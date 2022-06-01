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ВС России уничтожили более пяти тысяч единиц полевой артиллерии на Украине

ВС России уничтожили более пяти тысяч единиц полевой артиллерии на Украине - РИА Новости, 01.06.2022

ВС России уничтожили более пяти тысяч единиц полевой артиллерии на Украине

Российская армия уничтожила с начала спецоперации на Украине более пяти тысяч единиц полевой артиллерии и специальной автотехники, сообщил в среду официальный... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T11:43

2022-06-01T11:43

2022-06-01T12:48

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

украина

донбасс

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Российская армия уничтожила с начала спецоперации на Украине более пяти тысяч единиц полевой артиллерии и специальной автотехники, сообщил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 185 самолетов, 129 вертолетов, 1077 беспилотных летательных аппаратов, 326 зенитных ракетных комплексов, 3363 танка и других боевых бронированных машин, 457 установок реактивных систем залпового огня, 1744 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 3329 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, россия, украина, донбасс, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков