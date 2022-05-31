https://ria.ru/20220531/vyruchka-1791982695.html

Выручка компаний технополиса "Москва" выросла на треть в 2021 году

Выручка компаний технополиса "Москва" выросла на треть в 2021 году - РИА Новости, 31.05.2022

Выручка компаний технополиса "Москва" выросла на треть в 2021 году

Выручка компаний-резидентов особой экономической зоны "Технополис Москва" в 2021 году выросла на 30%, достигнув 34,3 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T12:20

2022-05-31T12:20

2022-05-31T12:20

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

экономика

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155942/93/1559429320_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_207c6119e3926b96f46068db74e74449.jpg

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Выручка компаний-резидентов особой экономической зоны "Технополис Москва" в 2021 году выросла на 30%, достигнув 34,3 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).В ОЭЗ Москвы сегодня работают почти 90 резидентов. Лидерами по росту выручки в прошедшем году стали предприятия микроэлектроники, среди которых статус резидента имеют 32 производителя, уточняется в сообщении.В департаменте напомнили, что статус резидента предполагает особые меры поддержки, например, они освобождаются от уплаты имущественного, транспортного и земельного налога, а также таможенных пошлин. Ставка налога на прибыль для таких предприятий составляет всего два процента. Также действуют льготы по аренде земли, выделенной под строительство предприятия, а по завершении такового предоставляется возможность выкупить арендованный земельный участок за один процент от кадастровой стоимости. За период с января 2021 года по февраль 2022 года статус резидента ОЭЗ получили 15 компаний.

https://ria.ru/20220504/stazhery-1786752737.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владислав овчинский, экономика, москва