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Около 10% зеленого фонда Москвы подлежат постепенной замене - РИА Новости, 01.06.2022
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Около 10% зеленого фонда Москвы подлежат постепенной замене
Около 10% зеленого фонда Москвы подлежат постепенной замене - РИА Новости, 01.06.2022
Около 10% зеленого фонда Москвы подлежат постепенной замене
Около 10% зеленого фонда Москвы подлежат постепенной замене, сообщил в среду глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T16:11
2022-06-01T16:11
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
общество
антон кульбачевский
департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Около 10% зеленого фонда Москвы подлежат постепенной замене, сообщил в среду глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский в ходе пресс-конференции к Дню эколога.По его словам, сегодня более 50% территорий старой Москвы озеленены, здесь произрастает около 12-13 миллионов деревьев и 30 миллионов кустарников."Состояние зеленых насаждений вполне неплохое, 90% всех зеленых насаждений города находятся в нормальном здоровом состоянии, 10% - великовозрастные, как правило, те, которые в будущем подлежат постепенной замене", - сказал Кульбачевский.Он добавил, что экологическая ситуация в столице улучшается и это положительно сказывается не только на здоровье москвичей, но и на состоянии зеленых насаждений.
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москва, городское хозяйство москвы, общество, антон кульбачевский, департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы
16:11 01.06.2022
 

Около 10% зеленого фонда Москвы подлежат постепенной замене

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗеленые насаждения Московского Кремля
Зеленые насаждения Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Зеленые насаждения Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Около 10% зеленого фонда Москвы подлежат постепенной замене, сообщил в среду глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский в ходе пресс-конференции к Дню эколога.
По его словам, сегодня более 50% территорий старой Москвы озеленены, здесь произрастает около 12-13 миллионов деревьев и 30 миллионов кустарников.
"Состояние зеленых насаждений вполне неплохое, 90% всех зеленых насаждений города находятся в нормальном здоровом состоянии, 10% - великовозрастные, как правило, те, которые в будущем подлежат постепенной замене", - сказал Кульбачевский.
Он добавил, что экологическая ситуация в столице улучшается и это положительно сказывается не только на здоровье москвичей, но и на состоянии зеленых насаждений.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство МосквыОбществоАнтон КульбачевскийДепартамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы
 
 
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