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Выручка компаний технополиса "Москва" выросла на треть в 2021 году
Выручка компаний технополиса "Москва" выросла на треть в 2021 году - РИА Новости, 31.05.2022
Выручка компаний технополиса "Москва" выросла на треть в 2021 году
Выручка компаний-резидентов особой экономической зоны "Технополис Москва" в 2021 году выросла на 30%, достигнув 34,3 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T12:20
2022-05-31T12:20
2022-05-31T12:20
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
экономика
москва
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Выручка компаний-резидентов особой экономической зоны "Технополис Москва" в 2021 году выросла на 30%, достигнув 34,3 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).В ОЭЗ Москвы сегодня работают почти 90 резидентов. Лидерами по росту выручки в прошедшем году стали предприятия микроэлектроники, среди которых статус резидента имеют 32 производителя, уточняется в сообщении.В департаменте напомнили, что статус резидента предполагает особые меры поддержки, например, они освобождаются от уплаты имущественного, транспортного и земельного налога, а также таможенных пошлин. Ставка налога на прибыль для таких предприятий составляет всего два процента. Также действуют льготы по аренде земли, выделенной под строительство предприятия, а по завершении такового предоставляется возможность выкупить арендованный земельный участок за один процент от кадастровой стоимости. За период с января 2021 года по февраль 2022 года статус резидента ОЭЗ получили 15 компаний.
https://ria.ru/20220504/stazhery-1786752737.html
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РИА Новости
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владислав овчинский, экономика, москва
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Выручка компаний-резидентов особой экономической зоны "Технополис Москва" в 2021 году выросла на 30%, достигнув 34,3 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
В ОЭЗ Москвы
сегодня работают почти 90 резидентов. Лидерами по росту выручки в прошедшем году стали предприятия микроэлектроники, среди которых статус резидента имеют 32 производителя, уточняется в сообщении.
"На долю предприятий кластера микроэлектроники в 2021 году пришлась почти половина общей выручки резидентов ОЭЗ - более 15 миллиардов рублей. Среди лидеров также представители кластеров медицинского оборудования и информационно-коммуникационных технологий, которые суммарно выручили около 14 миллиардов рублей за свою продукцию", - рассказал руководитель ДИПП Владислав Овчинский
.
В департаменте напомнили, что статус резидента предполагает особые меры поддержки, например, они освобождаются от уплаты имущественного, транспортного и земельного налога, а также таможенных пошлин. Ставка налога на прибыль для таких предприятий составляет всего два процента. Также действуют льготы по аренде земли, выделенной под строительство предприятия, а по завершении такового предоставляется возможность выкупить арендованный земельный участок за один процент от кадастровой стоимости. За период с января 2021 года по февраль 2022 года статус резидента ОЭЗ получили 15 компаний.