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Дети без защиты. Фотолента к 1 июня - РИА Новости, 01.06.2022
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Донбасс. Геноцид. 2014-2022
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Дети без защиты. Фотолента к 1 июня
Дети без защиты. Фотолента к 1 июня - РИА Новости, 01.06.2022
Дети без защиты. Фотолента к 1 июня
1 июня – Международный день защиты детей, праздник мира, надежды, добра и радостного детства. Всего этого Украина лишила своих юных граждан. С 2014 года ее армия расстреливает маленьких жителей Донбасса.
2022-06-01T16:47
2022-06-01T16:47
донбасс. геноцид. 2014-2022
украина
донецк (днр)
геноцид в донбассе
луганская народная республика
донецкая народная республика
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украина
донецк (днр)
луганская народная республика
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украина, фото, донецк (днр), геноцид в донбассе, луганская народная республика, донецкая народная республика
16:47 01.06.2022
 

Дети без защиты. Фотолента к 1 июня

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1 июня – Международный день защиты детей, праздник мира, надежды, добра и радостного детства. Всего этого Украина лишила своих юных граждан. С 2014 года ее армия расстреливает маленьких жителей Донбасса.
© РИА Новости / Андрей Стенин

Это самое начало войны, июнь 2014 года. Бои за Славянск. Мальчик ночью покидает город, теперь он беженец. Он еще не знает, что война затянется как минимум на восемь лет.

 Мальчик в автобусе. Жители Славянска, который подвергается обстрелам украинскими силовиками, эвакуируют детей из города.
1 из 7

Это самое начало войны, июнь 2014 года. Бои за Славянск. Мальчик ночью покидает город, теперь он беженец. Он еще не знает, что война затянется как минимум на восемь лет.

© РИА Новости / Андрей Стенин
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

Эта совсем еще маленькая девочка вынуждена днем и ночью находиться в бомбоубежище из-за постоянных обстрелов. Вот так ребенок спит – укутанный, в холодном подвале, без кроватки.

Жители Петровского района Донецка, потерявшие свое жилье в результате обстрелов города, вынуждены жить с детьми в бомбоубежище.
2 из 7

Эта совсем еще маленькая девочка вынуждена днем и ночью находиться в бомбоубежище из-за постоянных обстрелов. Вот так ребенок спит – укутанный, в холодном подвале, без кроватки.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Ирина Геращенко

Удары ВСУ прицельно разрушали инфраструктуру городов Донбасса. Эти дети из Дебальцево запасаются дровами, чтобы согреться и приготовить еду на костре во дворе около бомбоубежищ.

Дети колют дрова для костра, на котором готовят горячую пищу для жителей Дебальцево.
3 из 7

Удары ВСУ прицельно разрушали инфраструктуру городов Донбасса. Эти дети из Дебальцево запасаются дровами, чтобы согреться и приготовить еду на костре во дворе около бомбоубежищ.

© РИА Новости / Ирина Геращенко
© РИА Новости / Ирина Геращенко

Детское любопытство часто оборачивалось трагедией. Десятки маленьких жителей Донбасса пострадали от минно-взрывных травм. Подбирая снаряды, они гибли, лишались рук и ног. На этой фотографии, сделанной в 2015 году, донецкие дети показывают фрагмент снаряда, прилетевшего в их дом.

Дети показывают фрагмент снаряда, попавшего в дом в результате обстрела украинскими силовиками в Донецке.
4 из 7

Детское любопытство часто оборачивалось трагедией. Десятки маленьких жителей Донбасса пострадали от минно-взрывных травм. Подбирая снаряды, они гибли, лишались рук и ног. На этой фотографии, сделанной в 2015 году, донецкие дети показывают фрагмент снаряда, прилетевшего в их дом.

© РИА Новости / Ирина Геращенко
© РИА Новости / Ирина Геращенко

Эта девочка из Горловки осталась без жилья. Ее дом разрушили удары украинской артиллерии.

Девочка у дома, разрушенного в результате обстрела украинскими силовиками в Горловке.
5 из 7

Эта девочка из Горловки осталась без жилья. Ее дом разрушили удары украинской артиллерии.

© РИА Новости / Ирина Геращенко
© РИА Новости / Игорь Маслов

Многих донбасских детей Украина оставила не только без домов и здоровья, но и без друзей и близких. На этой фотографии девочка во время панихиды держит портрет своего друга Никиты Русова. Он погиб 27 ноября 2014 года в Донецке. Его убил осколок украинского снаряда.

Жители Донецка во время панихиды по 12-летнему Никите Русову, погибшему 27 ноября в результате обстрела Куйбышевского района города украинскими силовикам.
6 из 7

Многих донбасских детей Украина оставила не только без домов и здоровья, но и без друзей и близких. На этой фотографии девочка во время панихиды держит портрет своего друга Никиты Русова. Он погиб 27 ноября 2014 года в Донецке. Его убил осколок украинского снаряда.

© РИА Новости / Игорь Маслов
© РИА Новости / Игорь Маслов

C 2014 года по 2022 год от украинских обстрелов в Донбассе погибли более 100 детей.

На вечере-реквиеме Прерванный полет... памяти детей, погибших за время конфликта на Донбассе
7 из 7

C 2014 года по 2022 год от украинских обстрелов в Донбассе погибли более 100 детей.

© РИА Новости / Игорь Маслов
 
Донбасс. Геноцид. 2014-2022УкраинаДонецк (ДНР)Геноцид в ДонбассеЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная Республика
 
 
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