https://ria.ru/20220531/vstrecha-1791953362.html
Путин провел встречу с главой Удмуртии Бречаловым
Путин провел встречу с главой Удмуртии Бречаловым - РИА Новости, 31.05.2022
Путин провел встречу с главой Удмуртии Бречаловым
Президент России Владимир Путин во вторник провел встречу с главой Удмуртии Александром Бречаловым, чтобы обсудить положение дел в регионе. РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T11:07
2022-05-31T11:07
2022-05-31T11:32
политика
удмуртская республика (удмуртия)
ижевск
владимир путин
александр бречалов
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник провел встречу с главой Удмуртии Александром Бречаловым, чтобы обсудить положение дел в регионе.Встреча проходила в режиме видеоконференции, обсуждались вопросы социально-экономического развития региона. Бречалов также сообщил главе государства о планах выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах главы Удмуртской республики. "Желаю вам успехов! Всего хорошего", - ответил на это Путин.Он также поблагодарил Бречалова за работу, отметив, что в республике растет промышленное производство, строительный сектор, доля аварийного жилья ниже, чем в среднем по стране, уровень безработицы снизился."Все это очень хорошие показатели. Надеюсь, вы и дальше будете уделять внимание всем этим фундаментальным показателям. Важно только, чтобы это все было, конечно, не на бумаге, а важно, чтобы в жизни это все реализовывалось, и чтобы люди ощущали эти положительные тенденции", - добавил президент.Бречалов также попросил главу государства о поддержке "по четырем вопросам", важным для региона, по которым были направлены соответствующие письма. "Я все посмотрел. Все поручения правительству даны, так что вы с ними дорабатывайте по всем вашим обращениям. На каждом вашем обращении есть соответствующее поручение правительству", - отреагировал на это Путин.
https://ria.ru/20211218/udmurtiya-1764356157.html
https://ria.ru/20220523/udmurtiya-1790175616.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, удмуртская республика (удмуртия), ижевск, владимир путин, александр бречалов
11:07 31.05.2022 (обновлено: 11:32 31.05.2022)
Путин провел встречу с главой Удмуртии Бречаловым
Президент Путин провел встречу с главой Удмуртии Бречаловым
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник провел встречу с главой Удмуртии Александром Бречаловым, чтобы обсудить положение дел в регионе.
Встреча проходила в режиме видеоконференции, обсуждались вопросы социально-экономического развития региона. Бречалов также сообщил главе государства о планах выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах главы Удмуртской республики
. "Желаю вам успехов! Всего хорошего", - ответил на это Путин.
Он также поблагодарил Бречалова за работу, отметив, что в республике растет промышленное производство, строительный сектор, доля аварийного жилья ниже, чем в среднем по стране, уровень безработицы снизился.
"Все это очень хорошие показатели. Надеюсь, вы и дальше будете уделять внимание всем этим фундаментальным показателям. Важно только, чтобы это все было, конечно, не на бумаге, а важно, чтобы в жизни это все реализовывалось, и чтобы люди ощущали эти положительные тенденции", - добавил президент.
Бречалов также попросил главу государства о поддержке "по четырем вопросам", важным для региона, по которым были направлены соответствующие письма. "Я все посмотрел. Все поручения правительству даны, так что вы с ними дорабатывайте по всем вашим обращениям. На каждом вашем обращении есть соответствующее поручение правительству", - отреагировал на это Путин.