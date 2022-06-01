https://ria.ru/20220601/deputaty-1792238606.html
В Приморье депутатов, призывающих завершить спецоперацию, исключили из КПРФ
В Приморье депутатов, призывающих завершить спецоперацию, исключили из КПРФ - РИА Новости, 01.06.2022
В Приморье депутатов, призывающих завершить спецоперацию, исключили из КПРФ
Двух депутатов заксобрания Приморья Геннадия Шульгу и Леонида Васюкевича исключили из фракции КПРФ за призыв завершить военную операцию на Украине, сообщил РИА... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T07:41
2022-06-01T07:41
2022-06-01T07:51
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ВЛАДИВОСТОК, 1 июн – РИА Новости. Двух депутатов заксобрания Приморья Геннадия Шульгу и Леонида Васюкевича исключили из фракции КПРФ за призыв завершить военную операцию на Украине, сообщил РИА Новости первый секретарь комитета приморского краевого отделения партии, руководитель фракции в региональном парламенте Анатолий Долгачев.На очередном заседании заксобрания 27 мая Васюкевич начал зачитывать обращение к федеральным властям с просьбой завершить операцию на Украине. Председатель краевого парламента Александр Ролик заявил, что выступление нарушает регламент работы. Шульга вступился за Васюкевича, отметив, что тот имеет право говорить. В итоге парламентарии большинством голосов проголосовали за то, чтобы лишить Васюкевича и Шульгу слова. Долгачев тогда заявлял, что это выступление не согласовано с фракцией, назвал его демаршем и пообещал дать политическую оценку действиям Шульги и Васюкевича."Вчера состоялось заседание фракции, мы единогласно проголосовали, чтобы исключить их из наших рядов. Никакого отношения к КПРФ после подобных заявлений они не имеют", - сказал Долгачев.Он отметил, что Шульгу и Васюкевича на заседание не приглашали.Оба депутата не состоят в КПРФ.
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украина, общество, россия
07:41 01.06.2022 (обновлено: 07:51 01.06.2022)
В Приморье депутатов, призывающих завершить спецоперацию, исключили из КПРФ
В Приморье двух депутатов, призывающих завершить спецоперацию, исключили из фракции КПРФ
ВЛАДИВОСТОК, 1 июн – РИА Новости. Двух депутатов заксобрания Приморья Геннадия Шульгу и Леонида Васюкевича исключили из фракции КПРФ за призыв завершить военную операцию на Украине, сообщил РИА Новости первый секретарь комитета приморского краевого отделения партии, руководитель фракции в региональном парламенте Анатолий Долгачев.
На очередном заседании заксобрания 27 мая Васюкевич начал зачитывать обращение к федеральным властям с просьбой завершить операцию на Украине
. Председатель краевого парламента Александр Ролик заявил, что выступление нарушает регламент работы. Шульга вступился за Васюкевича, отметив, что тот имеет право говорить. В итоге парламентарии большинством голосов проголосовали за то, чтобы лишить Васюкевича и Шульгу слова. Долгачев тогда заявлял, что это выступление не согласовано с фракцией, назвал его демаршем и пообещал дать политическую оценку действиям Шульги и Васюкевича.
"Вчера состоялось заседание фракции, мы единогласно проголосовали, чтобы исключить их из наших рядов. Никакого отношения к КПРФ после подобных заявлений они не имеют", - сказал Долгачев.
Он отметил, что Шульгу и Васюкевича на заседание не приглашали.
Оба депутата не состоят в КПРФ.