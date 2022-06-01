Рейтинг@Mail.ru
В Бурятии отменили масочный режим - РИА Новости, 01.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220601/buryatiya-1792366656.html
В Бурятии отменили масочный режим
В Бурятии отменили масочный режим - РИА Новости, 01.06.2022
В Бурятии отменили масочный режим
Власти Бурятии полностью отменили масочный режим в республике с 1 июня, сообщила журналистам председатель государственно-правового комитета администрации главы... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T15:33
2022-06-01T15:33
туризм
новости - туризм
туризм
республика бурятия
россия
медицинские маски
туристы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155980/66/1559806697_0:178:3011:1872_1920x0_80_0_0_e7a93d20f670248fe7f2361f645e8ea0.jpg
КРАСНОЯРСК, 1 июн — РИА Новости. Власти Бурятии полностью отменили масочный режим в республике с 1 июня, сообщила журналистам председатель государственно-правового комитета администрации главы и правительства региона Валерия Халтакшинова."В связи со стабильной санитарно-эпидемиологической ситуацией данная мера продлеваться не будет. Для граждан все ограничительные мероприятия снимаются", — сказала она.При этом работодателям по-прежнему рекомендуют соблюдать профилактические меры: регулярно проводить дезинфекцию и термометрию сотрудников.
https://ria.ru/20220601/turtsiya-1792223869.html
республика бурятия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Кабанова
Ольга Кабанова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155980/66/1559806697_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_11c0a37167e6fcd074846a0323309676.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, туризм, республика бурятия, россия, медицинские маски, туристы
15:33 01.06.2022
 
В Бурятии отменили масочный режим

Власти Бурятии полностью отменили масочный режим

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкИволгинский дацан в селе Верхняя Иволга Республики Бурятии
Иволгинский дацан в селе Верхняя Иволга Республики Бурятии - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 1 июн — РИА Новости. Власти Бурятии полностью отменили масочный режим в республике с 1 июня, сообщила журналистам председатель государственно-правового комитета администрации главы и правительства региона Валерия Халтакшинова.
"В связи со стабильной санитарно-эпидемиологической ситуацией данная мера продлеваться не будет. Для граждан все ограничительные мероприятия снимаются", — сказала она.
При этом работодателям по-прежнему рекомендуют соблюдать профилактические меры: регулярно проводить дезинфекцию и термометрию сотрудников.
Отель в Турции - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
00:06Туризм
Турция отменила ПЦР-тесты для въезда в страну
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмРеспублика БурятияРоссияМедицинские маскитуристы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала