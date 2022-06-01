https://ria.ru/20220601/alentev-1792240019.html

Умер журналист и редактор РИА Новости Олег Алентьев

Умер журналист и редактор РИА Новости Олег Алентьев - РИА Новости, 01.06.2022

Умер журналист и редактор РИА Новости Олег Алентьев

Не стало нашего коллеги, нашего друга — экономического редактора Главной дирекции информации РИА Новости Олега Алентьева. РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T08:03

2022-06-01T08:03

2022-06-01T12:31

общество

олег алентьев

риа новости

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Не стало нашего коллеги, нашего друга — экономического редактора Главной дирекции информации РИА Новости Олега Алентьева.Олег пришел в агентство больше 20 лет назад. Работал корреспондентом правительственного пула, освещал работу Федеральной антимонопольной службы, арбитражных судов, писал экономические новости. Позднее Алентьев стал одним из самых опытных, самых внимательных и профессиональных редакторов на выпуске ленты новостей агентства.Он мог мгновенно выловить "блох" в тексте, доходчиво объяснить нерадивому корреспонденту его ошибки и обладал феноменальной работоспособностью — только за последний год из-под его руки вышло более десяти тысяч новостей.Олег был человеком с огромным сердцем и чистой душой. Он был мерилом честности, доброты и разума. Мы потеряли не только прекрасного коллегу, мы остались без близкого друга, которого нам будет очень не хватать.

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, олег алентьев, риа новости