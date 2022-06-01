https://ria.ru/20220601/buryatiya-1792366656.html

В Бурятии отменили масочный режим

В Бурятии отменили масочный режим - РИА Новости, 01.06.2022

В Бурятии отменили масочный режим

Власти Бурятии полностью отменили масочный режим в республике с 1 июня, сообщила журналистам председатель государственно-правового комитета администрации главы... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T15:33

2022-06-01T15:33

2022-06-01T15:33

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КРАСНОЯРСК, 1 июн — РИА Новости. Власти Бурятии полностью отменили масочный режим в республике с 1 июня, сообщила журналистам председатель государственно-правового комитета администрации главы и правительства региона Валерия Халтакшинова."В связи со стабильной санитарно-эпидемиологической ситуацией данная мера продлеваться не будет. Для граждан все ограничительные мероприятия снимаются", — сказала она.При этом работодателям по-прежнему рекомендуют соблюдать профилактические меры: регулярно проводить дезинфекцию и термометрию сотрудников.

https://ria.ru/20220601/turtsiya-1792223869.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, туризм, республика бурятия, россия, медицинские маски, туристы