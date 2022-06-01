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Умер журналист и редактор РИА Новости Олег Алентьев - РИА Новости, 01.06.2022
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Умер журналист и редактор РИА Новости Олег Алентьев
Умер журналист и редактор РИА Новости Олег Алентьев - РИА Новости, 01.06.2022
Умер журналист и редактор РИА Новости Олег Алентьев
Не стало нашего коллеги, нашего друга — экономического редактора Главной дирекции информации РИА Новости Олега Алентьева. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T08:03
2022-06-01T12:31
общество
олег алентьев
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Не стало нашего коллеги, нашего друга — экономического редактора Главной дирекции информации РИА Новости Олега Алентьева.Олег пришел в агентство больше 20 лет назад. Работал корреспондентом правительственного пула, освещал работу Федеральной антимонопольной службы, арбитражных судов, писал экономические новости. Позднее Алентьев стал одним из самых опытных, самых внимательных и профессиональных редакторов на выпуске ленты новостей агентства.Он мог мгновенно выловить "блох" в тексте, доходчиво объяснить нерадивому корреспонденту его ошибки и обладал феноменальной работоспособностью — только за последний год из-под его руки вышло более десяти тысяч новостей.Олег был человеком с огромным сердцем и чистой душой. Он был мерилом честности, доброты и разума. Мы потеряли не только прекрасного коллегу, мы остались без близкого друга, которого нам будет очень не хватать.
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общество, олег алентьев, риа новости
08:03 01.06.2022 (обновлено: 12:31 01.06.2022)
 
Умер журналист и редактор РИА Новости Олег Алентьев

Умер журналист и экономический редактор РИА Новости Олег Алентьев

© РИА НовостиОлег Алентьев
Олег Алентьев - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости
Олег Алентьев. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Не стало нашего коллеги, нашего друга — экономического редактора Главной дирекции информации РИА Новости Олега Алентьева.
Олег пришел в агентство больше 20 лет назад. Работал корреспондентом правительственного пула, освещал работу Федеральной антимонопольной службы, арбитражных судов, писал экономические новости. Позднее Алентьев стал одним из самых опытных, самых внимательных и профессиональных редакторов на выпуске ленты новостей агентства.
Он мог мгновенно выловить "блох" в тексте, доходчиво объяснить нерадивому корреспонденту его ошибки и обладал феноменальной работоспособностью — только за последний год из-под его руки вышло более десяти тысяч новостей.
Олег был человеком с огромным сердцем и чистой душой. Он был мерилом честности, доброты и разума. Мы потеряли не только прекрасного коллегу, мы остались без близкого друга, которого нам будет очень не хватать.
 
ОбществоОлег АлентьевРИА Новости
 
 
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