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Россия сделает все для обеспечения детей-сирот из Донбасса, заверил Путин - РИА Новости, 01.06.2022
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Россия сделает все для обеспечения детей-сирот из Донбасса, заверил Путин
Россия сделает все для обеспечения детей-сирот из Донбасса, заверил Путин - РИА Новости, 01.06.2022
Россия сделает все для обеспечения детей-сирот из Донбасса, заверил Путин
РФ сделает все, чтобы обеспечить всем необходимым детей в Донбассе, оставшихся без родителей, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T15:16
2022-06-01T15:31
россия
донбасс
владимир путин
общество
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. РФ сделает все, чтобы обеспечить всем необходимым детей в Донбассе, оставшихся без родителей, сообщил президент России Владимир Путин.Путин в Международный день защиты детей, 1 июня, проводит в режиме видеоконференции встречу с семьями, награжденными орденами "Родительская слава"."Многие ребята лишились родителей, есть и те, кто вообще остался без родных. Мы сделаем все, чтобы обеспечить их всеми мерами социальной поддержки", - сказал Путин.Президент уточнил, что речь идет и об организации медпомощи, и о получении хорошего образования."Поможем детям, которые потеряли близких, обрести такие же любящие, дружные, щедрые семьи, как ваши", - добавил Путин.
https://ria.ru/20220531/deti-1792025443.html
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россия, донбасс, владимир путин, общество
15:16 01.06.2022 (обновлено: 15:31 01.06.2022)
 
Россия сделает все для обеспечения детей-сирот из Донбасса, заверил Путин

Путин: Россия сделает все, чтобы обеспечить детей, оставшихся без родителей в Донбассе

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. РФ сделает все, чтобы обеспечить всем необходимым детей в Донбассе, оставшихся без родителей, сообщил президент России Владимир Путин.
Путин в Международный день защиты детей, 1 июня, проводит в режиме видеоконференции встречу с семьями, награжденными орденами "Родительская слава".
"Многие ребята лишились родителей, есть и те, кто вообще остался без родных. Мы сделаем все, чтобы обеспечить их всеми мерами социальной поддержки", - сказал Путин.
Президент уточнил, что речь идет и об организации медпомощи, и о получении хорошего образования.
"Поможем детям, которые потеряли близких, обрести такие же любящие, дружные, щедрые семьи, как ваши", - добавил Путин.
Девочка смотрит в окно автобуса перед отправкой из Славянска - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
Вчера, 13:57
В России 1200 семей готовы принять детей-сирот из Донбасса
 
РоссияДонбассВладимир ПутинОбщество
 
 
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