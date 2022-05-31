https://ria.ru/20220531/zhenschina-1791940212.html

В Дубае появилась первая женщина-пилот конвертоплана

В Дубае появилась первая женщина-пилот конвертоплана - РИА Новости, 31.05.2022

В Дубае появилась первая женщина-пилот конвертоплана

Представительница правящей семьи Дубая Моза бинт Марван Аль Мактум стала первой женщиной, пилотировавшей конвертоплан AW609, сообщила эмиратская газета Khaleej... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T10:23

2022-05-31T10:23

2022-05-31T10:28

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ДОХА, 31 мая - РИА Новости. Представительница правящей семьи Дубая Моза бинт Марван Аль Мактум стала первой женщиной, пилотировавшей конвертоплан AW609, сообщила эмиратская газета Khaleej Times.По информации издания, шейха Моза из правящей в Дубае семьи Аль Мактум, ставшая первой женщиной в звании старшего лейтенанта в полиции Дубая, пилотировала конвертоплан в течение часа во время поездки в штаб-квартиру компании Leonardo в Филадельфии.Конвертоплан может взлетать и приземляться вертикально и зависать, как вертолет, при этом быть комфортным как турбовинтовой самолет. Он может летать со скоростью более 500 км/ч. Его можно использовать для различных миссий, включая службу неотложной медицинской помощи, поисково-спасательные работы и правительственные задачи.Как отметило издание, после полета Аль Мактум сказала, что "рада быть первой женщиной-пилотом, испытавшей этот революционный летательный аппарат, на котором ей хотелось полетать с тех пор, как увидела первые его изображения"."Это была не только личная веха, но и возможность разбить еще один стеклянный потолок для женщин. Такие аппараты, как конвертоплан AW609, заставляют меня с нетерпением ждать будущего авиации, которое теперь открыто для большего числа женщин, выбравших эту отрасль", — добавила она.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, дубай, филадельфия