https://ria.ru/20220601/derevya-1792396398.html

Около 10% зеленого фонда Москвы подлежат постепенной замене

Около 10% зеленого фонда Москвы подлежат постепенной замене - РИА Новости, 01.06.2022

Около 10% зеленого фонда Москвы подлежат постепенной замене

Около 10% зеленого фонда Москвы подлежат постепенной замене, сообщил в среду глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T16:11

2022-06-01T16:11

2022-06-01T16:11

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

городское хозяйство москвы

общество

антон кульбачевский

департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Около 10% зеленого фонда Москвы подлежат постепенной замене, сообщил в среду глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский в ходе пресс-конференции к Дню эколога.По его словам, сегодня более 50% территорий старой Москвы озеленены, здесь произрастает около 12-13 миллионов деревьев и 30 миллионов кустарников."Состояние зеленых насаждений вполне неплохое, 90% всех зеленых насаждений города находятся в нормальном здоровом состоянии, 10% - великовозрастные, как правило, те, которые в будущем подлежат постепенной замене", - сказал Кульбачевский.Он добавил, что экологическая ситуация в столице улучшается и это положительно сказывается не только на здоровье москвичей, но и на состоянии зеленых насаждений.

https://ria.ru/20220601/floristika-1792008029.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, городское хозяйство москвы, общество, антон кульбачевский, департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы