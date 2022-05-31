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Япония приветствовала решение ЕС о частичном эмбарго на российскую нефть - РИА Новости, 31.05.2022
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Япония приветствовала решение ЕС о частичном эмбарго на российскую нефть
Япония приветствовала решение ЕС о частичном эмбарго на российскую нефть - РИА Новости, 31.05.2022
Япония приветствовала решение ЕС о частичном эмбарго на российскую нефть
Правительство Японии приветствует достижение договоренности Евросоюзом по частичному эмбарго на российскую нефть, заявил генеральный секретарь японского... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T06:32
2022-05-31T06:32
россия
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ТОКИО, 31 мая – РИА Новости. Правительство Японии приветствует достижение договоренности Евросоюзом по частичному эмбарго на российскую нефть, заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.Мацуно также повторил сделанное ранее премьер-министром Японии Фумио Кисидой заявление о том, что Токио ставит приоритетным единство среди стран-членов "большой семерки" в вопросе об отказе от российской нефти, хотя "решение было очень тяжелым".К настоящему времени Япония ввела несколько пакетов санкций против РФ в связи с ситуацией на Украине. Санкции распространяются на 507 человек из России, 253 из ЛНР и ДНР и на 201 российскую компанию и организацию, включая крупнейшие банки. Япония запретила вывозить в Россию предметы роскоши, в число которых, помимо автомобилей и мотоциклов класса "люкс", входят персональные компьютеры, дорогие алкогольные напитки и косметика, и высокотехнологичные товары, в число которых вошли полупроводники и 3D-принтеры. Кроме того, был введен запрет на импорт из России некоторых видов древесины, водки и некоторых других товаров.Премьер-министр Японии также обещал сократить зависимость от энергоресурсов России, в частности, поэтапно сокращать импорт угля, и говорил, что Япония будет отказываться от импорта российской нефти.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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россия, украина, япония, в мире
06:32 31.05.2022
 
Япония приветствовала решение ЕС о частичном эмбарго на российскую нефть

Япония приветствовала договоренность ЕС по частичному эмбарго на российскую нефть

© Pixabay / Pixabay / redhawkgroup Добыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© Pixabay / Pixabay / redhawkgroup
Добыча нефти. Архивное фото
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ТОКИО, 31 мая – РИА Новости. Правительство Японии приветствует достижение договоренности Евросоюзом по частичному эмбарго на российскую нефть, заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.
"Для международного сообщества очень важно продемонстрировать то, что российское вторжение на Украину имеет высокую цену. Экспорт нефти является важным источником иностранной валюты для России. Мы приветствуем достижение соглашения в ЕС по мерам, способным еще больше снизить энергетическую зависимость от РФ", - заявил он журналистам.
Мацуно также повторил сделанное ранее премьер-министром Японии Фумио Кисидой заявление о том, что Токио ставит приоритетным единство среди стран-членов "большой семерки" в вопросе об отказе от российской нефти, хотя "решение было очень тяжелым".
К настоящему времени Япония ввела несколько пакетов санкций против РФ в связи с ситуацией на Украине. Санкции распространяются на 507 человек из России, 253 из ЛНР и ДНР и на 201 российскую компанию и организацию, включая крупнейшие банки. Япония запретила вывозить в Россию предметы роскоши, в число которых, помимо автомобилей и мотоциклов класса "люкс", входят персональные компьютеры, дорогие алкогольные напитки и косметика, и высокотехнологичные товары, в число которых вошли полупроводники и 3D-принтеры. Кроме того, был введен запрет на импорт из России некоторых видов древесины, водки и некоторых других товаров.
Премьер-министр Японии также обещал сократить зависимость от энергоресурсов России, в частности, поэтапно сокращать импорт угля, и говорил, что Япония будет отказываться от импорта российской нефти.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Люди на одной из улиц в Токио - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
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