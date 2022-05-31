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В Дубае появилась первая женщина-пилот конвертоплана - РИА Новости, 31.05.2022
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В Дубае появилась первая женщина-пилот конвертоплана
В Дубае появилась первая женщина-пилот конвертоплана - РИА Новости, 31.05.2022
В Дубае появилась первая женщина-пилот конвертоплана
Представительница правящей семьи Дубая Моза бинт Марван Аль Мактум стала первой женщиной, пилотировавшей конвертоплан AW609, сообщила эмиратская газета Khaleej... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T10:23
2022-05-31T10:28
в мире
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ДОХА, 31 мая - РИА Новости. Представительница правящей семьи Дубая Моза бинт Марван Аль Мактум стала первой женщиной, пилотировавшей конвертоплан AW609, сообщила эмиратская газета Khaleej Times.По информации издания, шейха Моза из правящей в Дубае семьи Аль Мактум, ставшая первой женщиной в звании старшего лейтенанта в полиции Дубая, пилотировала конвертоплан в течение часа во время поездки в штаб-квартиру компании Leonardo в Филадельфии.Конвертоплан может взлетать и приземляться вертикально и зависать, как вертолет, при этом быть комфортным как турбовинтовой самолет. Он может летать со скоростью более 500 км/ч. Его можно использовать для различных миссий, включая службу неотложной медицинской помощи, поисково-спасательные работы и правительственные задачи.Как отметило издание, после полета Аль Мактум сказала, что "рада быть первой женщиной-пилотом, испытавшей этот революционный летательный аппарат, на котором ей хотелось полетать с тех пор, как увидела первые его изображения"."Это была не только личная веха, но и возможность разбить еще один стеклянный потолок для женщин. Такие аппараты, как конвертоплан AW609, заставляют меня с нетерпением ждать будущего авиации, которое теперь открыто для большего числа женщин, выбравших эту отрасль", — добавила она.
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в мире, дубай, филадельфия
10:23 31.05.2022 (обновлено: 10:28 31.05.2022)
 
В Дубае появилась первая женщина-пилот конвертоплана

Представительница правящей семьи Дубая стала первой женщиной-пилотом конвертоплана

© Фото : Dubai Media OfficeПредставительница правящей семьи Дубая Моза бинт Марван Аль Мактум стала первой женщиной, пилотировавшей конвертоплан AW609
Представительница правящей семьи Дубая Моза бинт Марван Аль Мактум стала первой женщиной, пилотировавшей конвертоплан AW609 - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© Фото : Dubai Media Office
Представительница правящей семьи Дубая Моза бинт Марван Аль Мактум стала первой женщиной, пилотировавшей конвертоплан AW609
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ДОХА, 31 мая - РИА Новости. Представительница правящей семьи Дубая Моза бинт Марван Аль Мактум стала первой женщиной, пилотировавшей конвертоплан AW609, сообщила эмиратская газета Khaleej Times.
По информации издания, шейха Моза из правящей в Дубае семьи Аль Мактум, ставшая первой женщиной в звании старшего лейтенанта в полиции Дубая, пилотировала конвертоплан в течение часа во время поездки в штаб-квартиру компании Leonardo в Филадельфии.
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© Фото : Dubai Media OfficeПредставительница правящей семьи Дубая Моза бинт Марван Аль Мактум стала первой женщиной, пилотировавшей конвертоплан AW609
Представительница правящей семьи Дубая Моза бинт Марван Аль Мактум стала первой женщиной, пилотировавшей конвертоплан AW609
1 из 2
Представительница правящей семьи Дубая Моза бинт Марван Аль Мактум стала первой женщиной, пилотировавшей конвертоплан AW609
© Фото : Dubai Media Office
© Фото : Dubai Media OfficeПредставительница правящей семьи Дубая Моза бинт Марван Аль Мактум стала первой женщиной, пилотировавшей конвертоплан AW609
Представительница правящей семьи Дубая Моза бинт Марван Аль Мактум стала первой женщиной, пилотировавшей конвертоплан AW609
2 из 2
Представительница правящей семьи Дубая Моза бинт Марван Аль Мактум стала первой женщиной, пилотировавшей конвертоплан AW609
© Фото : Dubai Media Office
1 из 2
Представительница правящей семьи Дубая Моза бинт Марван Аль Мактум стала первой женщиной, пилотировавшей конвертоплан AW609
© Фото : Dubai Media Office
2 из 2
Представительница правящей семьи Дубая Моза бинт Марван Аль Мактум стала первой женщиной, пилотировавшей конвертоплан AW609
© Фото : Dubai Media Office
Как отметило издание, после полета Аль Мактум сказала, что "рада быть первой женщиной-пилотом, испытавшей этот революционный летательный аппарат, на котором ей хотелось полетать с тех пор, как увидела первые его изображения".
"Это была не только личная веха, но и возможность разбить еще один стеклянный потолок для женщин. Такие аппараты, как конвертоплан AW609, заставляют меня с нетерпением ждать будущего авиации, которое теперь открыто для большего числа женщин, выбравших эту отрасль", — добавила она.
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