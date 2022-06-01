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Датские банкиры предупредили о риске ЧС из-за санкций против России - РИА Новости, 01.06.2022
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https://ria.ru/20220601/daniya-1792447675.html
Датские банкиры предупредили о риске ЧС из-за санкций против России
Датские банкиры предупредили о риске ЧС из-за санкций против России - РИА Новости, 01.06.2022
Датские банкиры предупредили о риске ЧС из-за санкций против России
Дания стоит на пороге чрезвычайного положения из-за рекордных цен на топливо после введения санкций против Москвы и планов отказаться от российских... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T18:35
2022-06-01T18:35
специальная военная операция на украине
в мире
экономика
дания
украина
россия
евросоюз
опек
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Дания стоит на пороге чрезвычайного положения из-за рекордных цен на топливо после введения санкций против Москвы и планов отказаться от российских энергоносителей, заявил DR нефтяной стратег Jyske Bank Ян Бюлов.С началом российской спецоперации на Украине цены на топливо в Дании движутся только вверх и уже выросли с 14 крон (около 130 рублей. — Прим. Ред.) за литр бензина до почти 18 (165 рублей. — Прим. Ред.). Банкир уверен, что "немыслимый" уровень в 20 крон (около 185 рублей. — Прим. Ред.) вполне достижим."Мы постепенно скатываемся в чрезвычайную ситуацию. Когда приезжаешь на заправку за бензином или дизелем, это ощущается. Бьет по кошельку", — сказал Бюлов.Комментируя решение лидеров ЕС "незамедлительно" сократить на две трети импорт нефти из России, запретив поставки танкерами, банкир заявил, что этот шаг ударит по рынку сырья, который уже оказался под серьезным давлением."Запасы и так уже низкие, и производство и спрос зависят друг от друга напрямую. Это означает, что давление на нефтяные цены лишь усугубится", — сказал стратег.Он призвал готовиться к "чрезвычайному развитию событий", при котором цены за баррель нефти достигнут 140-170 долларов, а бензин в Дании будет стоить 20 крон за литр.По слова Бюлова, ситуацию может облегчить ОПЕК, увеличив добычу, однако пока этого не происходит.В свою очередь, главный аналитик Danske Bank Якоб Экхольдт Кристенсен предсказал сильный удар по экономике королевства: топливо подорожает, что заставит экономить на других покупках."А это чревато эффектом домино: Европейский центральный банк может взвинтить процентные ставки сильнее, чем ожидалось. Это скажется на квартплате и ипотеке, что, в свою очередь, подорвет финансы датчан, которые выплачивают кредиты", — предупредил экономист.Западные страны столкнулась с тяжелыми экономическими проблемами — ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции — из-за введения санкций против России после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В основном меры затронули финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, однако в Европе стали громче призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.В ночь на вторник лидеры Евросоюза достигли политического соглашения по шестому пакету антироссийских санкций, который предусматривает, в том числе, постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не ограничивается. Но, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу года ЕС рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, экономика, дания, украина, россия, евросоюз, опек, европейский центральный банк
18:35 01.06.2022
 
Датские банкиры предупредили о риске ЧС из-за санкций против России

Стратег Jyske Bank Бюлов: санкции против России толкают Данию в чрезвычайную ситуацию

© РИА Новости / Сергей Субботин / Перейти в фотобанкКопенгаген
Копенгаген - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Сергей Субботин
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Дания стоит на пороге чрезвычайного положения из-за рекордных цен на топливо после введения санкций против Москвы и планов отказаться от российских энергоносителей, заявил DR нефтяной стратег Jyske Bank Ян Бюлов.
С началом российской спецоперации на Украине цены на топливо в Дании движутся только вверх и уже выросли с 14 крон (около 130 рублей. — Прим. Ред.) за литр бензина до почти 18 (165 рублей. — Прим. Ред.). Банкир уверен, что "немыслимый" уровень в 20 крон (около 185 рублей. — Прим. Ред.) вполне достижим.
"Мы постепенно скатываемся в чрезвычайную ситуацию. Когда приезжаешь на заправку за бензином или дизелем, это ощущается. Бьет по кошельку", — сказал Бюлов.
Комментируя решение лидеров ЕС "незамедлительно" сократить на две трети импорт нефти из России, запретив поставки танкерами, банкир заявил, что этот шаг ударит по рынку сырья, который уже оказался под серьезным давлением.
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"Запасы и так уже низкие, и производство и спрос зависят друг от друга напрямую. Это означает, что давление на нефтяные цены лишь усугубится", — сказал стратег.
Он призвал готовиться к "чрезвычайному развитию событий", при котором цены за баррель нефти достигнут 140-170 долларов, а бензин в Дании будет стоить 20 крон за литр.
По слова Бюлова, ситуацию может облегчить ОПЕК, увеличив добычу, однако пока этого не происходит.
В свою очередь, главный аналитик Danske Bank Якоб Экхольдт Кристенсен предсказал сильный удар по экономике королевства: топливо подорожает, что заставит экономить на других покупках.
"А это чревато эффектом домино: Европейский центральный банк может взвинтить процентные ставки сильнее, чем ожидалось. Это скажется на квартплате и ипотеке, что, в свою очередь, подорвет финансы датчан, которые выплачивают кредиты", — предупредил экономист.
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В ночь на вторник лидеры Евросоюза достигли политического соглашения по шестому пакету антироссийских санкций, который предусматривает, в том числе, постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не ограничивается. Но, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу года ЕС рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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