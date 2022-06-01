https://ria.ru/20220601/dnr-1792471228.html

В ДНР сообщили об уничтожении до 50 бойцов украинских войск за сутки

В ДНР сообщили об уничтожении до 50 бойцов украинских войск за сутки - РИА Новости, 01.06.2022

В ДНР сообщили об уничтожении до 50 бойцов украинских войск за сутки

Народная милиция Донецкой народной республики сообщает, что за сутки уничтожены до 50 человек личного состава украинских войск, их танк и два БМП. РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T20:12

2022-06-01T20:12

2022-06-01T20:12

специальная военная операция на украине

донбасс

украина

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики сообщает, что за сутки уничтожены до 50 человек личного состава украинских войск, их танк и два БМП.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220525/azov-1790570123.html

донбасс

украина

донецкая народная республика

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донбасс, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины