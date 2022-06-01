https://ria.ru/20220601/buryatiya-1792366656.html
В Бурятии отменили масочный режим
В Бурятии отменили масочный режим - РИА Новости, 01.06.2022
В Бурятии отменили масочный режим
Власти Бурятии полностью отменили масочный режим в республике с 1 июня, сообщила журналистам председатель государственно-правового комитета администрации главы... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T15:33
2022-06-01T15:33
2022-06-01T15:33
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КРАСНОЯРСК, 1 июн — РИА Новости. Власти Бурятии полностью отменили масочный режим в республике с 1 июня, сообщила журналистам председатель государственно-правового комитета администрации главы и правительства региона Валерия Халтакшинова."В связи со стабильной санитарно-эпидемиологической ситуацией данная мера продлеваться не будет. Для граждан все ограничительные мероприятия снимаются", — сказала она.При этом работодателям по-прежнему рекомендуют соблюдать профилактические меры: регулярно проводить дезинфекцию и термометрию сотрудников.
https://ria.ru/20220601/turtsiya-1792223869.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, республика бурятия, россия, медицинские маски, туристы
В Бурятии отменили масочный режим
Власти Бурятии полностью отменили масочный режим
КРАСНОЯРСК, 1 июн — РИА Новости. Власти Бурятии полностью отменили масочный режим в республике с 1 июня, сообщила журналистам председатель государственно-правового комитета администрации главы и правительства региона Валерия Халтакшинова.
"В связи со стабильной санитарно-эпидемиологической ситуацией данная мера продлеваться не будет. Для граждан все ограничительные мероприятия снимаются", — сказала она.
При этом работодателям по-прежнему рекомендуют соблюдать профилактические меры: регулярно проводить дезинфекцию и термометрию сотрудников.