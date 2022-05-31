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На юго-востоке Москвы ликвидировали вытекание воды на теплосети - РИА Новости, 31.05.2022
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На юго-востоке Москвы ликвидировали вытекание воды на теплосети
На юго-востоке Москвы ликвидировали вытекание воды на теплосети - РИА Новости, 31.05.2022
На юго-востоке Москвы ликвидировали вытекание воды на теплосети
Городские службы ликвидировали вытекание воды после утечки на теплосети на юго-востоке Москвы, участок теплосети локализован, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T17:00
2022-05-31T17:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
департамент транспорта г. москвы
происшествия
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Городские службы ликвидировали вытекание воды после утечки на теплосети на юго-востоке Москвы, участок теплосети локализован, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Ранее в соцсетях появилось видео, где сообщается, что в Кузьминках произошёл прорыв трубы с горячей водой и всю улицу Юных Ленинцев заволокло паром. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе комплекса, во вторник по адресу: ул. Юных Ленинцев, 47 была обнаружена утечка на теплосети."Участок теплосети по адресу: ул. Юных Ленинцев, д. 47 локализован. Вытекание воды ликвидировано. На месте работают городские службы", - говорится в сообщении.Как сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта, движение по улице Юных Ленинцев на юго-востоке Москвы восстановлено.Дептранс Москвы сообщил, что в связи с аварийно-восстановительными работами автобусы т27, т38, Вк и Вч задерживались."Движение полностью восстановлено", - говорится в сообщении.
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москва, городское хозяйство москвы, департамент транспорта г. москвы, происшествия
17:00 31.05.2022
 

На юго-востоке Москвы ликвидировали вытекание воды на теплосети

© Фото : Telegram-канал Комплекса городского хозяйства МосквыГородские службы ликвидировали вытекание воды после утечки на теплосети на юго-востоке Москвы
Городские службы ликвидировали вытекание воды после утечки на теплосети на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© Фото : Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Городские службы ликвидировали вытекание воды после утечки на теплосети на юго-востоке Москвы, участок теплосети локализован, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Ранее в соцсетях появилось видео, где сообщается, что в Кузьминках произошёл прорыв трубы с горячей водой и всю улицу Юных Ленинцев заволокло паром. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе комплекса, во вторник по адресу: ул. Юных Ленинцев, 47 была обнаружена утечка на теплосети.
"Участок теплосети по адресу: ул. Юных Ленинцев, д. 47 локализован. Вытекание воды ликвидировано. На месте работают городские службы", - говорится в сообщении.
Как сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта, движение по улице Юных Ленинцев на юго-востоке Москвы восстановлено.
Дептранс Москвы сообщил, что в связи с аварийно-восстановительными работами автобусы т27, т38, Вк и Вч задерживались.
"Движение полностью восстановлено", - говорится в сообщении.
Мосводосток оперативно устранил скопление воды на юге столицы после сообщений в соцсетях - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
27 мая, 14:25Москва Сегодня: мегаполис для жизни
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