https://ria.ru/20220601/dnr-1792246322.html

Украинские войска за сутки 51 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 51 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 01.06.2022

Украинские войска за сутки 51 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские военные за сутки более 50 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T09:05

2022-06-01T09:05

2022-06-01T09:30

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

украина

донецкая народная республика

макеевка

куйбышевский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775781750_0:129:3210:1935_1920x0_80_0_0_ce1dcbad4bcd89cc57fd6abb1867aba2.jpg

ДОНЕЦК, 1 июн — РИА Новости. Украинские военные за сутки более 50 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.В представительстве добавили, что за сутки ВСУ выпустили по ДНР 299 снарядов различного калибра.Ранения получили восемь мирных жителей, в том числе двое подростков 2007 года рождения.Повреждены 38 домов и 11 объектов гражданской инфраструктуры.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, армия выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

украина

донецкая народная республика

макеевка

куйбышевский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика, макеевка, куйбышевский район