https://ria.ru/20220601/diskreditatsiya-1792431736.html

Жителя Новосибирска оштрафовали за дискредитацию ВС России

Жителя Новосибирска оштрафовали за дискредитацию ВС России - РИА Новости, 01.06.2022

Жителя Новосибирска оштрафовали за дискредитацию ВС России

Центральный районный суд Новосибирска оштрафовал на 37 тысяч рублей местного жителя за дискредитацию Вооруженных сил России во время шествия "Бессмертного... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T17:52

2022-06-01T17:52

2022-06-01T17:52

происшествия

россия

новосибирск

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НОВОСИБИРСК, 1 июн – РИА Новости. Центральный районный суд Новосибирска оштрафовал на 37 тысяч рублей местного жителя за дискредитацию Вооруженных сил России во время шествия "Бессмертного полка", сообщает суд."Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 01.06.2022 Салтевский В.А. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административных штрафа 37 тысяч рублей", - говорится в сообщении.В суде отметили, что 9 мая Владимир Салтевский держал плакат антивоенного содержания.По ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ) ему грозил штраф до 50 тысяч рублей.

https://ria.ru/20220520/zaderzhanie-1789658734.html

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происшествия, россия, новосибирск