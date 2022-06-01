https://ria.ru/20220601/belorussiya-1792450548.html
Президент Финляндии поддержал дискуссию о "переименовании" Белоруссии
Президент Финляндии поддержал дискуссию о "переименовании" Белоруссии - РИА Новости, 01.06.2022
Президент Финляндии поддержал дискуссию о "переименовании" Белоруссии
Президент Финляндии Саули Ниинисте поддержал споры о смене названия Белоруссии в финском языке. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T18:49
2022-06-01T18:49
2022-06-01T19:25
в мире
финляндия
саули ниинисте
белоруссия
швеция
дания
норвегия
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ХЕЛЬСИНКИ, 1 июн — РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинисте поддержал споры о смене названия Белоруссии в финском языке.В потенциальном новом варианте не используется калькированное наименование "Белая Россия". Традиционно в финском языке используется слово Valko-Venäjä, где присутствует слово "Россия" (Venäjä). Теперь в финском обществе предлагают называть страну Belarus.Ранее Швеция и Дания изменили в официальным языке название страны на Belarus, избавившись от слова "Россия" как составной части наименования. В воскресенье аналогичное решение приняла Норвегия.
https://ria.ru/20220526/belorussiya-1790901546.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, саули ниинисте, белоруссия, швеция, дания, норвегия
18:49 01.06.2022 (обновлено: 19:25 01.06.2022)
Президент Финляндии поддержал дискуссию о "переименовании" Белоруссии
Ниинисте поддержал дискуссию об использовании термина Belarus вместо Valko-Venaja