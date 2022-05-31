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Московский зоопарк перейдет на летний режим работы - РИА Новости, 31.05.2022
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Московский зоопарк перейдет на летний режим работы
Московский зоопарк перейдет на летний режим работы - РИА Новости, 31.05.2022
Московский зоопарк перейдет на летний режим работы
Московский зоопарк с 1 июня переходит на летний режим работы, заявили в пресс-службе зоопарка. РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T09:31
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московский зоопарк
общество
москва
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Московский зоопарк с 1 июня переходит на летний режим работы, заявили в пресс-службе зоопарка."С 1 июня Московский зоопарк переходит на летний режим работы. Зайти в гости к нашим обитателям можно будет с 7.30 до 22.00. Вход на территорию будет открыт до 21.00", - сказано в сообщении.В пресс-службе добавили, что в целях недопущения скоплений людей работают дополнительные входы в зоопарк. Помимо Главного входа внутрь можно попасть через Новый вход из метро "Баррикадная", Детский зоопарк, а также через входы на улицах Большая Грузинская и Красная Пресня.
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московский зоопарк, общество, москва
09:31 31.05.2022
 
Московский зоопарк перейдет на летний режим работы

Московский зоопарк с 1 июня переходит на летний режим работы

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПтицы в Московском зоопарке
Птицы в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Птицы в Московском зоопарке. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Московский зоопарк с 1 июня переходит на летний режим работы, заявили в пресс-службе зоопарка.
"С 1 июня Московский зоопарк переходит на летний режим работы. Зайти в гости к нашим обитателям можно будет с 7.30 до 22.00. Вход на территорию будет открыт до 21.00", - сказано в сообщении.
В пресс-службе добавили, что в целях недопущения скоплений людей работают дополнительные входы в зоопарк. Помимо Главного входа внутрь можно попасть через Новый вход из метро "Баррикадная", Детский зоопарк, а также через входы на улицах Большая Грузинская и Красная Пресня.
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