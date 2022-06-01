https://ria.ru/20220601/deti-siroty-1792373516.html

Россия сделает все для обеспечения детей-сирот из Донбасса, заверил Путин

Россия сделает все для обеспечения детей-сирот из Донбасса, заверил Путин - РИА Новости, 01.06.2022

Россия сделает все для обеспечения детей-сирот из Донбасса, заверил Путин

РФ сделает все, чтобы обеспечить всем необходимым детей в Донбассе, оставшихся без родителей, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T15:16

2022-06-01T15:16

2022-06-01T15:31

россия

донбасс

владимир путин

общество

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. РФ сделает все, чтобы обеспечить всем необходимым детей в Донбассе, оставшихся без родителей, сообщил президент России Владимир Путин.Путин в Международный день защиты детей, 1 июня, проводит в режиме видеоконференции встречу с семьями, награжденными орденами "Родительская слава"."Многие ребята лишились родителей, есть и те, кто вообще остался без родных. Мы сделаем все, чтобы обеспечить их всеми мерами социальной поддержки", - сказал Путин.Президент уточнил, что речь идет и об организации медпомощи, и о получении хорошего образования."Поможем детям, которые потеряли близких, обрести такие же любящие, дружные, щедрые семьи, как ваши", - добавил Путин.

https://ria.ru/20220531/deti-1792025443.html

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донбасс

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, донбасс, владимир путин, общество