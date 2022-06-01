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Глава Хабаровского края Дегтярев подарил 18 тысяч рюкзаков первоклашкам - РИА Новости, 01.06.2022
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Хабаровский край
https://ria.ru/20220601/degtyarev-1792260308.html
Глава Хабаровского края Дегтярев подарил 18 тысяч рюкзаков первоклашкам
Глава Хабаровского края Дегтярев подарил 18 тысяч рюкзаков первоклашкам - РИА Новости, 01.06.2022
Глава Хабаровского края Дегтярев подарил 18 тысяч рюкзаков первоклашкам
Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев дал старт акции "Подарок первокласснику", подарив почти 18 тысячам будущих первоклассников рюкзаки, и поздравил жителей... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T10:14
2022-06-01T10:41
хабаровский край
общество
хабаровск
михаил дегтярев
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ХАБАРОВСК, 1 июн - РИА Новости. Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев дал старт акции "Подарок первокласснику", подарив почти 18 тысячам будущих первоклассников рюкзаки, и поздравил жителей региона с Международным днем защиты детей."Сегодня в День защиты детей дал старт краевой акции "Подарок первокласснику". До начала учебного года 2022/2023 рюкзачки, сделанные по мотивам мультфильма от наших аниматоров, получат все юные жители края, которые впервые сядут за парты. В этом году порог школы переступят 17900 первоклассников", - написал Детярев в Telegram после мероприятия.Кроме того, в школьных рюкзаках будущие первоклассники найдут открытку с напутственными словами. Глава региона 1 июня вручил презенты лично выпускникам детского сада №78 в Хабаровске. В дошкольном учреждении губернатор побывал на концерте, посвященном празднику детства и оценил работы дошколят, принявших участие в тематическом конкурсе рисунков.В среду глава региона поздравил жителей края с международным днем защиты детей, он посетил праздник, организованный в арене "Ерофей". На мероприятие пришли около 1,8 тысячи детей в возрасте от 9 до 12 лет из Хабаровска и близлежащих районов.В региональном правительстве отметили, что цикл праздничных мероприятий, посвященных Дню защиты детей, пройдет по всему региону.
https://ria.ru/20220509/degtyarev-1787611614.html
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общество, хабаровск, михаил дегтярев
10:14 01.06.2022 (обновлено: 10:41 01.06.2022)
 
Глава Хабаровского края Дегтярев подарил 18 тысяч рюкзаков первоклашкам

Глава Хабаровского края Дегтярев 1 июня подарил почти 18 тысяч рюкзаков первоклашкам

© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского края Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев дал старт акции "Подарок первокласснику"
 Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев дал старт акции Подарок первокласснику
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского края
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 1 июн - РИА Новости. Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев дал старт акции "Подарок первокласснику", подарив почти 18 тысячам будущих первоклассников рюкзаки, и поздравил жителей региона с Международным днем защиты детей.
"Сегодня в День защиты детей дал старт краевой акции "Подарок первокласснику". До начала учебного года 2022/2023 рюкзачки, сделанные по мотивам мультфильма от наших аниматоров, получат все юные жители края, которые впервые сядут за парты. В этом году порог школы переступят 17900 первоклассников", - написал Детярев в Telegram после мероприятия.
Кроме того, в школьных рюкзаках будущие первоклассники найдут открытку с напутственными словами. Глава региона 1 июня вручил презенты лично выпускникам детского сада №78 в Хабаровске. В дошкольном учреждении губернатор побывал на концерте, посвященном празднику детства и оценил работы дошколят, принявших участие в тематическом конкурсе рисунков.
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского края Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев дал старт акции "Подарок первокласснику"
 Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев дал старт акции Подарок первокласснику
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского края
Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев дал старт акции "Подарок первокласснику"
В среду глава региона поздравил жителей края с международным днем защиты детей, он посетил праздник, организованный в арене "Ерофей". На мероприятие пришли около 1,8 тысячи детей в возрасте от 9 до 12 лет из Хабаровска и близлежащих районов.
"Важно, чтобы каждый ребенок рос здоровым и счастливым, был окружен заботой и любовью. Именно этим курсом движется и наш регион. Мы делаем все для того, чтобы вы, наша будущая смена, так же, как и ваши родители, любили свою родину и выросли достойными гражданами России", - сказал на празднике Дегтярев.
В региональном правительстве отметили, что цикл праздничных мероприятий, посвященных Дню защиты детей, пройдет по всему региону.
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев присоединился к акции Бессмертный полк в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
9 мая, 11:03Хабаровский край
Дегтярев присоединился к акции "Бессмертный полк" в Хабаровске
 
Хабаровский крайОбществоХабаровскМихаил Дегтярев
 
 
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