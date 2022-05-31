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Захарова потребовала извинений у СМИ, распространявших фейки Денисовой - РИА Новости, 31.05.2022
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Захарова потребовала извинений у СМИ, распространявших фейки Денисовой
Захарова потребовала извинений у СМИ, распространявших фейки Денисовой - РИА Новости, 31.05.2022
Захарова потребовала извинений у СМИ, распространявших фейки Денисовой
Украинский омбудсмен Людмила Денисова была уволена из-за распространения фейков, такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T22:54
2022-05-31T23:58
украина
донбасс
владимир зеленский
мария захарова
людмила денисова
в мире
россия
верховная рада украины
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Украинский омбудсмен Людмила Денисова была уволена из-за распространения фейков, такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Депутат Верховной рады Ярослав Железняк ранее сообщил, что парламент Украины проголосовал за увольнение Денисовой. Еще до голосования в партии Владимира Зеленского "Слуга народа" указали, что сбор подписей по этому вопросу был связан с невыполнением ей своих обязанностей в вопросах организации гумкоридоров и обмена пленными. Депутат от "Слуги народа" Павел Фролов пояснил, что "непонятная концентрация медийной работы омбудсмена на многочисленных деталях "сексуальных преступлений, совершенных противоестественным путем", которые она не могла подтвердить доказательствами, только вредила Украине". Сама Денисова пообещала оспорить решение в суде.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, уже выполнены основные задачи первого этапа — существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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украина, донбасс, владимир зеленский, мария захарова, людмила денисова, в мире, россия, верховная рада украины, владимир путин
22:54 31.05.2022 (обновлено: 23:58 31.05.2022)
 
Захарова потребовала извинений у СМИ, распространявших фейки Денисовой

Захарова потребовала извинений от западных СМИ, распространявших фейки Денисовой

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Украинский омбудсмен Людмила Денисова была уволена из-за распространения фейков, такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"А теперь вопрос: все те западные журналисты и СМИ, правочеловеки и общественники, которые ссылались на Денисову и поддерживали окровавленные краской перформансы бесноватых, собираются писать опровержения и извиняться? <…> Западные журналисты при ней работали пропагандистами", — написала она в своем телеграм-канале.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк ранее сообщил, что парламент Украины проголосовал за увольнение Денисовой. Еще до голосования в партии Владимира Зеленского "Слуга народа" указали, что сбор подписей по этому вопросу был связан с невыполнением ей своих обязанностей в вопросах организации гумкоридоров и обмена пленными. Депутат от "Слуги народа" Павел Фролов пояснил, что "непонятная концентрация медийной работы омбудсмена на многочисленных деталях "сексуальных преступлений, совершенных противоестественным путем", которые она не могла подтвердить доказательствами, только вредила Украине". Сама Денисова пообещала оспорить решение в суде.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, уже выполнены основные задачи первого этапа — существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
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УкраинаДонбассВладимир ЗеленскийМария ЗахароваЛюдмила ДенисоваВ миреРоссияВерховная Рада УкраиныВладимир Путин
 
 
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