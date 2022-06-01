Датские банкиры предупредили о риске ЧС из-за санкций против России
Стратег Jyske Bank Бюлов: санкции против России толкают Данию в чрезвычайную ситуацию
Копенгаген. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Дания стоит на пороге чрезвычайного положения из-за рекордных цен на топливо после введения санкций против Москвы и планов отказаться от российских энергоносителей, заявил DR нефтяной стратег Jyske Bank Ян Бюлов.
С началом российской спецоперации на Украине цены на топливо в Дании движутся только вверх и уже выросли с 14 крон (около 130 рублей. — Прим. Ред.) за литр бензина до почти 18 (165 рублей. — Прим. Ред.). Банкир уверен, что "немыслимый" уровень в 20 крон (около 185 рублей. — Прим. Ред.) вполне достижим.
"Мы постепенно скатываемся в чрезвычайную ситуацию. Когда приезжаешь на заправку за бензином или дизелем, это ощущается. Бьет по кошельку", — сказал Бюлов.
"Запасы и так уже низкие, и производство и спрос зависят друг от друга напрямую. Это означает, что давление на нефтяные цены лишь усугубится", — сказал стратег.
Он призвал готовиться к "чрезвычайному развитию событий", при котором цены за баррель нефти достигнут 140-170 долларов, а бензин в Дании будет стоить 20 крон за литр.
По слова Бюлова, ситуацию может облегчить ОПЕК, увеличив добычу, однако пока этого не происходит.
В свою очередь, главный аналитик Danske Bank Якоб Экхольдт Кристенсен предсказал сильный удар по экономике королевства: топливо подорожает, что заставит экономить на других покупках.
"А это чревато эффектом домино: Европейский центральный банк может взвинтить процентные ставки сильнее, чем ожидалось. Это скажется на квартплате и ипотеке, что, в свою очередь, подорвет финансы датчан, которые выплачивают кредиты", — предупредил экономист.
Западные страны столкнулась с тяжелыми экономическими проблемами — ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции — из-за введения санкций против России после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В основном меры затронули финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, однако в Европе стали громче призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.
В ночь на вторник лидеры Евросоюза достигли политического соглашения по шестому пакету антироссийских санкций, который предусматривает, в том числе, постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не ограничивается. Но, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу года ЕС рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти.
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