https://ria.ru/20220531/voda-1792097103.html

На юго-востоке Москвы ликвидировали вытекание воды на теплосети

На юго-востоке Москвы ликвидировали вытекание воды на теплосети - РИА Новости, 31.05.2022

На юго-востоке Москвы ликвидировали вытекание воды на теплосети

Городские службы ликвидировали вытекание воды после утечки на теплосети на юго-востоке Москвы, участок теплосети локализован, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T17:00

2022-05-31T17:00

2022-05-31T17:00

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москва

городское хозяйство москвы

департамент транспорта г. москвы

происшествия

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Городские службы ликвидировали вытекание воды после утечки на теплосети на юго-востоке Москвы, участок теплосети локализован, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Ранее в соцсетях появилось видео, где сообщается, что в Кузьминках произошёл прорыв трубы с горячей водой и всю улицу Юных Ленинцев заволокло паром. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе комплекса, во вторник по адресу: ул. Юных Ленинцев, 47 была обнаружена утечка на теплосети."Участок теплосети по адресу: ул. Юных Ленинцев, д. 47 локализован. Вытекание воды ликвидировано. На месте работают городские службы", - говорится в сообщении.Как сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта, движение по улице Юных Ленинцев на юго-востоке Москвы восстановлено.Дептранс Москвы сообщил, что в связи с аварийно-восстановительными работами автобусы т27, т38, Вк и Вч задерживались."Движение полностью восстановлено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220527/mosvodostok-1791159850.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, городское хозяйство москвы, департамент транспорта г. москвы, происшествия