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В Подмосковье семьям погибших в Донбассе гражданских оформят выплаты

В Подмосковье семьям погибших в Донбассе гражданских оформят выплаты - РИА Новости, 31.05.2022

В Подмосковье семьям погибших в Донбассе гражданских оформят выплаты

В Московской области рассмотрят законопроект о выплатах по три миллиона рублей семьям погибших гражданских лиц, которых направили восстанавливать территории ДНР РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T12:46

2022-05-31T12:46

2022-05-31T12:46

донецкая народная республика

луганская народная республика

московская областная дума

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. В Московской области рассмотрят законопроект о выплатах по три миллиона рублей семьям погибших гражданских лиц, которых направили восстанавливать территории ДНР и ЛНР, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов."На заседании Мособлдумы рассмотрим законопроект о предоставлении выплаты в 3 миллиона рублей семьям погибших гражданских лиц, которые были направлены восстанавливать территории ДНР и ЛНР", - написал в своем Telegram-канале Брынцалов.Как отметил спикер регионального парламента, документ установит единовременную выплату в равных долях каждому члену семьи погибшего. "Речь идет о семьях лиц, которые были направлены для выполнения задач на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и которые замещают государственные, муниципальные должности, являются гражданскими, муниципальными служащими, занимают должности, не отнесенные к должностям государственной или муниципальной службы в органах публичной власти, являются работниками организаций и учреждений, подведомственным органам публичной власти", - объяснили РИА Новости в пресс-службе Мособлдумы.

https://ria.ru/20220530/nagrada-1791748041.html

https://ria.ru/20220525/putin-1790688482.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, луганская народная республика, московская областная дума, московская область (подмосковье), общество