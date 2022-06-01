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Блинкен не считает антироссийские санкции причиной продуктового кризиса - РИА Новости, 01.06.2022
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Блинкен не считает антироссийские санкции причиной продуктового кризиса
Блинкен не считает антироссийские санкции причиной продуктового кризиса - РИА Новости, 01.06.2022
Блинкен не считает антироссийские санкции причиной продуктового кризиса
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что антироссийские санкции не являются причиной продуктового кризиса. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T18:43
2022-06-01T18:43
йенс столтенберг
василий небензя
дмитрий медведев
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украина
одесса
оон
сша
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ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что антироссийские санкции не являются причиной продуктового кризиса."Если кто-то считает, что виной тому являются санкции, я повторю, что это совершенно не так. Санкции имеют исключения для поставок продовольствия", - сказал Блинкен на пресс-конференции по итогам переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Вашингтоне."Виновата Россия", - сказал госсекретарь США. По его словам, представители США по всему миру "разъясняют другим странам" сложившуюся ситуацию и "помогают им по всем возможным вопросам".Ранее в МИД РФ заявили, что Россия не препятствует экспорту зерна Украины, логистические проблемы возникли по вине Киева, его войска заминировали свои морские порты. В МИД добавили, что "разговоры о якобы блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах и образовавшийся от этого дефицит на рынке зерна - не что иное, как спекуляции". Бывший сотрудник одесской морской гавани рассказал РИА Новости, что Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в самой стране.Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что зерно с Украины, если верить заявлениям западных политиков и данным СМИ, активно вывозится как железнодорожными эшелонами, так и баржами по Дунаю. По его словам, у России есть обоснованные подозрения, что это зерно идет не на нужды голодающего глобального Юга, а закачивается в зернохранилища европейских стран - так Украина расплачивается за поставляемое Западом вооружение.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций против РФ, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.
https://ria.ru/20220523/prodovolstvie-1790034571.html
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йенс столтенберг, василий небензя, дмитрий медведев, россия, украина, одесса, оон, сша, энтони блинкен, государственный департамент сша
18:43 01.06.2022
 
Блинкен не считает антироссийские санкции причиной продуктового кризиса

Госсекретарь США Блинкен: антироссийские санкции не являются причиной продуктового кризиса

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что антироссийские санкции не являются причиной продуктового кризиса.
"Если кто-то считает, что виной тому являются санкции, я повторю, что это совершенно не так. Санкции имеют исключения для поставок продовольствия", - сказал Блинкен на пресс-конференции по итогам переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Вашингтоне.
"Виновата Россия", - сказал госсекретарь США. По его словам, представители США по всему миру "разъясняют другим странам" сложившуюся ситуацию и "помогают им по всем возможным вопросам".
Ранее в МИД РФ заявили, что Россия не препятствует экспорту зерна Украины, логистические проблемы возникли по вине Киева, его войска заминировали свои морские порты. В МИД добавили, что "разговоры о якобы блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах и образовавшийся от этого дефицит на рынке зерна - не что иное, как спекуляции". Бывший сотрудник одесской морской гавани рассказал РИА Новости, что Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в самой стране.
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Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций против РФ, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.
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Йенс СтолтенбергВасилий НебензяДмитрий МедведевРоссияУкраинаОдессаООНСШАЭнтони БлинкенГосударственный департамент США
 
 
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