10:14 01.06.2022 (обновлено: 10:41 01.06.2022)
Глава Хабаровского края Дегтярев подарил 18 тысяч рюкзаков первоклашкам
Глава Хабаровского края Дегтярев 1 июня подарил почти 18 тысяч рюкзаков первоклашкам
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского края Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев дал старт акции "Подарок первокласснику"
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского края
ХАБАРОВСК, 1 июн - РИА Новости. Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев дал старт акции "Подарок первокласснику", подарив почти 18 тысячам будущих первоклассников рюкзаки, и поздравил жителей региона с Международным днем защиты детей.
"Сегодня в День защиты детей дал старт краевой акции "Подарок первокласснику". До начала учебного года 2022/2023 рюкзачки, сделанные по мотивам мультфильма от наших аниматоров, получат все юные жители края, которые впервые сядут за парты. В этом году порог школы переступят 17900 первоклассников", - написал Детярев в Telegram после мероприятия.
Кроме того, в школьных рюкзаках будущие первоклассники найдут открытку с напутственными словами. Глава региона 1 июня вручил презенты лично выпускникам детского сада №78 в Хабаровске. В дошкольном учреждении губернатор побывал на концерте, посвященном празднику детства и оценил работы дошколят, принявших участие в тематическом конкурсе рисунков.
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского края Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев дал старт акции "Подарок первокласснику"
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского края
Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев дал старт акции "Подарок первокласснику"
В среду глава региона поздравил жителей края с международным днем защиты детей, он посетил праздник, организованный в арене "Ерофей". На мероприятие пришли около 1,8 тысячи детей в возрасте от 9 до 12 лет из Хабаровска и близлежащих районов.
"Важно, чтобы каждый ребенок рос здоровым и счастливым, был окружен заботой и любовью. Именно этим курсом движется и наш регион. Мы делаем все для того, чтобы вы, наша будущая смена, так же, как и ваши родители, любили свою родину и выросли достойными гражданами России", - сказал на празднике Дегтярев.
В региональном правительстве отметили, что цикл праздничных мероприятий, посвященных Дню защиты детей, пройдет по всему региону.