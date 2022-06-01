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Силы ДНР и ВС России отразили атаку ВСУ в районе Павловки
Силы ДНР и ВС России отразили атаку ВСУ в районе Павловки - РИА Новости, 01.06.2022
Силы ДНР и ВС России отразили атаку ВСУ в районе Павловки
Народная милиция ДНР сообщает, что силы республики и ВС России отразили атаку ВСУ в районе Павловки. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T19:35
2022-06-01T19:35
2022-06-01T21:15
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
украина
россия
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 1 июня — РИА Новости. Народная милиция ДНР сообщает, что силы республики и ВС России отразили атаку ВСУ в районе Павловки.Также в ДНР рассказали, что за сутки погибли три бойца Народной милиции, 12 человек получили ранения.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, уже выполнены основные задачи первого этапа — существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, украина, россия, ситуация в днр и лнр
19:35 01.06.2022 (обновлено: 21:15 01.06.2022)
Силы ДНР и ВС России отразили атаку ВСУ в районе Павловки
Народная милиция: силы ДНР и ВС России отразили атаку украинских войск в районе Павловки