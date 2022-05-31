Украинские боевики продолжают размещать вооружения в медучреждениях
Минобороны: украинские боевики продолжают размещать вооружения в медучреждениях
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные на БМП
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные на БМП. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Украинские боевики продолжают размещать вооружения и оборудовать позиции в медучреждениях, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
По его словам, украинские вооруженные формирования продолжают использовать объекты медицинской инфраструктуры в военных целях. При этом, прикрываясь гражданскими лицами в качестве "живого щита", они обстреливают подразделения ВС РФ, провоцируя их на ответный удар, чтобы потом обвинить в уничтожении мирных жителей и неизбирательных обстрелах.
"В Харькове в здании больницы (ул. Игоря Муратова) на верхних этажах размещены огневые точки, в подвале – склад боеприпасов, при этом медицинский персонал и пациенты насильно удерживаются в помещениях", - рассказал в этой связи Мизинцев.
В Часов Яре ДНР, отметил генерал, в корпусах городской больницы № 3 (ул. Пирогова) размещены раненые боевики украинских националистических формирований. Гражданских лиц, в том числе тяжело больных, под угрозой расправы вынудили покинуть учреждение, а на подступах к поликлинике подразделениями ВСУ развернуты блокпосты и оборудованы огневые точки.
Кроме того, сообщил начальник НЦУО, в Одессе в здании больницы № 9 (ул. Пастера) националисты оборудовали опорный пункт, на прилегающей территории размещена бронетехника и артиллерия. В Краматорске Донецкой Народной Республики в детской поликлинике № 3 (ул. Героев Украины) оборудован опорный пункт, подходы к зданию заминированы, в подвальных помещениях насильно удерживается персонал поликлиники и больные, в том числе дети.
"В очередной раз призываем все международные организации и, в первую очередь, Всемирную организацию здравоохранения оказать влияние на официальный Киев и предпринять действенные меры, направленные на недопущение использования объектов медицинской инфраструктуры в военных целях", - добавил Мизинцев.