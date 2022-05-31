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В Подмосковье семьям погибших в Донбассе гражданских оформят выплаты - РИА Новости, 31.05.2022
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В Подмосковье семьям погибших в Донбассе гражданских оформят выплаты
В Подмосковье семьям погибших в Донбассе гражданских оформят выплаты - РИА Новости, 31.05.2022
В Подмосковье семьям погибших в Донбассе гражданских оформят выплаты
В Московской области рассмотрят законопроект о выплатах по три миллиона рублей семьям погибших гражданских лиц, которых направили восстанавливать территории ДНР РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T12:46
2022-05-31T12:46
донецкая народная республика
луганская народная республика
московская областная дума
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. В Московской области рассмотрят законопроект о выплатах по три миллиона рублей семьям погибших гражданских лиц, которых направили восстанавливать территории ДНР и ЛНР, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов."На заседании Мособлдумы рассмотрим законопроект о предоставлении выплаты в 3 миллиона рублей семьям погибших гражданских лиц, которые были направлены восстанавливать территории ДНР и ЛНР", - написал в своем Telegram-канале Брынцалов.Как отметил спикер регионального парламента, документ установит единовременную выплату&nbsp; в равных долях каждому члену семьи погибшего.&nbsp;"Речь идет о семьях лиц, которые были направлены для выполнения задач на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и которые замещают государственные, муниципальные должности, являются гражданскими, муниципальными служащими, занимают должности, не отнесенные к должностям государственной или муниципальной службы в органах публичной власти, являются работниками организаций и учреждений, подведомственным&nbsp;органам публичной власти", - объяснили РИА Новости в пресс-службе Мособлдумы.
https://ria.ru/20220530/nagrada-1791748041.html
https://ria.ru/20220525/putin-1790688482.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
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донецкая народная республика, луганская народная республика, московская областная дума, московская область (подмосковье), общество
12:46 31.05.2022
 
В Подмосковье семьям погибших в Донбассе гражданских оформят выплаты

В Подмосковье семьям погибших в Донбассе гражданских выплатят по три миллиона рублей

© Фото : Партия «Единая Россия».Здание Московской областной Думы
Здание Московской областной Думы - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© Фото : Партия «Единая Россия».
Здание Московской областной Думы. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. В Московской области рассмотрят законопроект о выплатах по три миллиона рублей семьям погибших гражданских лиц, которых направили восстанавливать территории ДНР и ЛНР, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
"На заседании Мособлдумы рассмотрим законопроект о предоставлении выплаты в 3 миллиона рублей семьям погибших гражданских лиц, которые были направлены восстанавливать территории ДНР и ЛНР", - написал в своем Telegram-канале Брынцалов.
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Как отметил спикер регионального парламента, документ установит единовременную выплату  в равных долях каждому члену семьи погибшего.
 "Речь идет о семьях лиц, которые были направлены для выполнения задач на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и которые замещают государственные, муниципальные должности, являются гражданскими, муниципальными служащими, занимают должности, не отнесенные к должностям государственной или муниципальной службы в органах публичной власти, являются работниками организаций и учреждений, подведомственным органам публичной власти", - объяснили РИА Новости в пресс-службе Мособлдумы.
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