https://ria.ru/20220601/degtyarev-1792260308.html

Глава Хабаровского края Дегтярев подарил 18 тысяч рюкзаков первоклашкам

Глава Хабаровского края Дегтярев подарил 18 тысяч рюкзаков первоклашкам - РИА Новости, 01.06.2022

Глава Хабаровского края Дегтярев подарил 18 тысяч рюкзаков первоклашкам

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев дал старт акции "Подарок первокласснику", подарив почти 18 тысячам будущих первоклассников рюкзаки, и поздравил жителей... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T10:14

2022-06-01T10:14

2022-06-01T10:41

хабаровский край

общество

хабаровск

михаил дегтярев

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ХАБАРОВСК, 1 июн - РИА Новости. Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев дал старт акции "Подарок первокласснику", подарив почти 18 тысячам будущих первоклассников рюкзаки, и поздравил жителей региона с Международным днем защиты детей."Сегодня в День защиты детей дал старт краевой акции "Подарок первокласснику". До начала учебного года 2022/2023 рюкзачки, сделанные по мотивам мультфильма от наших аниматоров, получат все юные жители края, которые впервые сядут за парты. В этом году порог школы переступят 17900 первоклассников", - написал Детярев в Telegram после мероприятия.Кроме того, в школьных рюкзаках будущие первоклассники найдут открытку с напутственными словами. Глава региона 1 июня вручил презенты лично выпускникам детского сада №78 в Хабаровске. В дошкольном учреждении губернатор побывал на концерте, посвященном празднику детства и оценил работы дошколят, принявших участие в тематическом конкурсе рисунков.В среду глава региона поздравил жителей края с международным днем защиты детей, он посетил праздник, организованный в арене "Ерофей". На мероприятие пришли около 1,8 тысячи детей в возрасте от 9 до 12 лет из Хабаровска и близлежащих районов.В региональном правительстве отметили, что цикл праздничных мероприятий, посвященных Дню защиты детей, пройдет по всему региону.

https://ria.ru/20220509/degtyarev-1787611614.html

хабаровск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, хабаровск, михаил дегтярев