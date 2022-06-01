https://ria.ru/20220601/biznes-1792254811.html

В Германии рассказали о сложностях немецких компаний при уходе из России

В Германии рассказали о сложностях немецких компаний при уходе из России - РИА Новости, 01.06.2022

В Германии рассказали о сложностях немецких компаний при уходе из России

Исполнительный директор Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс заявил, что многие немецкие компании, покинувшие российский рынок, не планируют... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T09:47

2022-06-01T09:47

2022-06-01T09:47

сергей лавров

россия

украина

в мире

санкции в отношении россии

германия

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БЕРЛИН, 1 июн - РИА Новости. Исполнительный директор Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс заявил, что многие немецкие компании, покинувшие российский рынок, не планируют возвращаться на него в обозримом будущем."Скорого возвращения в Россию вообще не предвидится", - сказал Хармс в интервью немецкой медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).По его словам, "уход из России юридически очень сложен и может занять месяцы, если не годы". Вместе с тем, "если полностью уйти с российского рынка, потом сложно будет вернуться", добавил Хармс, объясняя решение ряда компаний оставить открытой возможность возвращения в РФ.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20220525/nike-1790533367.html

https://ria.ru/20220520/kompaniya-1789643862.html

россия

украина

германия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей лавров, россия, украина, в мире, санкции в отношении россии, германия