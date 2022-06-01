22:10 01.06.2022 (обновлено: 22:34 01.06.2022)
"Современник" опроверг информацию об инциденте с Ахеджаковой
В театре "Современник" опровергли сообщение о распылении газового баллончика на Ахеджакову
Актриса театра и кино Лия Ахеджакова. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В театре "Современник" опровергли РИА Новости информацию об инциденте на спектакле 31 мая с участием Лии Ахеджаковой.
СМИ ранее написали, что 31 мая во время спектакля "Игра в джин" неизвестные распылили перцовый газ из баллончика в сторону Ахеджаковой.
"Спешим опровергнуть информацию, касающуюся инцидента на спектакле "Игра в джин" 31 мая, которую распространили ряд СМИ", - сказано в сообщении.
Театр заверяет, что распространяемое сообщение о срыве спектакля и распылении газового баллончика на актрису Лию Ахеджакову - дезинформация.
"Спектакль "Игра в джин" прошел в штатном режиме без происшествий. Лия Меджидовна в добром здравии. Единственным поводом для беспокойства и огорчения служат интернет-фейки." Игра в джин" - одна из знаковых постановок Галины Борисовны Волчек, и так важно, чтобы не имеющие под собой почвы домыслы не бросали тень на эту работу", - сказано в сообщении театра.