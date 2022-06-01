https://ria.ru/20220601/belorussiya-1792450548.html

Президент Финляндии поддержал дискуссию о "переименовании" Белоруссии

Президент Финляндии поддержал дискуссию о "переименовании" Белоруссии - РИА Новости, 01.06.2022

Президент Финляндии поддержал дискуссию о "переименовании" Белоруссии

Президент Финляндии Саули Ниинисте поддержал споры о смене названия Белоруссии в финском языке. РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T18:49

2022-06-01T18:49

2022-06-01T19:25

в мире

финляндия

саули ниинисте

белоруссия

швеция

дания

норвегия

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ХЕЛЬСИНКИ, 1 июн — РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинисте поддержал споры о смене названия Белоруссии в финском языке.В потенциальном новом варианте не используется калькированное наименование "Белая Россия". Традиционно в финском языке используется слово Valko-Venäjä, где присутствует слово "Россия" (Venäjä). Теперь в финском обществе предлагают называть страну Belarus.Ранее Швеция и Дания изменили в официальным языке название страны на Belarus, избавившись от слова "Россия" как составной части наименования. В воскресенье аналогичное решение приняла Норвегия.

https://ria.ru/20220526/belorussiya-1790901546.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, финляндия, саули ниинисте, белоруссия, швеция, дания, норвегия