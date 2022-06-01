https://ria.ru/20220601/akhedzhakova-1792486396.html

"Современник" опроверг информацию об инциденте с Ахеджаковой

"Современник" опроверг информацию об инциденте с Ахеджаковой - РИА Новости, 01.06.2022

"Современник" опроверг информацию об инциденте с Ахеджаковой

В театре "Современник" опровергли РИА Новости информацию об инциденте на спектакле 31 мая с участием Лии Ахеджаковой. РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T22:10

2022-06-01T22:10

2022-06-01T22:34

культура

лия ахеджакова

современник (театр)

москва

россия

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В театре "Современник" опровергли РИА Новости информацию об инциденте на спектакле 31 мая с участием Лии Ахеджаковой.СМИ ранее написали, что 31 мая во время спектакля "Игра в джин" неизвестные распылили перцовый газ из баллончика в сторону Ахеджаковой."Спешим опровергнуть информацию, касающуюся инцидента на спектакле "Игра в джин" 31 мая, которую распространили ряд СМИ", - сказано в сообщении.Театр заверяет, что распространяемое сообщение о срыве спектакля и распылении газового баллончика на актрису Лию Ахеджакову - дезинформация.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

лия ахеджакова, современник (театр), москва, россия