МСБ заключил договоры через сервис малых закупок на 185 миллионов рублей
МСБ заключил договоры через сервис малых закупок на 185 миллионов рублей - РИА Новости, 01.06.2022
МСБ заключил договоры через сервис малых закупок на 185 миллионов рублей
Предприятия малого и среднего бизнеса за два месяца заключили договоры поставок через сервис закупок малого объема на сумму более 185 миллионов рублей, сообщает РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T09:00
2022-06-01T09:00
экономика
корпорация мсп
россия
александр исаевич
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МОСКВА, 1 июня - РИА Новости. Предприятия малого и среднего бизнеса за два месяца заключили договоры поставок через сервис закупок малого объема на сумму более 185 миллионов рублей, сообщает Корпорация МСП со ссылкой на данные Цифровой платформы МСП.РФ.Сервис "Витрина закупок малого объема по 223-ФЗ" с момента его запуска в начале апреля использовали 2150 малых и средних предприятий для перехода на электронные торговые площадки по интересующим их закупкам. Из общего количества таких предприятий 117 поставщиков заключили 174 договора по закупкам малого объема на сумму более 185 миллионов рублей. При этом общая сумма закупок, в которых приняли участие эти предприниматели, и сумма представленных ими оферт в электронные магазины составила почти 6,7 миллиарда рублей, уточняется в сообщении."На Цифровой платформе мы агрегируем для малого и среднего бизнеса всю информацию о закупках малого объема, которую предоставляют более 600 заказчиков. Информация аккумулируется из 30 источников, включая электронные торговые площадки, их отдельные секции и интернет-магазины заказчиков. Для предпринимателей, особенно малых и микро-, этот сервис — простой способ найти рынок сбыта, что особенно важно в условиях санкций. С учетом того, что требования к участникам закупок малого объема минимальны, выполнить их могут даже поставщики-новички", - рассказал гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич, отметив, что рынок закупок малого объема оценивается примерно в 250 миллиардов рублей ежегодно.Сервис "Витрина закупок малого объема" создавался совместно с электронными торговыми площадками. По данным КМСП, чаще всего пришедшие с Цифровой платформы МСП.РФ предприятия пользовались электронной торговой площадкой ГПБ (128 договоров), площадкой "Росэлторг" (32 договора), "ТЭК-Торг" (9 договоров) и "Сбер-АСТ" (5 договоров).В рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства, реализация которого проходит под кураторством первого вице-премьера Андрея Белоусова, объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП должен составить 5 триллионов рублей к 2024 году.
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экономика, корпорация мсп, россия, александр исаевич
09:00 01.06.2022
 

МСБ заключил договоры через сервис малых закупок на 185 миллионов рублей

© Корпорация МСПЛоготип корпорации МСП
Логотип корпорации МСП
© Корпорация МСП
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МОСКВА, 1 июня - РИА Новости. Предприятия малого и среднего бизнеса за два месяца заключили договоры поставок через сервис закупок малого объема на сумму более 185 миллионов рублей, сообщает Корпорация МСП со ссылкой на данные Цифровой платформы МСП.РФ.
Сервис "Витрина закупок малого объема по 223-ФЗ" с момента его запуска в начале апреля использовали 2150 малых и средних предприятий для перехода на электронные торговые площадки по интересующим их закупкам. Из общего количества таких предприятий 117 поставщиков заключили 174 договора по закупкам малого объема на сумму более 185 миллионов рублей. При этом общая сумма закупок, в которых приняли участие эти предприниматели, и сумма представленных ими оферт в электронные магазины составила почти 6,7 миллиарда рублей, уточняется в сообщении.
Логотип корпорации МСП
25 мая, 09:00
Белорусские промкомпании воспользовались Цифровой платформой МСП.РФ
"На Цифровой платформе мы агрегируем для малого и среднего бизнеса всю информацию о закупках малого объема, которую предоставляют более 600 заказчиков. Информация аккумулируется из 30 источников, включая электронные торговые площадки, их отдельные секции и интернет-магазины заказчиков. Для предпринимателей, особенно малых и микро-, этот сервис — простой способ найти рынок сбыта, что особенно важно в условиях санкций. С учетом того, что требования к участникам закупок малого объема минимальны, выполнить их могут даже поставщики-новички", - рассказал гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич, отметив, что рынок закупок малого объема оценивается примерно в 250 миллиардов рублей ежегодно.
Сервис "Витрина закупок малого объема" создавался совместно с электронными торговыми площадками. По данным КМСП, чаще всего пришедшие с Цифровой платформы МСП.РФ предприятия пользовались электронной торговой площадкой ГПБ (128 договоров), площадкой "Росэлторг" (32 договора), "ТЭК-Торг" (9 договоров) и "Сбер-АСТ" (5 договоров).
В рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства, реализация которого проходит под кураторством первого вице-премьера Андрея Белоусова, объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП должен составить 5 триллионов рублей к 2024 году.
 
ЭкономикаКорпорация МСПРоссияАлександр Исаевич
 
 
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