10:23 31.05.2022 (обновлено: 10:28 31.05.2022)
В Дубае появилась первая женщина-пилот конвертоплана
Представительница правящей семьи Дубая стала первой женщиной-пилотом конвертоплана
© Фото : Dubai Media OfficeПредставительница правящей семьи Дубая Моза бинт Марван Аль Мактум стала первой женщиной, пилотировавшей конвертоплан AW609
© Фото : Dubai Media Office
Представительница правящей семьи Дубая Моза бинт Марван Аль Мактум стала первой женщиной, пилотировавшей конвертоплан AW609
ДОХА, 31 мая - РИА Новости. Представительница правящей семьи Дубая Моза бинт Марван Аль Мактум стала первой женщиной, пилотировавшей конвертоплан AW609, сообщила эмиратская газета Khaleej Times.
По информации издания, шейха Моза из правящей в Дубае семьи Аль Мактум, ставшая первой женщиной в звании старшего лейтенанта в полиции Дубая, пилотировала конвертоплан в течение часа во время поездки в штаб-квартиру компании Leonardo в Филадельфии.
Конвертоплан может взлетать и приземляться вертикально и зависать, как вертолет, при этом быть комфортным как турбовинтовой самолет. Он может летать со скоростью более 500 км/ч. Его можно использовать для различных миссий, включая службу неотложной медицинской помощи, поисково-спасательные работы и правительственные задачи.
© Фото : Dubai Media OfficeПредставительница правящей семьи Дубая Моза бинт Марван Аль Мактум стала первой женщиной, пилотировавшей конвертоплан AW609
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Представительница правящей семьи Дубая Моза бинт Марван Аль Мактум стала первой женщиной, пилотировавшей конвертоплан AW609
© Фото : Dubai Media Office
© Фото : Dubai Media OfficeПредставительница правящей семьи Дубая Моза бинт Марван Аль Мактум стала первой женщиной, пилотировавшей конвертоплан AW609
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Представительница правящей семьи Дубая Моза бинт Марван Аль Мактум стала первой женщиной, пилотировавшей конвертоплан AW609
© Фото : Dubai Media Office
1 из 2
Представительница правящей семьи Дубая Моза бинт Марван Аль Мактум стала первой женщиной, пилотировавшей конвертоплан AW609
© Фото : Dubai Media Office
2 из 2
Представительница правящей семьи Дубая Моза бинт Марван Аль Мактум стала первой женщиной, пилотировавшей конвертоплан AW609
© Фото : Dubai Media Office
Как отметило издание, после полета Аль Мактум сказала, что "рада быть первой женщиной-пилотом, испытавшей этот революционный летательный аппарат, на котором ей хотелось полетать с тех пор, как увидела первые его изображения".
"Это была не только личная веха, но и возможность разбить еще один стеклянный потолок для женщин. Такие аппараты, как конвертоплан AW609, заставляют меня с нетерпением ждать будущего авиации, которое теперь открыто для большего числа женщин, выбравших эту отрасль", — добавила она.