09:05 01.06.2022 (обновлено: 09:30 01.06.2022)
Украинские войска за сутки 51 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 51 раз обстреляли территорию ДНР, два человека погибли
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 июн — РИА Новости. Украинские военные за сутки более 50 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"За истекшие сутки представительство сообщало о 51 факте ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) <...> Поступили сведения о гибели двух гражданских лиц, в том числе девочки 2017 г.р. в Макеевке", — сообщило ведомство в Telegram-канале.
Ранения получили восемь мирных жителей, в том числе двое подростков 2007 года рождения.
Повреждены 38 домов и 11 объектов гражданской инфраструктуры.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, армия выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.