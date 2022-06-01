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"Современник" опроверг информацию об инциденте с Ахеджаковой - РИА Новости, 01.06.2022
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Культура
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"Современник" опроверг информацию об инциденте с Ахеджаковой
"Современник" опроверг информацию об инциденте с Ахеджаковой - РИА Новости, 01.06.2022
"Современник" опроверг информацию об инциденте с Ахеджаковой
В театре "Современник" опровергли РИА Новости информацию об инциденте на спектакле 31 мая с участием Лии Ахеджаковой. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T22:10
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культура
лия ахеджакова
современник (театр)
москва
россия
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В театре "Современник" опровергли РИА Новости информацию об инциденте на спектакле 31 мая с участием Лии Ахеджаковой.СМИ ранее написали, что 31 мая во время спектакля "Игра в джин" неизвестные распылили перцовый газ из баллончика в сторону Ахеджаковой."Спешим опровергнуть информацию, касающуюся инцидента на спектакле "Игра в джин" 31 мая, которую распространили ряд СМИ", - сказано в сообщении.Театр заверяет, что распространяемое сообщение о срыве спектакля и распылении газового баллончика на актрису Лию Ахеджакову - дезинформация.
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лия ахеджакова, современник (театр), москва, россия
22:10 01.06.2022 (обновлено: 22:34 01.06.2022)
 
"Современник" опроверг информацию об инциденте с Ахеджаковой

В театре "Современник" опровергли сообщение о распылении газового баллончика на Ахеджакову

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАктриса театра и кино Лия Ахеджакова
Актриса театра и кино Лия Ахеджакова - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Актриса театра и кино Лия Ахеджакова. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В театре "Современник" опровергли РИА Новости информацию об инциденте на спектакле 31 мая с участием Лии Ахеджаковой.
СМИ ранее написали, что 31 мая во время спектакля "Игра в джин" неизвестные распылили перцовый газ из баллончика в сторону Ахеджаковой.
"Спешим опровергнуть информацию, касающуюся инцидента на спектакле "Игра в джин" 31 мая, которую распространили ряд СМИ", - сказано в сообщении.
Театр заверяет, что распространяемое сообщение о срыве спектакля и распылении газового баллончика на актрису Лию Ахеджакову - дезинформация.
"Спектакль "Игра в джин" прошел в штатном режиме без происшествий. Лия Меджидовна в добром здравии. Единственным поводом для беспокойства и огорчения служат интернет-фейки." Игра в джин" - одна из знаковых постановок Галины Борисовны Волчек, и так важно, чтобы не имеющие под собой почвы домыслы не бросали тень на эту работу", - сказано в сообщении театра.
 
КультураЛия АхеджаковаСовременник (театр)МоскваРоссия
 
 
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