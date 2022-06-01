https://ria.ru/20220601/blnken-1792449250.html

Блинкен не считает антироссийские санкции причиной продуктового кризиса

Блинкен не считает антироссийские санкции причиной продуктового кризиса - РИА Новости, 01.06.2022

Блинкен не считает антироссийские санкции причиной продуктового кризиса

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что антироссийские санкции не являются причиной продуктового кризиса. РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T18:43

2022-06-01T18:43

2022-06-01T18:43

йенс столтенберг

василий небензя

дмитрий медведев

россия

украина

одесса

оон

сша

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ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что антироссийские санкции не являются причиной продуктового кризиса."Если кто-то считает, что виной тому являются санкции, я повторю, что это совершенно не так. Санкции имеют исключения для поставок продовольствия", - сказал Блинкен на пресс-конференции по итогам переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Вашингтоне."Виновата Россия", - сказал госсекретарь США. По его словам, представители США по всему миру "разъясняют другим странам" сложившуюся ситуацию и "помогают им по всем возможным вопросам".Ранее в МИД РФ заявили, что Россия не препятствует экспорту зерна Украины, логистические проблемы возникли по вине Киева, его войска заминировали свои морские порты. В МИД добавили, что "разговоры о якобы блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах и образовавшийся от этого дефицит на рынке зерна - не что иное, как спекуляции". Бывший сотрудник одесской морской гавани рассказал РИА Новости, что Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в самой стране.Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что зерно с Украины, если верить заявлениям западных политиков и данным СМИ, активно вывозится как железнодорожными эшелонами, так и баржами по Дунаю. По его словам, у России есть обоснованные подозрения, что это зерно идет не на нужды голодающего глобального Юга, а закачивается в зернохранилища европейских стран - так Украина расплачивается за поставляемое Западом вооружение.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций против РФ, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.

https://ria.ru/20220523/prodovolstvie-1790034571.html

https://ria.ru/20220513/amerika-1788214221.html

россия

украина

одесса

сша

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

йенс столтенберг, василий небензя, дмитрий медведев, россия, украина, одесса, оон, сша, энтони блинкен, государственный департамент сша