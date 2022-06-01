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"Кончился курорт": болгары обрадовались отъезду украинских беженцев - РИА Новости, 01.06.2022
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"Кончился курорт": болгары обрадовались отъезду украинских беженцев
"Кончился курорт": болгары обрадовались отъезду украинских беженцев - РИА Новости, 01.06.2022
"Кончился курорт": болгары обрадовались отъезду украинских беженцев
Пользователи сайта Dnes.dir.bg резко отреагировали на новость о том, что за последние дни поток украинских беженцев, покидающих Болгарию, резко увеличился. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T15:56
2022-06-01T18:21
болгария
украина
общество
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Пользователи сайта Dnes.dir.bg резко отреагировали на новость о том, что за последние дни поток украинских беженцев, покидающих Болгарию, резко увеличился.Как уточняет СМИ, накануне из страны выехали 35 автобусов с людьми, а приехал только один. Украинцы высказывали недовольство тем, что их переселяют из отелей у моря на госбазы и во временные центры в центральных регионах страны.Многих пользователей возмутило такое поведение переселенцев, которые, судя по всему, забыли, что они приехали не на бесплатный курорт."Если бы вы поместили их в лагеря для беженцев с первого дня, сэкономили бы себе деньги и проблем бы не было", — отметил один из читателей."Комната на три месяца в отелях с четырьмя и пятью звездами, бесплатная еда, выдача наличных, одежда, подарки, пляж, парковка — все оплачивает бедный болгарин. А по итогу ни слова благодарности, вместо этого нас назвали цыганами и указали, насколько они богаче нас", — посетовал другой комментатор."Есть болгары, которые сами десять лет не ездили на море, а эти обижаются, что они не на первой линии. У нас нет лишних денег на их капризы", — подчеркнул еще один читатель."Теперь мы увидели их настоящее лицо, и от сострадания и сопереживания болгар почти не осталось и следа!" — отметил Изобщо да не."Есть настоящие беженцы, а есть "туристы". Легко пришли, легко ушли", — подчеркнул ГКПП."Значит, если им не дают отель у моря, они сразу возвращаются на Украину?" — задался вопросом Каракурт."Ну вот и кончился курорт", — написал toro."На этом приключение закончилось, и они отправились на поиски в другое место. Возвращаться на Украину, конечно, никто не собирается, переедут куда-то на запад. То, что уходят, это хорошо, наши дураки за три месяца узнали, что это за люди", — подытожили читатели.Премьер-министр Болгарии Кирил Петков ранее заявил, что республика больше не может обеспечивать проживание украинских беженцев в "люксовых условиях". По его словам, после трех месяцев беспрецедентной поддержки в виде проживания в лучших отелях на Черноморском побережье помощь переходит в более "нормальные" рамки.Всего в Болгарию после 24 февраля въехали почти 300 тысяч человек с Украины. По данным на 31 мая, в стране оставались более 90 тысяч из них, однако за последние сутки их число сократилось до 80,6 тысячи переселенцев.
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болгария, украина, общество
15:56 01.06.2022 (обновлено: 18:21 01.06.2022)
 
"Кончился курорт": болгары обрадовались отъезду украинских беженцев

Dir.bg: украинские беженцы массово покидают Болгарию из-за новых условий проживания

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкПанорама Варны, Болгария
Панорама Варны, Болгария - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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Панорама Варны, Болгария
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Пользователи сайта Dnes.dir.bg резко отреагировали на новость о том, что за последние дни поток украинских беженцев, покидающих Болгарию, резко увеличился.
Как уточняет СМИ, накануне из страны выехали 35 автобусов с людьми, а приехал только один. Украинцы высказывали недовольство тем, что их переселяют из отелей у моря на госбазы и во временные центры в центральных регионах страны.
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Многих пользователей возмутило такое поведение переселенцев, которые, судя по всему, забыли, что они приехали не на бесплатный курорт.
"Если бы вы поместили их в лагеря для беженцев с первого дня, сэкономили бы себе деньги и проблем бы не было", — отметил один из читателей.
"Комната на три месяца в отелях с четырьмя и пятью звездами, бесплатная еда, выдача наличных, одежда, подарки, пляж, парковка — все оплачивает бедный болгарин. А по итогу ни слова благодарности, вместо этого нас назвали цыганами и указали, насколько они богаче нас", — посетовал другой комментатор.
"Есть болгары, которые сами десять лет не ездили на море, а эти обижаются, что они не на первой линии. У нас нет лишних денег на их капризы", — подчеркнул еще один читатель.
"Теперь мы увидели их настоящее лицо, и от сострадания и сопереживания болгар почти не осталось и следа!" — отметил Изобщо да не.
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"Есть настоящие беженцы, а есть "туристы". Легко пришли, легко ушли", — подчеркнул ГКПП.
"Значит, если им не дают отель у моря, они сразу возвращаются на Украину?" — задался вопросом Каракурт.
"Ну вот и кончился курорт", — написал toro.
"На этом приключение закончилось, и они отправились на поиски в другое место. Возвращаться на Украину, конечно, никто не собирается, переедут куда-то на запад. То, что уходят, это хорошо, наши дураки за три месяца узнали, что это за люди", — подытожили читатели.
Премьер-министр Болгарии Кирил Петков ранее заявил, что республика больше не может обеспечивать проживание украинских беженцев в "люксовых условиях". По его словам, после трех месяцев беспрецедентной поддержки в виде проживания в лучших отелях на Черноморском побережье помощь переходит в более "нормальные" рамки.
Всего в Болгарию после 24 февраля въехали почти 300 тысяч человек с Украины. По данным на 31 мая, в стране оставались более 90 тысяч из них, однако за последние сутки их число сократилось до 80,6 тысячи переселенцев.
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