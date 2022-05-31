22:54 31.05.2022 (обновлено: 23:58 31.05.2022)
Захарова потребовала извинений у СМИ, распространявших фейки Денисовой
Захарова потребовала извинений от западных СМИ, распространявших фейки Денисовой
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Украинский омбудсмен Людмила Денисова была уволена из-за распространения фейков, такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"А теперь вопрос: все те западные журналисты и СМИ, правочеловеки и общественники, которые ссылались на Денисову и поддерживали окровавленные краской перформансы бесноватых, собираются писать опровержения и извиняться? <…> Западные журналисты при ней работали пропагандистами", — написала она в своем телеграм-канале.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк ранее сообщил, что парламент Украины проголосовал за увольнение Денисовой. Еще до голосования в партии Владимира Зеленского "Слуга народа" указали, что сбор подписей по этому вопросу был связан с невыполнением ей своих обязанностей в вопросах организации гумкоридоров и обмена пленными. Депутат от "Слуги народа" Павел Фролов пояснил, что "непонятная концентрация медийной работы омбудсмена на многочисленных деталях "сексуальных преступлений, совершенных противоестественным путем", которые она не могла подтвердить доказательствами, только вредила Украине". Сама Денисова пообещала оспорить решение в суде.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, уже выполнены основные задачи первого этапа — существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.