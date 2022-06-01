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Боевики оборудовали опорные пункты в учебных заведениях в Краматорске

Боевики оборудовали опорные пункты в учебных заведениях в Краматорске - РИА Новости, 01.06.2022

Боевики оборудовали опорные пункты в учебных заведениях в Краматорске

Украинские боевики оборудовали опорные пункты на территории школ и колледжа в Краматорске (ДНР), заявил во вторник начальник Национального центра управления... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T21:48

2022-06-01T21:48

2022-06-01T21:48

специальная военная операция на украине

краматорск

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

украина

михаил мизинцев

национальный центр управления обороной рф

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Украинские боевики оборудовали опорные пункты на территории школ и колледжа в Краматорске (ДНР), заявил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Краматорске Донецкой народной республики на территории машиностроительного колледжа (ул. Большая Садовая), общеобразовательных школ № 10 (ул. Хабаровская) и № 16 (ул. Леонида Быкова) боевиками подразделений ВСУ оборудованы опорные пункты, на прилегающей территории размещены бронетехника и крупнокалиберная артиллерия", - сказал он.

краматорск

донецкая народная республика

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

краматорск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф