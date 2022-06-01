Рейтинг@Mail.ru
ДНР пока не планирует открывать консульство в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 01.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220601/dnr-1792377667.html
ДНР пока не планирует открывать консульство в Ростове-на-Дону
ДНР пока не планирует открывать консульство в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 01.06.2022
ДНР пока не планирует открывать консульство в Ростове-на-Дону
Донецкая народная республика пока не планирует открывать консульство в Ростове-на-Дону, заявила посол ДНР в Москве Ольга Макеева. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T15:27
2022-06-01T15:27
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донецкая народная республика
ростовская область
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792334988_0:0:3324:1871_1920x0_80_0_0_046f9269fc03a83ffa4bc86d6df4586a.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Донецкая народная республика пока не планирует открывать консульство в Ростове-на-Дону, заявила посол ДНР в Москве Ольга Макеева."Пока не планируется открытие генконсульства ДНР в Ростове", - сказала Макеева РИА Новости. "Конечно, мы рассматриваем людей в разных регионах, мы видим, где массово люди заселяются и проживают, возникают ли там проблемные вопросы, решаются ли они в рабочем порядке или требуется вмешательство", - добавила посол.Она отметила, что решение об открытии дополнительного консульства примут тогда, когда проанализируют ситуацию во всех регионах РФ. "Когда мы закончим верификацию данных, аналитику по всем регионам Российской Федерации, станет понятно, откроем ли мы дополнительное консульство в Ростовской области или где-то еще", - заключила представитель ДНР.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.
https://ria.ru/20220510/posolstvo-1787720593.html
россия
донецкая народная республика
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792334988_362:0:3093:2048_1920x0_80_0_0_9a76f3f746beb6e76c4dd7ad84279c3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, донецкая народная республика, ростовская область, ситуация в днр и лнр
15:27 01.06.2022
 
ДНР пока не планирует открывать консульство в Ростове-на-Дону

Посол ДНР Макеева заявила, что открытие консульства в Ростове-на-Дону пока не планируется

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПосол Донецкой народной республики в РФ Ольга Макеева
Посол Донецкой народной республики в РФ Ольга Макеева - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Посол Донецкой народной республики в РФ Ольга Макеева. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Донецкая народная республика пока не планирует открывать консульство в Ростове-на-Дону, заявила посол ДНР в Москве Ольга Макеева.
"Пока не планируется открытие генконсульства ДНР в Ростове", - сказала Макеева РИА Новости. "Конечно, мы рассматриваем людей в разных регионах, мы видим, где массово люди заселяются и проживают, возникают ли там проблемные вопросы, решаются ли они в рабочем порядке или требуется вмешательство", - добавила посол.
Она отметила, что решение об открытии дополнительного консульства примут тогда, когда проанализируют ситуацию во всех регионах РФ. "Когда мы закончим верификацию данных, аналитику по всем регионам Российской Федерации, станет понятно, откроем ли мы дополнительное консульство в Ростовской области или где-то еще", - заключила представитель ДНР.
Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
10 мая, 08:26
Мирошник рассказал, когда посольство ЛНР начнет работу в Москве
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаРостовская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала