https://ria.ru/20220531/zoopark-1791927790.html

Московский зоопарк перейдет на летний режим работы

Московский зоопарк перейдет на летний режим работы - РИА Новости, 31.05.2022

Московский зоопарк перейдет на летний режим работы

Московский зоопарк с 1 июня переходит на летний режим работы, заявили в пресс-службе зоопарка. РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T09:31

2022-05-31T09:31

2022-05-31T09:31

московский зоопарк

общество

москва

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Московский зоопарк с 1 июня переходит на летний режим работы, заявили в пресс-службе зоопарка."С 1 июня Московский зоопарк переходит на летний режим работы. Зайти в гости к нашим обитателям можно будет с 7.30 до 22.00. Вход на территорию будет открыт до 21.00", - сказано в сообщении.В пресс-службе добавили, что в целях недопущения скоплений людей работают дополнительные входы в зоопарк. Помимо Главного входа внутрь можно попасть через Новый вход из метро "Баррикадная", Детский зоопарк, а также через входы на улицах Большая Грузинская и Красная Пресня.

https://ria.ru/20220528/zhivotnye-1791364492.html

москва

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

московский зоопарк, общество, москва