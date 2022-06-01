https://ria.ru/20220601/altay-1792283655.html
Путин поздравил жителей Алтая со столетним юбилеем республики
Путин поздравил жителей Алтая со столетним юбилеем республики - РИА Новости, 01.06.2022
Путин поздравил жителей Алтая со столетним юбилеем республики
Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Алтая со 100-летним юбилеем республики и отметил их бережное отношение к своей истории и самобытной культуре,... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T11:30
2022-06-01T11:30
2022-06-01T11:44
общество
алтайский край
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749163678_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8fdae461b272649ad3f5c188f609fc5c.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Алтая со 100-летним юбилеем республики и отметил их бережное отношение к своей истории и самобытной культуре, поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля."Отрадно, что вы бережно относитесь к своей истории, к самобытной культуре, традициям и обычаям предков, стремитесь эффективно решать стоящие перед республикой задачи, главные из которых – привлечение крупных инвестиций в экономику и АПК, создание современных рабочих мест, повышение уровня и качества жизни людей", - говорится в тексте телеграммы.Добавляется, что образование Ойротской автономной отрасли, ставшей впоследствии республикой Алтай, "способствовало социально-экономическому развитию региона, сыграло важную роль в судьбе народов, издревле живущих на вашей земле". Кроме того, президент подчеркнул важность поддержки туристической отрасли Алтая."Горный Алтай – это красивейший заповедный край, известный своей уникальной природой, интересными маршрутами и бальнеологическими курортами, радушием и гостеприимством жителей", - дополняется в телеграмме.
https://ria.ru/20220516/altay-1788811603.html
алтайский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749163678_97:0:2826:2047_1920x0_80_0_0_5e9679ffd0638e67552fcd999a0b8115.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, алтайский край, владимир путин
11:30 01.06.2022 (обновлено: 11:44 01.06.2022)
Путин поздравил жителей Алтая со столетним юбилеем республики
Путин отметил бережное отношение жителей Алтая к своей истории и культуре
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Алтая со 100-летним юбилеем республики и отметил их бережное отношение к своей истории и самобытной культуре, поздравительная телеграмма опубликована
на сайте Кремля.
"Отрадно, что вы бережно относитесь к своей истории, к самобытной культуре, традициям и обычаям предков, стремитесь эффективно решать стоящие перед республикой задачи, главные из которых – привлечение крупных инвестиций в экономику и АПК, создание современных рабочих мест, повышение уровня и качества жизни людей", - говорится в тексте телеграммы.
Добавляется, что образование Ойротской автономной отрасли, ставшей впоследствии республикой Алтай, "способствовало социально-экономическому развитию региона, сыграло важную роль в судьбе народов, издревле живущих на вашей земле". Кроме того, президент подчеркнул важность поддержки туристической отрасли Алтая.
"Горный Алтай – это красивейший заповедный край, известный своей уникальной природой, интересными маршрутами и бальнеологическими курортами, радушием и гостеприимством жителей", - дополняется в телеграмме.