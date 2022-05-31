https://ria.ru/20220531/vstrecha-1791953362.html

Путин провел встречу с главой Удмуртии Бречаловым

Путин провел встречу с главой Удмуртии Бречаловым - РИА Новости, 31.05.2022

Путин провел встречу с главой Удмуртии Бречаловым

Президент России Владимир Путин во вторник провел встречу с главой Удмуртии Александром Бречаловым, чтобы обсудить положение дел в регионе. РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T11:07

2022-05-31T11:07

2022-05-31T11:32

политика

удмуртская республика (удмуртия)

ижевск

владимир путин

александр бречалов

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник провел встречу с главой Удмуртии Александром Бречаловым, чтобы обсудить положение дел в регионе.Встреча проходила в режиме видеоконференции, обсуждались вопросы социально-экономического развития региона. Бречалов также сообщил главе государства о планах выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах главы Удмуртской республики. "Желаю вам успехов! Всего хорошего", - ответил на это Путин.Он также поблагодарил Бречалова за работу, отметив, что в республике растет промышленное производство, строительный сектор, доля аварийного жилья ниже, чем в среднем по стране, уровень безработицы снизился."Все это очень хорошие показатели. Надеюсь, вы и дальше будете уделять внимание всем этим фундаментальным показателям. Важно только, чтобы это все было, конечно, не на бумаге, а важно, чтобы в жизни это все реализовывалось, и чтобы люди ощущали эти положительные тенденции", - добавил президент.Бречалов также попросил главу государства о поддержке "по четырем вопросам", важным для региона, по которым были направлены соответствующие письма. "Я все посмотрел. Все поручения правительству даны, так что вы с ними дорабатывайте по всем вашим обращениям. На каждом вашем обращении есть соответствующее поручение правительству", - отреагировал на это Путин.

https://ria.ru/20211218/udmurtiya-1764356157.html

https://ria.ru/20220523/udmurtiya-1790175616.html

удмуртская республика (удмуртия)

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Кирилл Волков

политика, удмуртская республика (удмуртия), ижевск, владимир путин, александр бречалов