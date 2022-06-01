https://ria.ru/20220601/biznes-1792254811.html
В Германии рассказали о сложностях немецких компаний при уходе из России
В Германии рассказали о сложностях немецких компаний при уходе из России - РИА Новости, 01.06.2022
В Германии рассказали о сложностях немецких компаний при уходе из России
Исполнительный директор Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс заявил, что многие немецкие компании, покинувшие российский рынок, не планируют... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T09:47
2022-06-01T09:47
2022-06-01T09:47
сергей лавров
россия
украина
в мире
санкции в отношении россии
германия
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БЕРЛИН, 1 июн - РИА Новости. Исполнительный директор Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс заявил, что многие немецкие компании, покинувшие российский рынок, не планируют возвращаться на него в обозримом будущем."Скорого возвращения в Россию вообще не предвидится", - сказал Хармс в интервью немецкой медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).По его словам, "уход из России юридически очень сложен и может занять месяцы, если не годы". Вместе с тем, "если полностью уйти с российского рынка, потом сложно будет вернуться", добавил Хармс, объясняя решение ряда компаний оставить открытой возможность возвращения в РФ.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20220525/nike-1790533367.html
https://ria.ru/20220520/kompaniya-1789643862.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, россия, украина, в мире, санкции в отношении россии, германия
В Германии рассказали о сложностях немецких компаний при уходе из России
В Германии заявили, что скорого возвращения в Россию немецких компаний не предвидится