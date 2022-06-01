https://ria.ru/20220601/altay-1792283655.html

Путин поздравил жителей Алтая со столетним юбилеем республики

Путин поздравил жителей Алтая со столетним юбилеем республики - РИА Новости, 01.06.2022

Путин поздравил жителей Алтая со столетним юбилеем республики

Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Алтая со 100-летним юбилеем республики и отметил их бережное отношение к своей истории и самобытной культуре,... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T11:30

2022-06-01T11:30

2022-06-01T11:44

общество

алтайский край

владимир путин

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Алтая со 100-летним юбилеем республики и отметил их бережное отношение к своей истории и самобытной культуре, поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля."Отрадно, что вы бережно относитесь к своей истории, к самобытной культуре, традициям и обычаям предков, стремитесь эффективно решать стоящие перед республикой задачи, главные из которых – привлечение крупных инвестиций в экономику и АПК, создание современных рабочих мест, повышение уровня и качества жизни людей", - говорится в тексте телеграммы.Добавляется, что образование Ойротской автономной отрасли, ставшей впоследствии республикой Алтай, "способствовало социально-экономическому развитию региона, сыграло важную роль в судьбе народов, издревле живущих на вашей земле". Кроме того, президент подчеркнул важность поддержки туристической отрасли Алтая."Горный Алтай – это красивейший заповедный край, известный своей уникальной природой, интересными маршрутами и бальнеологическими курортами, радушием и гостеприимством жителей", - дополняется в телеграмме.

https://ria.ru/20220516/altay-1788811603.html

алтайский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, алтайский край, владимир путин