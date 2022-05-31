https://ria.ru/20220531/zoopark-1791927790.html
Московский зоопарк перейдет на летний режим работы
Московский зоопарк перейдет на летний режим работы - РИА Новости, 31.05.2022
Московский зоопарк перейдет на летний режим работы
Московский зоопарк с 1 июня переходит на летний режим работы, заявили в пресс-службе зоопарка. РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T09:31
2022-05-31T09:31
2022-05-31T09:31
московский зоопарк
общество
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1f/1757106103_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c5b5e4024a34e29627e0ee06540cbf14.jpg
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Московский зоопарк с 1 июня переходит на летний режим работы, заявили в пресс-службе зоопарка."С 1 июня Московский зоопарк переходит на летний режим работы. Зайти в гости к нашим обитателям можно будет с 7.30 до 22.00. Вход на территорию будет открыт до 21.00", - сказано в сообщении.В пресс-службе добавили, что в целях недопущения скоплений людей работают дополнительные входы в зоопарк. Помимо Главного входа внутрь можно попасть через Новый вход из метро "Баррикадная", Детский зоопарк, а также через входы на улицах Большая Грузинская и Красная Пресня.
https://ria.ru/20220528/zhivotnye-1791364492.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1f/1757106103_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c471c8a3959df8d8376a665a2445b780.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московский зоопарк, общество, москва
Московский зоопарк перейдет на летний режим работы
Московский зоопарк с 1 июня переходит на летний режим работы