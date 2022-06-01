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Украинские войска за сутки 51 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 01.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска за сутки 51 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 51 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 01.06.2022
Украинские войска за сутки 51 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские военные за сутки более 50 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T09:05
2022-06-01T09:30
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
донецкая народная республика
макеевка
куйбышевский район
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ДОНЕЦК, 1 июн — РИА Новости. Украинские военные за сутки более 50 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.В представительстве добавили, что за сутки ВСУ выпустили по ДНР 299 снарядов различного калибра.Ранения получили восемь мирных жителей, в том числе двое подростков 2007 года рождения.Повреждены 38 домов и 11 объектов гражданской инфраструктуры.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, армия выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
украина
донецкая народная республика
макеевка
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в мире, вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика, макеевка, куйбышевский район
09:05 01.06.2022 (обновлено: 09:30 01.06.2022)
 
Украинские войска за сутки 51 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 51 раз обстреляли территорию ДНР, два человека погибли

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки боеприпасов
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 июн — РИА Новости. Украинские военные за сутки более 50 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"За истекшие сутки представительство сообщало о 51 факте ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) <...> Поступили сведения о гибели двух гражданских лиц, в том числе девочки 2017 г.р. в Макеевке", — сообщило ведомство в Telegram-канале.
В представительстве добавили, что за сутки ВСУ выпустили по ДНР 299 снарядов различного калибра.
Ранения получили восемь мирных жителей, в том числе двое подростков 2007 года рождения.
Повреждены 38 домов и 11 объектов гражданской инфраструктуры.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, армия выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныУкраинаДонецкая Народная РеспубликаМакеевкаКуйбышевский район
 
 
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