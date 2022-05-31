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Украинские боевики продолжают размещать вооружения в медучреждениях - РИА Новости, 31.05.2022
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Украинские боевики продолжают размещать вооружения в медучреждениях
Украинские боевики продолжают размещать вооружения в медучреждениях - РИА Новости, 31.05.2022
Украинские боевики продолжают размещать вооружения в медучреждениях
Украинские боевики продолжают размещать вооружения и оборудовать позиции в медучреждениях, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T21:33
2022-05-31T21:33
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донецкая народная республика
харьков
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
национальный центр управления обороной рф
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Украинские боевики продолжают размещать вооружения и оборудовать позиции в медучреждениях, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, украинские вооруженные формирования продолжают использовать объекты медицинской инфраструктуры в военных целях. При этом, прикрываясь гражданскими лицами в качестве "живого щита", они обстреливают подразделения ВС РФ, провоцируя их на ответный удар, чтобы потом обвинить в уничтожении мирных жителей и неизбирательных обстрелах."В Харькове в здании больницы (ул. Игоря Муратова) на верхних этажах размещены огневые точки, в подвале – склад боеприпасов, при этом медицинский персонал и пациенты насильно удерживаются в помещениях", - рассказал в этой связи Мизинцев.В Часов Яре ДНР, отметил генерал, в корпусах городской больницы № 3 (ул. Пирогова) размещены раненые боевики украинских националистических формирований. Гражданских лиц, в том числе тяжело больных, под угрозой расправы вынудили покинуть учреждение, а на подступах к поликлинике подразделениями ВСУ развернуты блокпосты и оборудованы огневые точки.Кроме того, сообщил начальник НЦУО, в Одессе в здании больницы № 9 (ул. Пастера) националисты оборудовали опорный пункт, на прилегающей территории размещена бронетехника и артиллерия. В Краматорске Донецкой Народной Республики в детской поликлинике № 3 (ул. Героев Украины) оборудован опорный пункт, подходы к зданию заминированы, в подвальных помещениях насильно удерживается персонал поликлиники и больные, в том числе дети.Он подчеркнул, что эти и подобные факты, несмотря на неоднократные заявления МО РФ, остаются без внимания ВОЗ."В очередной раз призываем все международные организации и, в первую очередь, Всемирную организацию здравоохранения оказать влияние на официальный Киев и предпринять действенные меры, направленные на недопущение использования объектов медицинской инфраструктуры в военных целях", - добавил Мизинцев.
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россия
донецкая народная республика
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в мире, россия, донецкая народная республика, харьков, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, национальный центр управления обороной рф, михаил мизинцев
21:33 31.05.2022
 
Украинские боевики продолжают размещать вооружения в медучреждениях

Минобороны: украинские боевики продолжают размещать вооружения в медучреждениях

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные на БМП
Украинские военные на БМП - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные на БМП. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Украинские боевики продолжают размещать вооружения и оборудовать позиции в медучреждениях, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
По его словам, украинские вооруженные формирования продолжают использовать объекты медицинской инфраструктуры в военных целях. При этом, прикрываясь гражданскими лицами в качестве "живого щита", они обстреливают подразделения ВС РФ, провоцируя их на ответный удар, чтобы потом обвинить в уничтожении мирных жителей и неизбирательных обстрелах.
Харькове в здании больницы (ул. Игоря Муратова) на верхних этажах размещены огневые точки, в подвале – склад боеприпасов, при этом медицинский персонал и пациенты насильно удерживаются в помещениях", - рассказал в этой связи Мизинцев.
В Часов Яре ДНР, отметил генерал, в корпусах городской больницы № 3 (ул. Пирогова) размещены раненые боевики украинских националистических формирований. Гражданских лиц, в том числе тяжело больных, под угрозой расправы вынудили покинуть учреждение, а на подступах к поликлинике подразделениями ВСУ развернуты блокпосты и оборудованы огневые точки.
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Вчера, 20:20Специальная военная операция на Украине
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Кроме того, сообщил начальник НЦУО, в Одессе в здании больницы № 9 (ул. Пастера) националисты оборудовали опорный пункт, на прилегающей территории размещена бронетехника и артиллерия. В Краматорске Донецкой Народной Республики в детской поликлинике № 3 (ул. Героев Украины) оборудован опорный пункт, подходы к зданию заминированы, в подвальных помещениях насильно удерживается персонал поликлиники и больные, в том числе дети.
Он подчеркнул, что эти и подобные факты, несмотря на неоднократные заявления МО РФ, остаются без внимания ВОЗ.
"В очередной раз призываем все международные организации и, в первую очередь, Всемирную организацию здравоохранения оказать влияние на официальный Киев и предпринять действенные меры, направленные на недопущение использования объектов медицинской инфраструктуры в военных целях", - добавил Мизинцев.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаХарьковВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныНациональный центр управления обороной РФМихаил Мизинцев
 
 
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