Это самое начало войны, июнь 2014 года. Бои за Славянск. Мальчик ночью покидает город, теперь он беженец. Он еще не знает, что война затянется как минимум на восемь лет.
Это самое начало войны, июнь 2014 года. Бои за Славянск. Мальчик ночью покидает город, теперь он беженец. Он еще не знает, что война затянется как минимум на восемь лет.
Эта совсем еще маленькая девочка вынуждена днем и ночью находиться в бомбоубежище из-за постоянных обстрелов. Вот так ребенок спит – укутанный, в холодном подвале, без кроватки.
Эта совсем еще маленькая девочка вынуждена днем и ночью находиться в бомбоубежище из-за постоянных обстрелов. Вот так ребенок спит – укутанный, в холодном подвале, без кроватки.
Удары ВСУ прицельно разрушали инфраструктуру городов Донбасса. Эти дети из Дебальцево запасаются дровами, чтобы согреться и приготовить еду на костре во дворе около бомбоубежищ.
Удары ВСУ прицельно разрушали инфраструктуру городов Донбасса. Эти дети из Дебальцево запасаются дровами, чтобы согреться и приготовить еду на костре во дворе около бомбоубежищ.
Детское любопытство часто оборачивалось трагедией. Десятки маленьких жителей Донбасса пострадали от минно-взрывных травм. Подбирая снаряды, они гибли, лишались рук и ног. На этой фотографии, сделанной в 2015 году, донецкие дети показывают фрагмент снаряда, прилетевшего в их дом.
Детское любопытство часто оборачивалось трагедией. Десятки маленьких жителей Донбасса пострадали от минно-взрывных травм. Подбирая снаряды, они гибли, лишались рук и ног. На этой фотографии, сделанной в 2015 году, донецкие дети показывают фрагмент снаряда, прилетевшего в их дом.
Эта девочка из Горловки осталась без жилья. Ее дом разрушили удары украинской артиллерии.
Эта девочка из Горловки осталась без жилья. Ее дом разрушили удары украинской артиллерии.
Многих донбасских детей Украина оставила не только без домов и здоровья, но и без друзей и близких. На этой фотографии девочка во время панихиды держит портрет своего друга Никиты Русова. Он погиб 27 ноября 2014 года в Донецке. Его убил осколок украинского снаряда.
Многих донбасских детей Украина оставила не только без домов и здоровья, но и без друзей и близких. На этой фотографии девочка во время панихиды держит портрет своего друга Никиты Русова. Он погиб 27 ноября 2014 года в Донецке. Его убил осколок украинского снаряда.
C 2014 года по 2022 год от украинских обстрелов в Донбассе погибли более 100 детей.
C 2014 года по 2022 год от украинских обстрелов в Донбассе погибли более 100 детей.