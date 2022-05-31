https://ria.ru/20220531/valyuta-1792056716.html

Россияне в феврале-апреле продали валюты больше, чем купили

Россияне в феврале-апреле продали валюты больше, чем купили - РИА Новости, 31.05.2022

Россияне в феврале-апреле продали валюты больше, чем купили

Физические лица с 21 февраля по 22 апреля продали валюты в крупнейших банках и на Московской бирже на 551 миллиард рублей больше, чем купили, покупки стали... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T15:24

2022-05-31T15:24

2022-05-31T15:31

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Физические лица с 21 февраля по 22 апреля продали валюты в крупнейших банках и на Московской бирже на 551 миллиард рублей больше, чем купили, покупки стали превышать продажи только 11 апреля, следует из обзора финансовой стабильности, подготовленного Банком России."За период с 21 февраля по 22 апреля 2022 года нетто-продажи иностранной валюты физическими лицами в крупнейших банках и на Московской бирже составили 551 миллиард рублей, что значительно превышает нетто-продажи иностранной валюты в прошлые периоды повышенной волатильности на валютном рынке", - говорится в обзоре.Поведение физических лиц на валютном рынке носило контрциклический характер. "В условиях значительного ослабления национальной валюты физические лица в целом перешли от чистых покупок к чистым продажам иностранной валюты как на биржевом, так и внебиржевом рынке: осуществлялась нетто-продажа наличной и безналичной валюты через крупнейшие банки", - отмечает ЦБ.По мере постепенного укрепления рубля и смягчения требований валютного контроля чистые покупки населением иностранной валюты были возобновлены с 11 апреля, однако крупных нетто-покупок валюты не совершалось, указывается в обзоре."Спрос населения на иностранную валюту оставался ниже, чем в этот сезонный период прошлых лет, на фоне сокращения выездного туризма и спроса на иностранные акции", - поясняет регулятор.

https://ria.ru/20220531/proverka-1791980230.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, московская биржа, центральный банк рф (цб рф)