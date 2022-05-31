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Давление на Сербию по вопросу Косово вырастет из-за Украины, заявил Вучич - РИА Новости, 31.05.2022
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Давление на Сербию по вопросу Косово вырастет из-за Украины, заявил Вучич
Давление на Сербию по вопросу Косово вырастет из-за Украины, заявил Вучич - РИА Новости, 31.05.2022
Давление на Сербию по вопросу Косово вырастет из-за Украины, заявил Вучич
Внешнеполитическое давление на Сербию по вопросу Косово и Метохии еще больше вырастет из-за аналогий с ситуацией на Украине, заявил президент Сербии Александр... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T14:01
2022-05-31T14:08
в мире
милорад додик
косово
сербия
босния и герцеговина
ивица дачич
антониу гутерреш
санкции в отношении россии
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БЕЛГРАД, 31 мая - РИА Новости. Внешнеполитическое давление на Сербию по вопросу Косово и Метохии еще больше вырастет из-за аналогий с ситуацией на Украине, заявил президент Сербии Александр Вучич после принесения присяги в Скупщине (парламенте) страны при вступлении на второй срок.По результатам прошедших в Сербии 3 апреля президентских выборов Вучич получил 58,59% голосов избирателей и с убедительным отрывом победил в первом круге. В тот же день состоялись и выборы депутатов Скупщины, на которых лидирует его Сербская прогрессивная партия, получающая около 120 из 250 мест в однопалатном заксобрании. Из-за рассмотрения избиркомом жалоб на отдельных участках окончательные результаты парламентских выборов пока не утверждены, поэтому президент во вторник приносит присягу прошлому созыву Скупщины. С утра перед зданием парламента собрались граждане, был выстроен почетный караул.В зале присутствуют патриарх Сербский Порфирий и главы других традиционных конфессий, бывшие президенты Сербии, член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик, члены правительства, иностранные послы. Спикер парламента Ивица Дачич открыл торжественное заседание. Вучич по традиции положил правую руку на копию исторического Мирославово Евангелия. Принес текст присяги, после чего прозвучал гимн Сербии."Ключевой политический вопрос для нас – Косово и Метохия. В связи с украинским кризисом вопрос Косово и Метохии будет еще более острым и тяжелым для нас, для его разрешения. Чтобы они вам ни говорили, с любой стороны, кто угодно с Запада, Косово и Метохия для них будут более крупной и важной темой и из-за того, о чем недавно говорил президент Путин", - заявил Вучич собравшимся."Они вам скажут, что это не так, что Косово не похоже на другие ситуации в мире. И будут повторять это с одержимостью. И чем больше будут это повторять, увидите, что это их все больше мучает… И мы каждый день вынуждены терпеть давление, чтобы вы удовлетворили свои интересы, ни одной секунды не размышляя о наших интересах", - указал сербский лидер.При этом он отметил, что официальный Белград по проблеме Косово "должен искать и бороться за компромисс".Путин провел 26 апреля переговоры с генсеком ООН, в ходе которых напомнил Антониу Гутеррешу решение международного суда по ситуации в Косово, которое было поддержано всеми, и заявил, что ЛНР и ДНР стали независимыми по аналогии с этим решением.
https://ria.ru/20220531/vuchich-1792012814.html
https://ria.ru/20220530/serbiya-1791806133.html
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в мире, милорад додик, косово, сербия, босния и герцеговина, ивица дачич, антониу гутерреш, санкции в отношении россии, оон
14:01 31.05.2022 (обновлено: 14:08 31.05.2022)
 
Давление на Сербию по вопросу Косово вырастет из-за Украины, заявил Вучич

Президент Сербии Вучич: давление на Белград по Косово вырастет еще больше из-за Украины

© AP Photo / Marko DrobnjakovicПрезидент Сербии Александр Вучич выступает после церемонии инаугурации в парламенте в Белграде. 31 мая 2022
Президент Сербии Александр Вучич выступает после церемонии инаугурации в парламенте в Белграде. 31 мая 2022 - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© AP Photo / Marko Drobnjakovic
Президент Сербии Александр Вучич выступает после церемонии инаугурации в парламенте в Белграде. 31 мая 2022
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БЕЛГРАД, 31 мая - РИА Новости. Внешнеполитическое давление на Сербию по вопросу Косово и Метохии еще больше вырастет из-за аналогий с ситуацией на Украине, заявил президент Сербии Александр Вучич после принесения присяги в Скупщине (парламенте) страны при вступлении на второй срок.
По результатам прошедших в Сербии 3 апреля президентских выборов Вучич получил 58,59% голосов избирателей и с убедительным отрывом победил в первом круге. В тот же день состоялись и выборы депутатов Скупщины, на которых лидирует его Сербская прогрессивная партия, получающая около 120 из 250 мест в однопалатном заксобрании. Из-за рассмотрения избиркомом жалоб на отдельных участках окончательные результаты парламентских выборов пока не утверждены, поэтому президент во вторник приносит присягу прошлому созыву Скупщины. С утра перед зданием парламента собрались граждане, был выстроен почетный караул.
Президент Сербии Александр Вучич во время церемонии инаугурации на второй срок в парламенте в Белграде - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
Вчера, 13:29
Вучич заявил, что гордится Сербией без антизападного и русофобского подхода
В зале присутствуют патриарх Сербский Порфирий и главы других традиционных конфессий, бывшие президенты Сербии, член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик, члены правительства, иностранные послы. Спикер парламента Ивица Дачич открыл торжественное заседание. Вучич по традиции положил правую руку на копию исторического Мирославово Евангелия. Принес текст присяги, после чего прозвучал гимн Сербии.
"Ключевой политический вопрос для нас – Косово и Метохия. В связи с украинским кризисом вопрос Косово и Метохии будет еще более острым и тяжелым для нас, для его разрешения. Чтобы они вам ни говорили, с любой стороны, кто угодно с Запада, Косово и Метохия для них будут более крупной и важной темой и из-за того, о чем недавно говорил президент Путин", - заявил Вучич собравшимся.
"Они вам скажут, что это не так, что Косово не похоже на другие ситуации в мире. И будут повторять это с одержимостью. И чем больше будут это повторять, увидите, что это их все больше мучает… И мы каждый день вынуждены терпеть давление, чтобы вы удовлетворили свои интересы, ни одной секунды не размышляя о наших интересах", - указал сербский лидер.
При этом он отметил, что официальный Белград по проблеме Косово "должен искать и бороться за компромисс".
Путин провел 26 апреля переговоры с генсеком ООН, в ходе которых напомнил Антониу Гутеррешу решение международного суда по ситуации в Косово, которое было поддержано всеми, и заявил, что ЛНР и ДНР стали независимыми по аналогии с этим решением.
Здание Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
30 мая, 16:45
Евродепутат пообещала усилить давление на Сербию ради санкций против России
 
В миреМилорад ДодикКосовоСербияБосния и ГерцеговинаИвица ДачичАнтониу ГутеррешСанкции в отношении РоссииООН
 
 
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