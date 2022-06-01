Дети без защиты. Фотолента к 1 июня

Многих донбасских детей Украина оставила не только без домов и здоровья, но и без друзей и близких. На этой фотографии девочка во время панихиды держит портрет своего друга Никиты Русова. Он погиб 27 ноября 2014 года в Донецке. Его убил осколок украинского снаряда.