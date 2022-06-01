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ДНР пока не планирует открывать консульство в Ростове-на-Дону
ДНР пока не планирует открывать консульство в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 01.06.2022
ДНР пока не планирует открывать консульство в Ростове-на-Дону
Донецкая народная республика пока не планирует открывать консульство в Ростове-на-Дону, заявила посол ДНР в Москве Ольга Макеева. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T15:27
2022-06-01T15:27
2022-06-01T15:27
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донецкая народная республика
ростовская область
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Донецкая народная республика пока не планирует открывать консульство в Ростове-на-Дону, заявила посол ДНР в Москве Ольга Макеева."Пока не планируется открытие генконсульства ДНР в Ростове", - сказала Макеева РИА Новости. "Конечно, мы рассматриваем людей в разных регионах, мы видим, где массово люди заселяются и проживают, возникают ли там проблемные вопросы, решаются ли они в рабочем порядке или требуется вмешательство", - добавила посол.Она отметила, что решение об открытии дополнительного консульства примут тогда, когда проанализируют ситуацию во всех регионах РФ. "Когда мы закончим верификацию данных, аналитику по всем регионам Российской Федерации, станет понятно, откроем ли мы дополнительное консульство в Ростовской области или где-то еще", - заключила представитель ДНР.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.
https://ria.ru/20220510/posolstvo-1787720593.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, донецкая народная республика, ростовская область, ситуация в днр и лнр
ДНР пока не планирует открывать консульство в Ростове-на-Дону
Посол ДНР Макеева заявила, что открытие консульства в Ростове-на-Дону пока не планируется