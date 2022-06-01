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Боевики оборудовали опорные пункты в учебных заведениях в Краматорске
Боевики оборудовали опорные пункты в учебных заведениях в Краматорске - РИА Новости, 01.06.2022
Боевики оборудовали опорные пункты в учебных заведениях в Краматорске
Украинские боевики оборудовали опорные пункты на территории школ и колледжа в Краматорске (ДНР), заявил во вторник начальник Национального центра управления... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T21:48
2022-06-01T21:48
2022-06-01T21:48
специальная военная операция на украине
краматорск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Украинские боевики оборудовали опорные пункты на территории школ и колледжа в Краматорске (ДНР), заявил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Краматорске Донецкой народной республики на территории машиностроительного колледжа (ул. Большая Садовая), общеобразовательных школ № 10 (ул. Хабаровская) и № 16 (ул. Леонида Быкова) боевиками подразделений ВСУ оборудованы опорные пункты, на прилегающей территории размещены бронетехника и крупнокалиберная артиллерия", - сказал он.
краматорск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краматорск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф
Боевики оборудовали опорные пункты в учебных заведениях в Краматорске
Минобороны: боевики оборудовали опорные пункты на территории школ и колледжа в Краматорске